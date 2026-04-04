計11選手が代表チームから離脱で注目…アーセナル指揮官「プレーできる状態であれば、そうしなければならない」

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、代表チームから計11選手が離脱したことに言及した。





今季はここまでプレミアリーグ首位を走り、チャンピオンズリーグでも準々決勝に進出するなど、3月まで4つのコンペティションを戦っていたアーセナル。するとワールドカップ前最後のインターナショナルウィークでは、ブカヨ・サカやデクラン・ライス（イングランド代表）、マルティン・スビメンディ（スペイン代表）、ウィリアン・サリバ（フランス代表）など計11選手が各代表チームからコンディションの問題で離脱することになっていた。





イギリス『BBC』によると、今回のインターナショナルウィークではプレミアリーグから計228選手が代表チームに招集され、計23選手が途中離脱。半数がアーセナルの選手だったという。この件から代表チームとの関係悪化の可能性も指摘されていたが、アルテタ監督は3日の会見で以下のように説明している。





「ほとんどの代表チームと非常に良好な関係を築いているし、コミュニケーションも円滑だ。我々は常に最大限のサポートを提供してきた。選手1人ひとりの状態を伝える必要がある場合には常に正直であったし、医学的な判断を下さなければならなかった。結論は明確だったよ」





「代表チームでプレーできる状態であれば、プレーしなければならない。これだけ多くの選手が代表に招集されたことを誇りに思う。選手たちは代表チームでプレーすることを切望しているんだ。彼らにとってどれほど重要なことかは理解している。我々は全面的にそれを支持しており、可能な限りサポートしていく」





アーセナルは4日にFAカップ準々決勝でサウサンプトンと対戦するが、この試合で代表チームを離脱した11選手のうち何選手が出場可能か問われると「見てのお楽しみだ。憶測はみんなに任せる。後で判断してほしい」と返答している。