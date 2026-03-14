「NBAで3pシュートを禁止するのか？」アーセナル指揮官、話題のセットプレー批判に反応…現代における戦術変化の最大の要因とは？

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、セットプレーへの批判や現代サッカーについて語っている。

現時点で2位マンチェスター・シティに7ポイント差をつけてプレミアリーグ首位を走るアーセナル。チャンピオンズリーグでもラウンド16進出、FAカップでは準々決勝に進み、リーグカップでも決勝戦へと駒を進めるなど、今季4冠の可能性を残す充実したシーズンを過ごしている。

しかし、現地ではセットプレーでの得点の多さや時間の使い方に関して厳しい声が上がっている。先日対戦したブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、「フットボールじゃない。アーセナルはやりたい放題。あんな勝利を目指す監督にはならない」と激怒。また、プレミアリーグでの指揮経験が豊富なアラン・パーデュー氏も「実務的なプレーばかり」であり、リーグ優勝したとしても「注釈をつけるべき」と主張していた。

現地でも注目を集めるアーセナルのプレースタイルだが、13日の会見に出席したアルテタ監督が批判について言及。「ここにルールがある」としつつ、こうした戦術の変化の要因を語っている。

「最大の問題はマンツーマンディフェンスだ。もしすべての監督がマンツーマンディフェンスができないことに同意したら、明日には全く別のリーグになっているよ。私が保証する」

「みんながお互いから学び合っている。まるで毎日最新のパソコンに情報を入力して吸収しようとするように、同じように同じことを再現しようとしているんだ。これはものすごいスピードで変化している。他のスポーツと同じようにね」

「例えば、テニスのトップレベルで『サービスエースは禁止だ』なんて許されないだろう。勝利するための素晴らしい手段だからね。NBAで『3ポイントシュートはダメ』と言われるのだろうか？ そんなことはありえない。全員がやっているし、全員が向上している。なぜなら、より効果的だからだ。そしてこれからも進化していくはずだ」

■プレミアリーグの現実

さらにアルテタ監督は、先日のニューカッスル対バルセロナ(1-1)の一戦を例に上げつつ、「今のプレミアリーグで起きている重要な点を理解できた」としてこう続けた。

「私にとって、バルセロナは世界で最もエキサイティングなチームの1つだ。プレースタイルは素晴らしい。そんな彼らと対戦したのは、プレミアリーグのニューカッスル。そのインテンシティ、ハイプレス、マンツーマンディフェンス、多彩な戦術、そしてトランジションは特別だ。この試合は、これまで見てきたバルセロナの試合とは全く別物だった。これはニューカッスルが素晴らしかったが、今のリーグの現実を映し出している」

「毎週スペインで見られるような、パスを1000回つなぐバルセロナだったか？ いや、全く違う試合だった。では、美しい試合だったのか？ もちろんそうだね。ニューカッスルは素晴らしい試合運びを見せたし、そのやり方は大いに称賛されるべきだ」

「あのニューカッスル対バルセロナを見たくないのであれば、おそらく我々は試合を見る視点や見方を変えなければいけなくなる。これが今のリーグの現実なんだよ」

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