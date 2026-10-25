「10分で36回も外に出ている監督もいるのに」3連勝で首位に並ぶも…アーセナル監督が警告に“皮肉”

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【欧州・海外サッカー ニュース】アーセナルは、プレミアリーグ第8節でエヴァートンに2-0で勝利した。

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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、自身へのイエローカードについて語っている。





24日に行われたプレミアリーグ第8節で、エヴァートンと対戦したアーセナル。開始7分にエズリ・コンサがCKからネットを揺らすと、68分にはガブリエウが追加点。センターバック2人の得点により、2-0で勝利を収めた。





アーセナルはこれでプレミアリーグ3連勝、勝ち点を21に伸ばして首位マンチェスター・シティと並ぶことに成功している。しかしこの試合中、アルテタ監督はテクニカルエリアからはみ出しているとしてイエローカードを受けていた。同指揮官は同様の行為によって今季2度目の警告を受けており、もう1度警告を受けると1試合のベンチ入り禁止処分が下されることになる。





試合後、その件について問われたアルテタ監督は「気をつけなければならないのは確かだ」としつつ、主審の判定への皮肉を漏らした。





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「我々には優れた“センサー”が必要だ。このリーグには10分間で36回もタッチラインの外に出ている監督もいるが、イエローカードは1枚も出ていない。だから私はそうした場面をすべて記録しているんだ。膨大な映像ストックがある。もし誰かが『自分はまだ記録保持者ではない、他に記録を持っている人がいる』と言うのなら……」





「その監督には10分間で36枚のイエローカードが出ることになる。さあ、どうなるか見てみようじゃないか」





アーセナルの次戦は27日、リーグカップ4回戦でフリートウッドと対戦する。