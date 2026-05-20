アーセナルに優勝をプレゼント…ボーンマス指揮官、“幼馴染”アルテタへお願い「何か貰えれば最高だね！」

ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督は、アーセナルとミケル・アルテタ監督に賛辞を送った。

19日に行われたプレミアリーグ第37節で、マンチェスター・シティと対戦したボーンマス。39分にジュニオール・クルピが見事なシュートを叩き込んで先制に成功すると、後半アディショナルタイムに失点したものの、1-1で2位チームとドローに終わっている。

この結果、ボーンマスは1試合を残して来季のヨーロッパ大会出場権を獲得。最終節の結果次第では、チャンピオンズリーグ出場権の可能性もわずかながら残している。さらに2位マンチェスター・Cがドローに終わったことで、首位アーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決定した。

今季限りで退任するイラオラ監督は試合後、イギリス『スカイスポーツ』でアーセナルについて言及。同い年（43歳）であり、同じスペイン・バスク州出身で、幼少期に地元クラブのアンティグオコでチームメイトだった“幼馴染”であるミケル・アルテタ監督に賛辞を送っている。

「何か貰えれば最高だね！ まだ携帯電話はチェックしていないけど、少なくとも1通くらいはメッセージが来ているはずだ」

「でも、今日の試合が（優勝の）理由じゃないよ。彼らは自分たちでも決着をつけられたと思う。本当に素晴らしい仕事をしてくれたことを嬉しく思うよ。ここ数シーズンは非常に安定した成績を残してきたしね」

またイラオラ監督は、ボーンマスのシーズンを振り返り「当初はこんなこと想像もしていなかった。本当に素晴らしいシーズンだったし、最終節でチャンピオンズリーグ出場権を争うチャンスを得ることができた。今日の試合はクラブの真価を映し出している。クラブ、選手、サポーター、そしてスタッフ全員を心から祝福したい。これ以上望むことはないよ」と語っている。