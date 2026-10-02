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親善試合
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アルゼンチンvsブルキナファソをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月4日】アルゼンチンvsブルキナファソのテレビ放送・ネット配信予定｜国際親善試合

アルゼンチン 対 ブルキナファソ
アルゼンチン
ブルキナファソ
親善試合

サッカー国際親善試合、アルゼンチン対ブルキナファソのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

サッカー国際親善試合が日本時間2026年10月4日(日)に開催。アルゼンチン代表とブルキナファソ代表が対戦する。

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本記事では、アルゼンチンvsブルキナファソの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アルゼンチンvsブルキナファソ｜試合日程・キックオフ時間

国際親善試合・アルゼンチンvsブルキナファソは、日本時間10月4日(日)に開催される。

  • 大会：国際親善試合
  • 日時：2026年10月4日(日)9:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アルゼンチンvsブルキナファソ
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アルゼンチンvsブルキナファソ｜放送・配信予定

国際親善試合のアルゼンチンvsブルキナファソは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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アルゼンチンvsブルキナファソのおすすめ視聴方法

国際親善試合・アルゼンチンvsブルキナファソは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してUEFAネーションズリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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アルゼンチンvsブルキナファソ｜チーム情報

成績

ARG

ARG - 直近成績

EGY
3-2
SUI
3-1
ENG
1-2
ESP
1-0
BOL
4-0
得点（失点）
12/5
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
BUR

BUR - 直近成績

GUB
1-1
RUS
3-0
BLR
2-2
BEN
1-1
CAR
0-1
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

順位表


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