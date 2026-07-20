FIFA規律委員会、アルゼンチンの振る舞いについて調査開始へ…W杯決勝後パレデスらがスペインの選手たちに暴力を

FIFA（国際サッカー連盟）の規律委員会は、19日の北中米ワールドカップ（W杯）決勝スペイン対アルゼンチン（1-0）の試合後、アルゼンチンの複数選手が引き起こしたトラブルについて調査を開始するようだ。イギリス『スカイ・スポーツ』が報じている。

FWフェラン・トーレスが延長戦後半にゴールを決め、スペインが16年ぶり2回目の優勝を果たして幕を閉じた今回のW杯。その試合の直後には、スペインの選手たちとアルゼンチンの選手たちが衝突して問題視されていた。

スペインが優勝を祝う中、MFレアンドロ・パレデスはDFエリック・ガルシアを蹴り倒して、さらに同MFガビとも衝突。またDFナウエル・モリーナがMFロドリに拳を突き出したほか、アシスタントコーチのロベルト・アジャラがMFダニ・オルモを突き飛ばすなど、一連の騒動を引き起こしたとみられている。

FIFAの規律委員会は以上のトラブルについて、審判報告書および試合の映像を精査して、処分を下すかどうか判断する模様。加えて、トロフィー授与式におけるアルゼンチンの振る舞いについても検証を行うとのことだ。スペインがW杯トロフィーを掲げる際、アルゼンチンは数名の選手が彼らに背を向けており、それが強い物議を醸していた。

FIFAの規律委員会が実際に調査を開始するとして、結論が出るまでには数週間を要する見通しとなっている。