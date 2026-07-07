PK失敗後1ゴール1アシスト…メッシが歓喜の涙！アルゼンチン、試合終盤13分間の3ゴールでエジプトに逆転勝利…W杯ベスト8進出

7日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）・ラウンド16、アルゼンチン対エジプトは3-2でアルゼンチンの勝利に終わった。

ラウンド32でアルゼンチンは延長戦の末にカーボベルデを、エジプトはPK戦の末にオーストラリアを破ってベスト16に進出。ともに疲労が危惧される一戦で、先制点を奪ったのはエジプトだった。

アルゼンチン相手にボール保持の意欲も見せたエジプトは15分、CKの流れからヤセル・イブラヒムがヘディングでネットを揺らした。

ビハインドを負ったアルゼンチンは攻勢を強めると、19分にタグリアフィコがハッサンに倒されてPKを獲得。だがキッカーのメッシが枠の右を狙ったシュートは、GKショベイルの横っ飛びに阻まれている。メッシのPK失敗は、グループリーグ第2節オーストリア戦に続いて今大会2回目だ。

焦るアルゼンチンは果敢にエジプトゴールに攻め込むも、同点ゴールが遠い……。流れの中からマック・アリスター、フリアン・アルバレスが放ったシュートはショベイルに阻まれ、メッシは直接フリーキックからゴールをうかがったものの、ボールは左ポストに直撃。エジプトが1点をリードしたまま、試合は折り返しを迎えた。

後半も攻め込み続けるアルゼンチン。だがエジプトの堅守を崩せずにいると、67分にカウンターから追加点を許した。エジプトはサラー、ハッサンとボールをつないでいき、モスターファ・ジーコがシュートを決めている。

危機的状況に陥るアルゼンチンは、ここから猛攻を仕掛ける。そしてメッシが、スコアを同点へ導いた。

まず79分、メッシは右サイドから超精度のクロスを送り、クティ・ロメロのヘディングシュートによるゴールをお膳立て。そして83分には自らゴールを決めた。ペナルティーエリア内の混戦の中、背番号10はバウンドしてきたボールを巧みに左足ボレー。ボールは足の林を抜けて、枠内に収まった。メッシは今大会8得点目（W杯通算20得点目）で、得点ランク単独首位に立っている。

メッシの活躍で追いついたアルゼンチンは、後半AT2分に逆転ゴールも獲得！ カウンターからラウタロが右サイドを抜け出してクロスを送ると、エンソ・フェルナンデスがヘディングシュートを突き刺した。後半終盤の13分間で一気に3ゴールを決め、スコアをひっくり返したアルゼンチンがW杯準々決勝進出を決めている。

なお試合終了後、メッシはチームメートとハグを交わしながら、涙を流していた。PK失敗の重圧を感じながらも、その後チームを勝利に導く活躍を見せて、解放されたような喜びがあったのかもしれない。いずれにしても、“史上最高の選手”の呼び声高いアルゼンチンの英雄は、まだまだ健在だ。