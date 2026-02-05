Jリーグの地上波・NHK中継はある？放送予定と全試合視聴できる配信サービスまとめ

2026年のJリーグは、秋春制移行への架け橋として特別大会「百年構想リーグ」を2月から開催する。

本記事では、Jリーグの地上波・NHK中継の有無、視聴方法について紹介する。

Jリーグの地上波・NHK中継はある？

Jリーグは地上波やNHKでも中継されているが、放送対象は全試合ではなく注目度の高いカードに限られる。基本的には開幕戦や優勝争いに絡む試合など、話題性のあるマッチが中心となる。

NHKでは総合テレビで年に数回、ビッグマッチを中心に全国放送が実施される。また、NHK BSでは毎節0〜1試合、もしくは月に2〜4試合ほどの生中継が行われる傾向にあり、比較的安定してJリーグを視聴できる手段のひとつとなっている。

民放の地上波については、地方局が地元クラブのホームゲームを不定期で放送するケースが多い。ただし放送エリアが限定されるため、視聴できるかどうかは地域の番組表を確認する必要がある。

一方で、特別な試合が全国放送されることもある。2026年に開催される「百年構想リーグ」では、開幕戦のFC東京vs鹿島アントラーズが日本テレビ系列の地上波で中継予定となっており、例外的に幅広い視聴者が観戦可能だ。

放送局 中継内容(傾向) 特徴 NHK総合 年に数回 開幕戦や優勝決定戦など注目カードを全国放送 NHK BS 毎節0〜1試合 / 月2〜4試合程度 ビッグマッチ中心に生中継 地方局(地上波) 不定期 地元クラブの試合を中心に放送。エリア限定 キー局(地上波) 特別試合のみ 例:百年構想リーグ開幕戦などを全国放送

Jリーグを全試合視聴するには？

Jリーグの全試合を視聴したい場合は、インターネット配信サービスのDAZNが唯一の選択肢となる。地上波やNHKでは一部試合のみの放送にとどまるため、シーズンを通して試合を追いかけるなら加入はほぼ必須だ。

2026年はシーズン移行(秋春制)に向けた特別大会「百年構想リーグ」が開催されるが、この期間もDAZNがJ1・J2・J3の全試合をライブ配信することが決定している。カテゴリーを問わず視聴できるため、昇格争いや残留争いまで含めてチェックしたいファンにとって大きなメリットと言える。

さらに、DAZNはJ1・J2の独占的なインターネット配信権を2033年まで保持。長期契約が結ばれていることで、今後も安定してJリーグ中継を楽しめる環境が整っている。

スマートフォンやテレビ、PCなど複数のデバイスに対応しているため、自宅はもちろん外出先でも視聴可能。見逃し配信やハイライトも用意されており、リアルタイムで観戦できない場合でも後から試合内容を確認できる。

Jリーグのおすすめ視聴方法

Jリーグ百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

