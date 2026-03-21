アルベロア、レアル・マドリーとリュディガーの契約問題について…「私ならばリュディガーの像を庭に建てる」

13日のラ・リーガ第29節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでアトレティコ・マドリーとのダービーに臨む。前日会見に出席したアルバロ・アルベロア監督は、地元のライバルとの一戦に勝利する重要性を説いている。

「私たちは大きな意欲と期待でもってこの試合に臨む。勝ち点3がかかっているほか、ファンが期待を抱えている一戦でもある。私たちはその重要性を理解しているよ」

「選手、監督、ファンにとって最高の試合の一つだ。素晴らしいチームを相手に熱狂するベルナベウを目にできたらと思うし、最大限の期待感をもって戦わせてもらう」

アルベロア監督はまた、マドリーとDFアントニオ・リュディガーとの契約延長についても言及。マドリーはリュディガーと今季限りまで結ぶ契約を延長する考えとされるが、いまだ具体的な動きは生じていない。

「そういったテーマに頭を突っ込みたくはない。それはクラブと選手の問題だ」

「私の気持ちを話すならば、庭にリュディガーの像を置きたいくらいだ。彼は初日からコーチングスタッフに協力する気持ちを示してくれた。彼は若手選手たちが参考にすべきお手本だ。私たちはドン・アントニオ・リュデイガーを擁しているという幸運に恵まれたんだよ」

アルベロア監督はその一方で、負傷から復帰したFWキリアン・エンバペ、また復帰間近のMFジュード・ベリンガムがそれぞれフランス、イングランド代表の招集メンバーに含まれたことについても語った。

「エンバペは明日、間違いなくプレーする。彼が代表チームに合流することに不都合はない。招集されるのは素晴らしい選手だからだ。ベリンガムについても同じだよ。彼は明日の試合で起用可能だ。私はピッチに立つ彼の姿を見たいと思っている。代表チームでプレーするのも当然で、賢い彼は自分の行動についてしっかりと自覚しているよ」