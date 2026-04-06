レアル・マドリー監督アルベロア、エンバペ不要論を否定「キリアンがいるのは幸運でしかない。彼のことをいらない監督がこの世界にいるのか？」

レアル・マドリーは7日にチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのバイエルン・ミュンヘン戦に臨む。前日会見に出席したアルバロ・アルベロア監督はバイエルンの強さを強調しながらも、ベルナベウのサポーターとともに勝利をつかむ意欲を表している。

「マドリーは強大なライバルを相手にするとき、いつだって正面切ってぶつかってきた。バイエルンはプレーレベルや結果的に並外れたシーズンを過ごしている。間違いなく、欧州で最も安定したチームだろう。厳しい試合になることは分かっている。バイエルンとの対戦は歴史的にも、私たちにとって特別なものだ」

「ベルナベウはマンチェスター・シティ戦のように、もう一度チャンピオンズの偉大な夜を過ごすことになる。明日も同じ夜が繰り返されると確信しているよ」

「バイエルンはしっかりと組織されたチームで、すぐさまそのプレーアイデンティティーに気づくことができる。守備面ではとてもアグレッシブで、選手たちは凄まじい勢いで後方へ戻っていく。そして攻撃では才能あふれる選手たちがサイドへとボールを展開していくね。完璧かつ、多彩な武器を持ったチームだ」

前試合マジョルカ戦を1-2で落としたマドリーだが、負傷から復帰後、初先発を果たしたFWキリアン・エンバペが批判を浴びている。一部サポーターはエンバペがピッチに立っていないときの方が、チームが機能することを指摘している。

「エンバペがブラヒムと違う特徴を持っているのは当然だ。もちろん、私たちは異なるやり方でプレーしなければならない。とはいえ、私は偉大な選手たちが全員起用できるという問題を歓迎している。キリアン・エンバペは今回のようなノックアウトラウンドでプレーするためにレアル・マドリーにやってきたんだ。私は最高レベルのキリアンを見られることを、いつも通りチームを引っ張ってくれることを確信しているよ」

「私にとって唯一重要であるのは、私自身の考えだ。エンバペのような並外れた選手がチームにいることは幸運でしかないんだよ。この世界に、彼を擁することを望まない監督がいるのかは知らない。レアル・マドリーと対戦するDFたちの気持ちになれば、エンバペ、ヴィニシウス、バルベルデ、ベリンガムとプレーするというのは……。彼らはこの惑星における最高の選手たちなんだよ。彼らが起用可能というのは、私にとっては幸運なことなんだ」

「エンバペはレアル・マドリーというクラブを理解しているか？ エンバペはレアル・マドリーを完璧に理解している。彼はここでプレーすることをずっと夢見てきたんだ。彼がここでプレーするためにしてきたことは、決して簡単ではない」