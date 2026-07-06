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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

AmazonプライムデーでApple Watchは安くなる？割引価格・販売機種まとめ

AmazonプライムデーでApple Watchは安くなる？セール対象モデル・割引価格・ポイント還元まとめ。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデー2026では、Apple Watchがセール対象となって登場する。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、AmazonプライムデーにおけるApple Watchのセール情報を紹介する。

AmazonプライムデーでApple Watchは安くなる？

Amazonプライムデーでは、Apple Watchがセール対象となる可能性が高い。すでに「Apple Watch SE 3」と「Apple Watch Series 11」が7月7日より販売予定の商品として掲載されており、プライムデー期間中に割引価格で登場することが期待される。

Apple Watchは例年、Amazonの大型セールで注目度の高いApple製品のひとつだ。特にSEシリーズは価格を抑えたモデルとして人気が高く、初めてApple Watchを購入するユーザーにとって狙い目となる

セール対象商品

6 pre pri 20260706Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M7 pre pri 20260706Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

Apple Watch周辺機器

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Appleセール対象商品

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1 pre pri 20260706Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー2 pre pri 20260706iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック8 pre pri 20260706Apple Pencil Pro
9 pre pri 20260706Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応)10 pre pri 20260706Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、AmazonプライムデーにおけるApple Watchのセール情報を紹介する。

Amazonプライムデーのポイント還元でApple Watchをお得に購入！

AmazonプライムデーでApple Watchを購入する際は、本体価格の割引だけでなく、Amazonポイントの還元内容も重要になる。条件を満たせば、セール価格に加えてポイント還元を受けられるため、実質的な負担額を抑えやすい。

ポイントアップキャンペーンでは、プライム会員を対象に購入金額に応じたポイント還元が用意されている。1万円(税込)以上の買い物で1.0％、2万円(税込)以上で1.5％、3万円(税込)以上で2.0％と、合計購入金額が増えるほど還元率が上がる仕組みだ。

また、Amazon Mastercardで支払うと最大3.0％分のポイント還元が加算される。Apple WatchはSeriesモデルやSEモデル、GPSモデル、GPS+Cellularモデル、ケースサイズ、バンドの種類によって価格が変わるため、ポイントアップキャンペーンを活用することで、よりお得に購入できる可能性がある。

なお、ポイント還元を受けるには事前エントリーや購入金額などの条件を満たす必要がある。Apple Watchの購入を検討している場合は、セール対象モデルや在庫状況に加え、キャンペーンの適用条件もあわせてチェックしておこう。

  • プライム会員は購入金額に応じてポイント還元率がアップ
  • 1万円(税込)以上で1.0％、2万円(税込)以上で1.5％、3万円(税込)以上で2.0％還元
  • Amazon Mastercardの利用で最大3.0％分のポイント還元が加算
  • 還元を受けるには事前エントリーや購入条件の達成が必要

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

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