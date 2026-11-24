動画配信サービス『Apple TV』では、最初の6カ月間の月額料金が半額となるブラックフライデーキャンペーンを実施している。
本記事では、Apple TVの半額キャンペーンの詳細や視聴可能なコンテンツ、加入方法を紹介する。
Apple TVが最初の6カ月間半額！キャンペーンはいつまで？
『Apple TV』では、2026年11月30日(月)までの期間限定で、通常月額1,200円(税込)のところ、最初の6カ月間を半額の月額600円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
対象は新規登録者および条件を満たす再登録者。初めて利用する方だけでなく、過去にApple TVを利用していた方も対象となる場合がある。
6カ月間利用した場合、通常料金の7,200円に対してキャンペーン価格は3,600円となり、合計3,600円お得だ。割引は登録から最初の6カ月間適用される。
項目
内容
キャンペーン期間
2026年11月30日(月)まで
対象者
新規登録者・条件を満たす再登録者
通常料金
月額1,200円
キャンペーン料金
月額600円(50%オフ)
割引期間
最初の6カ月間
6カ月間の合計料金
3,600円(通常7,200円)
割引期間終了後
月額1,200円
※料金はすべて税込。
※Apple製デバイス購入に伴う3カ月間無料オファーの対象者や、第三者経由で料金を支払っている場合などは対象外。
※割引期間終了後は解約しない限り通常料金で自動更新されます。
Apple TVではメッシらがプレーするMLSを全試合配信！
リオネル・メッシ(インテル・マイアミCF)やソン・フンミン(ロサンゼルスFC)らがプレーするMLS(メジャーリーグ・サッカー)は、『Apple TV』で全試合ライブ配信されている。レギュラーシーズンはもちろん、現在開催されているMLSカッププレーオフも配信対象だ。
また、MLB(メジャーリーグ・ベースボール)のレギュラーシーズン中は、現地時間の毎週金曜日に2試合を配信する「フライデーナイト ベースボール」も追加料金なしで視聴可能だ。
Apple TVではF1ザ・ムービーや人気映画・ドラマも見放題！
『Apple TV』では、スポーツ中継だけでなく、Appleオリジナルの映画やドラマ、ドキュメンタリーなどを配信している。
ブラッド・ピット主演の映画「F1 ザ・ムービー」は、2025年12月12日(金)から見放題配信。サッカーファンにおすすめの作品としては、イングランドのサッカークラブを舞台としたドラマ「テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく」や、2022年カタールW杯でのメッシに密着した「メッシとワールドカップ：世界王者への道」などがある。
Apple TVの主な配信作品
ジャンル
作品名
映画
F1 ザ・ムービー
ドラマ
テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく
ドラマ
モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ
ドラマ
窓際のスパイ
ドラマ
サイロ
ドラマ
ダーク・マター
ドキュメンタリー
メッシとワールドカップ：世界王者への道
※配信ラインナップは変更となる場合があります。
※Apple TVアプリ内のレンタル・購入作品などは見放題の対象外。
Apple TVの半額キャンペーンの加入方法
『Apple TV』の半額キャンペーンを利用するには、11月30日(月)までに登録手続きを行う必要がある。登録時に月額600円のオファーが表示されていることを確認しよう。
Apple TVはiPhoneやiPadなどのApple製デバイスだけでなく、Android端末、パソコン、対応するスマートテレビ、Fire TVやPlayStationなどでも視聴できる。
Apple TVの加入手順
- Apple TVの視聴ページにアクセス
- 「オファーを利用」を選択
- Apple Accountにサインイン(アカウントを持っていない場合は新規作成)
- キャンペーン料金と支払い方法を確認し、登録完了