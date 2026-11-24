動画配信サービス『Apple TV』では、最初の6カ月間の月額料金が半額となるブラックフライデーキャンペーンを実施している。

本記事では、Apple TVの半額キャンペーンの詳細や視聴可能なコンテンツ、加入方法を紹介する。

Apple TVが最初の6カ月間半額！キャンペーンはいつまで？

『Apple TV』では、2026年11月30日(月)までの期間限定で、通常月額1,200円(税込)のところ、最初の6カ月間を半額の月額600円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

対象は新規登録者および条件を満たす再登録者。初めて利用する方だけでなく、過去にApple TVを利用していた方も対象となる場合がある。

6カ月間利用した場合、通常料金の7,200円に対してキャンペーン価格は3,600円となり、合計3,600円お得だ。割引は登録から最初の6カ月間適用される。

項目 内容 キャンペーン期間 2026年11月30日(月)まで 対象者 新規登録者・条件を満たす再登録者 通常料金 月額1,200円 キャンペーン料金 月額600円(50%オフ) 割引期間 最初の6カ月間 6カ月間の合計料金 3,600円(通常7,200円) 割引期間終了後 月額1,200円

※料金はすべて税込。

※Apple製デバイス購入に伴う3カ月間無料オファーの対象者や、第三者経由で料金を支払っている場合などは対象外。

※割引期間終了後は解約しない限り通常料金で自動更新されます。

Apple TVではメッシらがプレーするMLSを全試合配信！

リオネル・メッシ(インテル・マイアミCF)やソン・フンミン(ロサンゼルスFC)らがプレーするMLS(メジャーリーグ・サッカー)は、『Apple TV』で全試合ライブ配信されている。レギュラーシーズンはもちろん、現在開催されているMLSカッププレーオフも配信対象だ。

また、MLB(メジャーリーグ・ベースボール)のレギュラーシーズン中は、現地時間の毎週金曜日に2試合を配信する「フライデーナイト ベースボール」も追加料金なしで視聴可能だ。

Apple TVではF1ザ・ムービーや人気映画・ドラマも見放題！

『Apple TV』では、スポーツ中継だけでなく、Appleオリジナルの映画やドラマ、ドキュメンタリーなどを配信している。

ブラッド・ピット主演の映画「F1 ザ・ムービー」は、2025年12月12日(金)から見放題配信。サッカーファンにおすすめの作品としては、イングランドのサッカークラブを舞台としたドラマ「テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく」や、2022年カタールW杯でのメッシに密着した「メッシとワールドカップ：世界王者への道」などがある。

Apple TVの主な配信作品

ジャンル 作品名 映画 F1 ザ・ムービー ドラマ テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく ドラマ モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ ドラマ 窓際のスパイ ドラマ サイロ ドラマ ダーク・マター ドキュメンタリー メッシとワールドカップ：世界王者への道

※配信ラインナップは変更となる場合があります。

※Apple TVアプリ内のレンタル・購入作品などは見放題の対象外。

Apple TVの半額キャンペーンの加入方法

『Apple TV』の半額キャンペーンを利用するには、11月30日(月)までに登録手続きを行う必要がある。登録時に月額600円のオファーが表示されていることを確認しよう。

Apple TVはiPhoneやiPadなどのApple製デバイスだけでなく、Android端末、パソコン、対応するスマートテレビ、Fire TVやPlayStationなどでも視聴できる。

Apple TVの加入手順