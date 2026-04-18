去就注目の田中碧にマン・Uも関心？プレミアリーグ3クラブがオファー検討か…リーズは最低32億円要求とも

リーズの日本代表MF田中碧に対し、マンチェスター・ユナイテッドなどプレミアリーグ3クラブが関心を示しているようだ。

2024年9月にリーズに加入すると、昨季はチャンピオンシップ（イングランド2部相当）43試合で5ゴール2アシストを記録しプレミアリーグ昇格に大きく貢献した田中。しかし迎えた今季は、特に昨年末から出場機会が減少し、前節までリーグでは15試合先発を外れていた。それでも、第32節マンチェスター・ユナイテッド戦で先発に復帰して見事なパフォーマンスを披露。2-1の勝利に貢献し、現地メディアでも絶賛を集めている。

そんな27歳MFだが、今夏の移籍市場で去就に注目が集まっている。イギリス『TEAMTALK』によると、田中自身はより多くの出場機会を望んでおり、今夏の移籍を検討しているという。そして噂されるフライブルクやウニオン・ベルリンなどのドイツ復帰よりも、イングランドに残ることを優先する考えだと伝えられている。

そして同メディアは、田中に対してプレミアリーグの3クラブが関心を示しており、マンチェスター・Uも獲得を検討していると指摘。マイケル・キャリック暫定監督は、先日の対戦で日本代表MFのパフォーマンスに感銘を受けたようだ。その他、ニューカッスルとエヴァートンも、移籍金が比較的安価ながら献身的なプレーとチーム内競争を活性化させる田中を評価し、オファーを検討しているという。それでも田中自身はレギュラーでのプレーを望んでいるため、出場機会を最優先に考えているようだ。

一方でリーズ側は、当初売却に前向きで最低1500万ポンド（約32億円）を要求すると伝えられていた。しかし、マンチェスター・U戦のパフォーマンスは考えを変えるだけの説得力があり、新契約をオファーする可能性があるとのこと。首脳陣は信頼できる選手を残留させたいと考えつつも、売却で巨大な利益を得られる可能性を天秤にかけながらあらゆる可能性を検討していると伝えられている。今後の動向に注目だ。