ボクシングWBO世界フライ級王者、アンソニー・オラスクアガ(アメリカ)が、同級タイトルマッチで飯村樹輝弥と対戦する。飯村にとっては初の世界タイトル挑戦となる。

本記事では、オラスクアガvs飯村樹輝弥のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

オラスクアガvs飯村樹輝弥の試合日程は？

WBO世界フライ級タイトルマッチ、アンソニー・オラスクアガvs飯村樹輝弥は、2026年3月15日(日)に開催される。。試合会場は神奈川県横浜市の横浜BUNTAIで、ボクシング興行「U-NEXT BOXING.5」の第3試合として行われる。

同級王者のオラスクアガが、飯村樹輝弥の挑戦を受ける形だ。

オラスクアガは2024年7月、加納陸との同級王座決定戦を制し、世界タイトルを獲得した。その後は防衛戦に4連勝。今回は5回目の防衛戦に臨む。

一方の飯村樹輝弥は2023年3月に日本フライ級王座に立つと、2025年1月にはOPBF東洋太平洋フライ級王座決定戦に勝利。一度の防衛成功を経て、今回が初の

「U-NEXT BOXING.5」は16:00に第1試合が開始される。アンソニー・オラスクアガvs飯村樹輝弥は第3試合に組まれており、他試合の進行状況により前後するが、17:30頃の開始が想定される。

項目 内容 試合日程 2026年3月15日(日) 対戦カード アンソニー・オラスクアガvs飯村樹輝弥 試合形式 WBO世界フライ級タイトルマッチ 会場 横浜BUNTAI 大会名 U-NEXT BOXING.5 試合開始 17:30前後開始予定

アンソニー・オラスクアガの次戦の放送・配信予定は？

「U-NEXT BOXING.5」は、動画配信サービスU-NEXTで独占ライブ配信される。地上波テレビやBS・CSでの放送予定はなく、本試合を含む興行はU-NEXTのみで視聴可能となっている。

配信は2026年3月15日(日)15:00からスタート予定。開演は15:30を予定している。

また、ライブ配信終了後には見逃し配信も実施される予定で、配信期間は2026年5月4日(月)23:59まで。リアルタイムで視聴できない場合でも、後から試合を視聴することが可能だ。

視聴にはU-NEXTの月額プランへの加入が必要となるが、追加のチケット購入(PPV)は不要。月額会員であれば追加料金なしで視聴できる。また、U-NEXTの31日間無料トライアル期間中でも本試合を視聴することが可能となっている。

項目 内容 配信サービス U-NEXT（独占ライブ配信） ライブ配信開始 2026年3月15日(日) 15:30 大会開始 2026年3月15日(日) 16:00頃 ドネア戦開始目安 19:00頃 見逃し配信 準備でき次第 〜 2026年5月4日(月)23:59 視聴料金 月額2,189円（税込）※追加PPVなし 無料トライアル 31日間無料トライアルあり テレビ放送 なし

U-NEXTの視聴方法

「U-NEXT BOXING.5」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください