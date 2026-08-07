劇場版「暗殺教室」みんなの時間はどこで見られる？配信視聴方法

映画『暗殺教室』が、 8月7日からAmazonプライム対象作品として見放題独占配信されている。
本記事では映画「暗殺教室」の視聴方法を紹介する。
映画「暗殺教室」｜概要本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した松井優征の大人気漫画が原作。これまで映像化されなかった原作エピソードを完全新作で描いた劇場版最新作となる。さらに、TV アニメ＆原作連載終了から10 年の節目を飾る『アニメ「暗殺教室」10 周年の時間』プロジェクト第3弾として公開された劇場版アニメとなる。
- タイトル：映画『暗殺教室』
- 配信日：Prime Videoにて8月7日からAmazon Prime Video対象作品として見放題独占配信
- 出演：福山潤 杉田智和 伊藤静 ほか
映画「暗殺教室」｜視聴方法
映画「暗殺教室」は、6月6日から「Amazon Prime Video」で独占配信される。「Amazon Prime Video」では月額見放題プランで視聴可能。30日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品が視聴可能となる。
映画「暗殺教室」｜おすすめ視聴方法
前述の通り、映画「暗殺教室」は「Amazon Prime Video」が独占ライブ配信を実施する。
Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】無料体験視聴方法
- 「Amazon Prime Video」へアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
- 続行ボタンを押して会員登録完了！
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