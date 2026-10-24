ANSA通信：ミラン、カルディナーレはアウェーでもチームに寄り添う。ヨーロッパリーグでも自身のミランは勝つべきだったと、心配し失望しながらも。

（ANSA）ミラノ、10月24日。 ルベン・アモリムはヨーロッパリーグでの崩壊を受けて孤独を味わっている。ジェリー・カルディナーレは満足しておらず、チームはウディネへの遠征を前に負傷者が続出している。それほど手強くないボーンマスとのイングランドでの悲惨なアウェー戦を経ても、好転の兆しが見えないミランの現状だ。

完全に忘れ去りたい一戦だった。メニャンの退場と、その後の論争にも汚された。個人の責任はさておき、残ったのは敗北と、バランスや安定を求めるアモリムの判断ミスだ。そのバランスと安定を見いだすのは難しそうだ。ミランはうまくいかない試みと、まだ定まらない布陣の間で混乱し、方向を見失っている。 オーナーはアウェー戦にも帯同してチームを支えているが、不安と失望を抱いている。自身が率いるミランは、ヨーロッパリーグでも輝き、勝つべきだったからだ。





今のところアモリムの指揮官としての立場は揺らいでいないが、イングランド遠征を経て警鐘が鳴っている。困難な状況と、時間を稼ぐ必要があることを自覚していると語る指揮官への支持は薄れつつあり、明日のウディネでこれ以上の失敗は許されない。ミランはインテル、ラツィオと4ポイント差にいる。一方、対戦相手はここまでわずか4ポイントしか獲得できず、苦しい状況にある。両チームの間には大きな開きがあるものの、不確実性が勝り、何一つ当然の結果とは言えない。

ミランを取り巻く雰囲気は良くなく、アモリムは負傷者の数を確認しなければならない。 アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラ、マリオ・ヒラまでもが欠場する。3人は、すでに出場できないサレマーカーズ、テラッチャーノ、ガッビア、チュクウェゼに加わった。ラビオは右ふくらはぎ、モレイラは左屈筋に疲労を訴え、ヒラは過負荷による左足首の炎症を抱えている。このため、3人とも明日20時45分にブルーエナジー・スタジアムで行われる試合には招集されない。来週土曜日のダービーを含む3試合が組まれた週の始めに、この大きな痛手を補うため、アモリムはミラン・フトゥーロからメノン、ペレラ、フォス、オッソラ、シセの若手5人を招集せざるを得ない。

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先発はメニャン、トモリ、デ・ウィンター、パヴロヴィッチ、バルテザーギ、ムサ、モドリッチ、ロフタス＝チーク、ハッチンソン、ラモス、プリシッチで固まりそうだ。ピッチ内外でチームを現在の苦境から抜け出させられる数少ない選手の一人、モドリッチには大きな期待がかかる。手を打ち、立て直しを図る必要がある今後の移籍市場を考える前に、今は勝たなければならない。とはいえ、競争が激しく厳しいリーグ戦で勝ち点を取りこぼすことも、欧州サッカーの大舞台への入り口となるヨーロッパリーグを軽視することもできない。この点では、ヨーロッパリーグのトロフィーを2度掲げたモウリーニョの教訓がある。結局のところ、タイトルはすべて重要なのだ。（ANSA）