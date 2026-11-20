「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2026 supported by Lemino」が、11月20日(金)と21日(土)に行われる。

本記事では「ANIMAX MUSIX 2026」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ANIMAX MUSIX 2026｜概要

「ANIMAX MUSIX 2026」は、2009年に「アニメミュージックの魅力を世界へ」というコンセプトでスタートしたライブイベント。

アーティスト自身のオリジナル楽曲だけではなく、ファン投票で選ばれるプレミアムなカバー曲、豪華アーティスト同士によるスペシャルコラボなどが披露される。

Leminoプレミアムでは、11月21日に行われるANIMAX MUSIX Day2をライブ配信する。

出演

藍井エイル、いきづらい部！（初出演）、伊藤美来、ウタヒメドリーム オールスターズ、ウマ娘 プリティーダービー、オーイシマサヨシ、大西亜玖璃、奥井雅美 田中有紀（初出演）、小倉 唯、sajou no hana、七人のカリスマ声優（初出演）、JELEE（初出演）、鈴木このみ、茅原実里、天空のシラバス（初出演）、Hearts2Hearts（初出演）、東山奈央、南條愛乃、HoneyWorks feat.ハコニワリリィ、fripSide、前島亜美（初出演）、MADKID

配信概要

放送・配信：Leminoプレミアム

タイトル：「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2026 supported by Lemino」DAY2

日時：11月21日(土)14:30より生中継

見逃し配信：11月28日(土)12:00～12月6日(日)23:59

放送・配信 配信時間 Leminoプレミアム ライブ配信：11月21日(土)14:30開始

見逃し配信：11月28日(土)12:00～12月6日(日)23:59

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、「ANIMAX MUSIX 2026」はLeminoでライブ配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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