【2月22日】平岡アンディvsラッセルのテレビ放送・ネット配信予定は？PPV購入方法・視聴方法まとめ

2月22日に行われる平岡アンディvsラッセルの一戦は、世界戦線を占う重要なカードとして注目を集めている。国内屈指のハードパンチャーとして評価を高めてきた平岡が、実力者ラッセルと激突する。

本記事では、平岡アンディvsラッセルのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

平岡アンディvsラッセルはいつ開催？試合スケジュールを解説

平岡アンディとラッセルが対戦する一戦は、2026年2月22日(日)に実施予定。開催地はアメリカ・ネバダ州ラスベガス。会場はT-モバイル・アリーナで、世界的ビッグイベントの興行内カードとして組み込まれている。

日本時間では午前10:00以降にゴングが鳴る見通し。大会全体の配信は午前7:45開始予定で、プレリムから視聴可能となる。メインイベントにはマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦が予定されており、そのアンダーカードとして平岡が登場する形だ。

開催概要

項目 詳細 開催日(日本時間) 2026年2月22日(日) 午前10:00以降予定 配信開始(プレリム) 午前7:45予定 開催都市 アメリカ・ラスベガス(ネバダ州) 試合会場 T-モバイル・アリーナ 興行位置づけ 世界戦興行のアンダーカード

平岡アンディvsラッセルのテレビ中継・配信情報まとめ

平岡アンディとラッセルが対戦する注目カードは、DAZNでのPPV独占ライブ配信が予定されている。地上波やBS/CSでの放送は発表されておらず、視聴手段はオンライン配信のみとなる見込みだ。

興行はマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦をメインとするビッグイベントの一角。日本語実況・解説付きで配信されるため、国内からリアルタイムで観戦可能だ。

配信スケジュール・視聴条件

PPV購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」のいずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは対象外となるため注意したい。試合当日に慌てないためにも、事前の加入状況と決済方法の確認を済ませておくことが重要だ。

DAZN PPV視聴方法

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。平岡アンディの世界戦は、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択

②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行

③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。

ラスベガス決戦をリアルタイムで見届けるなら、事前の加入・PPV購入手続きを済ませておくことが不可欠となる。