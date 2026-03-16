アンチェロッティ、古巣レアル・マドリーを語る「旧世代の選手たちが生み出した雰囲気はもう存在しない。新世代には時間が必要だ」

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、昨季まで指揮した古巣レアル・マドリーについて言及している。

アンチェロッティ監督の第二次政権を敷いた2021〜2025年には、2021-22シーズン、2023-24シーズンにそれぞれラ・リーガとチャンピオンズリーグの二冠を達成したレアル・マドリー。だがイタリア人指揮官が率いた最後のシーズンは無冠と振るわず、今季もシャビ・アロンソ監督をわずか半年で解任するなど、混迷は続いているように見受けられる。

マドリーが落ち込んだ理由には、MFトニ・クロースの引退によるゲームメーカー不足や、FWキリアン・エンバペ＆FWヴィニシウス・ジュニオールの共存問題などが挙げられる。だがスペイン『マルカ』のインタビューに応じたアンチェロッティ監督は、要因は些細なものを含めて多岐にわたるとの見解を示した。

「フットボールは些細なことで変化するもので、それで化学反応も変わってしまう。それは雰囲気レベルの話だけでもなく、クロースの代わりにエンバペが入っただけの話でもない。同時期にはナチョが去り、カルバハルが負傷し、モドリッチが出場機会を減らしていたんだ」

イタリア人指揮官はまた、勝者のメンタリティーを持つベテランたちが去っていくマドリーは、新世代の選手たちがそういったメンタリティーを養う必要があるとも意見している。

「旧世代はドレッシングルーム内で素晴らしい雰囲気をつくり出していた。しかし現在、その空気感はもう存在しない。今度は新世代の選手たちがそのパーソナリティーやキャラクターを押し出していかなければならない。それはワンクリックでできることではなく、時間が必要となってくる」

「エンバペの加入はクロース、ナチョという重要な2選手の退団時期と重なり、そこでチーム内の雰囲気は変化した。エンバペは50ゴール前後を決めるなど凄まじい活躍を見せたが、チームとしてはタイトル獲得が困難だった。それはフットボールが些細なディテールのスポーツであり、何か変化があったとき、常にうまくいくとは限らないからだ」

アンチェロッティ監督はまた、現在はブラジル代表で指導しているヴィニシウスについても語った。同選手が「フットボールシーンを再び支配できるか？」との問いに対して、次のように返答している。

「ヴィニシウスが重要な試合で期待外れに終わったことはない。準決勝やベスト8のような試合で、彼が期待を裏切った覚えはないね。ヴィニシウスはバレンシア戦のように怒りを感じて、試合から逸脱することもある。だが重要な試合でそのような行動を取ったことは決してない。ワールドカップも素晴らしいものにするだろう……招集リストに入るならね」

「ヴィニシウスはブラジル人であり、ブラジル人の性格を有している。ブラジル人は喜びの人間であり、とても謙虚だ。ブラジルフットボール連盟でもどこでも、傲慢な人間にでったことがない。ヴィニシウスは謙虚で、何事も楽しみ、並外れた才能を持った選手だよ」