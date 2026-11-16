アンチェロッティ、日本戦の敗北を振り返り…「日本は世界最高のチームの一つ。大きく進歩している」「私たちは負けるに値しなかった」

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ブラジル指揮官アンチェロッティ、日本戦を改めて振り返る。

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ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、日本との親善試合について今一度振り返っている。スペイン『アス』が伝えた。

ブラジル代表は14日、日本との親善試合に2-3で敗戦。15分にMF久保建英、19分にMF中村敬斗にゴールを決められた同チームは、33分、75分のヴィニシウスの得点で一時同点に追いついたが、91分にMF坂元達裕の勝ち越し弾を許している。

アンチェロッティ監督は17日のシンガポールとの一戦を前に会見に出席し、日本に土をつけられた感想を改めて求められている。ブラジル側は日本の決勝点がファウルによるボール奪取から生まれていたと主張するなど、審判団への不満を表明していたが、イタリア人指揮官は自分たちが敗戦に値しなかったことを改めて強調した。

「ブラジル代表にとって、なぜすべての試合が重要なのか？ それは代表チームが大きな期待を寄せられる存在だからだ。私たちはその背中にブラジルという国全体を背負っている。だからこそ良い結果や良い内容を残すことがとても大切であり、毎試合ベストを尽くそうとしている」

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「もちろん試合に負ければうれしくない。負けるに値しない内容ならば、なおさらだ。私たちはあの試合（日本戦）について、負けるに値しなかったと思っている」

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アンチェロッティ監督はその一方で、日本が「世界最高のチームの一つ」と呼べる存在であることも強調した。

「もちろん、日本は世界最高のチームの一つだ。FIFAランキングでも非常に高い位置にいるし、大きく進歩している」

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「次に対戦するシンガポールは（日本に比べると）少し遅れをとっているが、いつも通り対戦相手をリスペクトしなければならない。良いプレーをし、ピッチ上で良いイメージを見せられるよう、しっかりと試合の準備をする必要がある」