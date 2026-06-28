W杯ベスト32で日本と対戦…ブラジル監督アンチェロッティ「目標は良いプレーを見せることではなく勝つこと。良いプレーは優勝できるプレーだ」

ブラジル代表を率いるイタリア人指揮官カルロ・アンチェロッティ監督は、何よりも「勝つプレー」を優先しているようだ。

ブラジル代表史上初の外国人指揮官であるアンチェロッティ監督。北中米ワールドカップ（W杯）開幕前には不安定な成績で批判も浴びせられていたが、開幕後にはグループリーグ2勝1分けの1位でベスト32に進出するなど、順調に結果を出している。レアル・マドリード時代にも指導したFWヴィニシウス・ジュニオールを攻撃の中心に据えたフットボールが、今のところ機能している。

ブラジル代表と言えばジョガ・ボニート（美しくプレーする）を指標してきたチームとして知られるが、アンチェロッティ監督はそこにはこだわっていない様子。イタリア人指揮官は良いプレーが試合に勝てるプレーであることを主張している。

「私たちは可能な限りのプレーを見せようと努力している。しかし、目標は良いプレーを見せることではない。良いプレーをすれば勝利に近づくことは分かっているが、目標は良いプレーを見せることではなく、勝つことにほかならない。監督は勝てるかどうかで裁かれるんだ」

「私たちがW杯で優勝すれば、良いプレーをしたことになるだろう。反対に優勝できなければ、悪いプレーをしたことになる。私はそのことを深く理解している。とはいえ、チームのプレーが改善されていることには満足感を覚えているがね」

「現在の私たちはチームとしてプレーしている。まだ完璧ではなく改善が必要だが、ボールをコントロールしていさえすれば、チームは非常にソリッドだ」

なおブラジルはW杯ベスト32で日本代表と対戦。勝利にこだわる“サッカー王国”は、森保一率いるチームにとって、ハードルの高い対戦相手となりそうだ。