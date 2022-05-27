【2022年最新】Amazonタイムセール祭りはいつ？安くなるお買い得商品は？
Amazon(アマゾン)は5月28日9時より63時間限定で、タイムセール祭りを実施する。
▶【5/28スタート】Amazonタイムセール祭り会場はこちら
本記事ではAmazonタイムセール祭りのお買い得商品、お得なポイントアップキャンペーンについて詳しく紹介する。
最大10%還元！ポイントアップキャンペーンの参加方法
Amazonタイムセール祭りでは、最大10が還元されるポイントアップキャンペーンを実施する。
参加条件は以下の通り。
- キャンペーンにエントリーする
- 合計10,000円(税込)以上のお買い物をする
- 以下4つの条件にて最大10%ポイント還元
プライム会員なら+2%（プライム30日間の無料体験はこちら）
Amazonショッピングアプリでのお買い物なら+1%
Amazon Mastercardでのお買い物なら最大3%(通常還元率を含む)
「食品」「飲料」「ビール・発泡酒・チューハイ」「ワイン・お酒」カテゴリーのご購入では4%の追加ポイント
■Amazonチャージでポイントを効率よく貯めよう
現金で5,000円以上使用するなら、Amazonチャージを利用しよう。
コンビニ・ATM・ネットバンキング払いで￥5,000以上チャージするたびに、チャージ額に応じて通常会員は最大2.0%ポイント、プライム会員は最大2.5%ポイントが貯まる。
▶Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)を購入
タイムセール対象商品まとめ
■Amazonデバイス、生活家電など
Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属
▶AmazonでFire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属を購入
【新登場】Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブノイズキャンセリング付き完全ワイヤレスイヤホン with Alexa
▶Amazonで【新登場】Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブノイズキャンセリング付き完全ワイヤレスイヤホン with Alexaを購入
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB
▶AmazonでFire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GBを購入
Kindle フロントライト搭載 Wi-Fi 8GB ブラック 電子書籍リーダー
▶AmazonでKindle フロントライト搭載 Wi-Fi 8GB ブラック 電子書籍リーダーを購入
シャープ 衣類乾燥機 除湿機 7.1L / プラズマクラスター 7000 スタンダード 8畳 / 2020年モデル
▶Amazonでシャープ 衣類乾燥機 除湿機 7.1L / プラズマクラスター 7000 スタンダード 8畳 / 2020年モデルを購入
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応
▶【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応を購入
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）
▶AmazonでAnker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）を購入
【公式】 富士通 ノートパソコン FMV LIFEBOOK WA1/F3 (MS Office 2021/Win 11/15.6型/Core i5/8GB/SSD 512GB/DVD) AHシリーズ
▶Amazonで【公式】 富士通 ノートパソコン FMV LIFEBOOK WA1/F3 (MS Office 2021/Win 11/15.6型/Core i5/8GB/SSD 512GB/DVD) AHシリーズを購入
東芝 48V型 有機ELテレビ レグザ 48X8400 4Kチューナー内蔵 外付けHDD W録画対応 (2020年モデル)
▶Amazonで東芝 48V型 有機ELテレビ レグザ 48X8400 4Kチューナー内蔵 外付けHDD W録画対応 (2020年モデル)を購入
■食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100+ビタミン リッチショコラ味 【50回分】 1,050g
▶Amazonでザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100+ビタミン リッチショコラ味 【50回分】 1,050gを購入
[Amazon限定ブランド]Smart Basic(スマートベーシック) 炭酸水 ラベルレス 500ｍl ×24本
▶[Amazon限定ブランド]Smart Basic(スマートベーシック) 炭酸水 ラベルレス 500ｍl ×24本を購入
パンパース オムツ パンツ 肌へのいちばん (12~22kg) 144枚(48枚x3パック)
▶Amazonでパンパース オムツ パンツ 肌へのいちばん (12~22kg) 144枚(48枚x3パック)を購入
からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本
▶Amazonでからだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本を購入
[Amazonブランド] Happy Belly 北海道産 無洗米 農薬節減米 ゆめぴりか 5kg 令和3年産
▶[Amazonブランド] Happy Belly 北海道産 無洗米 農薬節減米 ゆめぴりか 5kg 令和3年産を購入
■ホーム・キッチン用品、スポーツ・アウトドア用品など
【オンライン限定】 ティファール フライパン 鍋 8点 セット IH対応 「 インジニオ・ネオ IHウォールナット・エクセレンス セット8 」
▶Amazonで【オンライン限定】 ティファール フライパン 鍋 8点 セット IH対応 「 インジニオ・ネオ IHウォールナット・エクセレンス セット8 」を購入
GOKUMIN マットレス 高反発 ベットマット 敷布団
▶AmazonでGOKUMIN マットレス 高反発 ベットマット 敷布団を購入
アイリスオーヤマ チェスト ワイド 3段 日本製 完成品 幅54×奥行40×高さ62.5cm
▶Amazonでアイリスオーヤマ チェスト ワイド 3段 日本製 完成品 幅54×奥行40×高さ62.5cmを購入
本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。