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Amazonゴールデンウィーク2026で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Aoi Fujimiya

【AmazonスマイルセールGW】今日の売れ筋トレンドランキング｜5月1日更新

5月1日の売れ筋ランキング｜2026年Amazonスマイルセールゴールデンウィークで売れている商品は？家電・ガジェット・日用品・食品まで紹介。

2026年は4/30(木)～5/3(日)まで開催
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Amazonゴールデンウィークセール2026

2026年4/30(木)～5/3(日)まで開催

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注目アイテムが大幅値下げ

ゴールデンウィークの大型セールとして注目を集めるAmazonスマイルセール。2026年も家電やガジェット、日用品、食品まで幅広いジャンルで値下げが実施され、多くのユーザーが“今売れている商品”をチェックしている。

Amazonゴールデンウィークセールは4月30日(木)から！セール会場はこちら

本記事では、2026年5月1日時点のAmazonスマイルセールにおける売れ筋ランキングをもとに、人気アイテムを紹介する。

5月1日の売れ筋商品一覧｜Amazonスマイルセール

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Amazonスマイルセール期間中の5月1日は、日用品や飲料を中心に“まとめ買い需要”がランキングを席巻。特にミネラルウォーターやお茶、洗剤といった生活必需品は安定して上位にランクインしており、セール価格と実用性の高さが支持を集めている。

飲料カテゴリーでは、「い・ろ・は・す」やサントリー天然水などのケース販売が好調。さらに「やかんの麦茶」などの大容量ペットボトルも人気を集めており、これからの季節に向けたまとめ買いの動きが顕著となっている。

日用品では、NANOXの洗濯洗剤やキレイキレイの薬用ハンドソープ、ファブリーズの消臭スプレーなど、定番ブランドの商品が軒並みランクイン。割引率と消耗品としての回転率の高さが、売れ筋を押し上げている要因といえる。

そのほかにも、ネスカフェのインスタントコーヒーやSAVASのプロテイン、DHCのサプリメントなど、食品・健康系アイテムも上位に入り、幅広いジャンルでセール効果が波及。家電やガジェットに限らず、日常生活に直結するアイテムの需要が際立つ結果となっている。

全体としては「日常で使うものを安くまとめて買う」という動きが顕著で、セールを活用した効率的な買い物が主流となっている。現在の売れ筋をチェックしつつ、必要なアイテムを見極めることが重要だ。

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1 goldenw sale 20260501ユウキ食品 オイスターソース(国産かきのかきエキス使用) 585g 2 goldenw sale 20260501十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] 3 goldenw sale 20260501キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌
4 goldenw sale 20260501DHC ビタミンC（ハードカプセル）徳用90日分【栄養機能食品（ビタミンC・ビタミンB2）】 5 goldenw sale 20260501チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg 6 goldenw sale 20260501【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g 【 57杯分 】【 瓶 】【 インスタント 】【 ブラックコーヒー 】
7 goldenw sale 20260501エマール 洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！洗うたびシワカタチ回復 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 １４００ｇ 8 goldenw sale 20260501Amazonベーシック 単4形 アルカリ乾電池 20本 1.5V 保存期限10年 液漏れ防止 9 goldenw sale 20260501クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個
10 goldenw sale 20260501UGREEN カードリーダー USB 3.0 高速 SD TF カードリーダライタ 2スロットカード同時読み書き可能 11 goldenw sale 20260501【 コーヒー ペットボトル 】ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ブラックコーヒー 12 goldenw sale 20260501ゴールドスペシャル リッチブレンド コーヒー(粉) 1000g [大容量]
13 goldenw sale 20260501コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本 14 goldenw sale 20260501スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g 15 goldenw sale 20260501ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml
16 goldenw sale 20260501さらさ 液体 無添加 【大容量】 1900g 植物由来の厳選成分配合 洗濯洗剤 詰め替え 17 goldenw sale 20260501サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い【GET A STAR YOSHINOBUキャンペーン実施中! 】 18 goldenw sale 20260501コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本
19 goldenw sale 20260501【Amazon.co.jp限定】【詰め替え大容量】NONIO(ノニオ)プラスホワイトニング デンタルリンス フレッシュホワイトミント [医薬部外品] 1300ml 液体歯磨き 口臭原因菌を殺菌 20 goldenw sale 20260501コカ・コーラ 爽健美茶 ラベルレス 600ml ×24本 21 goldenw sale 20260501めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
22 goldenw sale 20260501ホルツ ペイント塗料 プラサフ グレー 300ml Holts MH11503 下塗り塗料 塗装前下地処理用 23 goldenw sale 20260501エレコム 有線キーボード メンブレン ブラック TK-FFCM01BK 24 goldenw sale 20260501ブラックキャップ [12個入] ゴキブリ駆除剤 固形物 食いつき2.5倍! 置いたその日から効く 防除用医薬部外品 【Amazon.co.jp限定】
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31 goldenw sale 20260501コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本 32 goldenw sale 20260501BROSH×WACKO MARIA POMADE【限定生産】115g 艶あり 33 goldenw sale 20260501エマール 洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！洗うたびシワカタチ回復 アロマティックブーケの香り つめかえ用 １４００ｇ
34 goldenw sale 20260501ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品] 35 goldenw sale 20260501【アゼライン酸 毛穴 トゥヴェール バランシングGAローション 導入 化粧水 グリシルグリシン 角質ケア テカリ 皮脂 メンズ 脂性肌 混合肌 さっぱり グリセリンフリー 100mL 36 goldenw sale 20260501アースノーマット 1プッシュ式スプレー 200回分 ワンプッシュ 蚊取り 無香料 屋内 蚊 対策 駆除 蚊除け 200日 防除用医薬部外品
37 goldenw sale 20260501キリン 生茶 ほうじ煎茶 525ml 24本 お茶 ほうじ茶 ペットボトル 38 goldenw sale 20260501レノア ハピネス [新モデル] 5つ星ホテルの夢ふわタッチ 柔軟剤 ジャスミン＆ムスクの香り 詰め替え 1900mL [大容量] 39 goldenw sale 20260501ELEGOO PLAフィラメント 1.75mm 3Dプリンター用フィラメント 寸法精度±0.02mm ほとんどの3Dプリンターに対応 (1KG/スプール 2.2 lbs) 黒色
40 goldenw sale 20260501アサヒ飲料 ぎゅっと濃い十六茶 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] [機能性表示食品] [糖の吸収/食後の血中中性脂肪の上昇を抑える] 41 goldenw sale 20260501アクエリアス500mlPET 24本入 42 goldenw sale 20260501rom&nd HAN ALL BROW CARAロムアンドハンオールブロウカラ (03 モダンベージュ)
4 goldenw saleクレオワンデーUVモイスト 90枚 2箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-5.50 2 goldenw saleい・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水 3 goldenw sale【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
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10 goldenw saleデロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカS 全2メニュー 豆挽き コーヒーメーカー エスプレッソマシン ブラック ECAM22112B 【デロンギファミリー登録で3年保証、修理も原則72時間以内対応】 14 goldenw saleVITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分 15 goldenw saleアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル
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16 goldenw saleAmazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売) 20 goldenw saleアタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ 21 goldenw saleチョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g
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Amazonゴールデンウィークセールは4月30日(木)から！セール会場はこちら

Amazonゴールデンウィークセールの開催期間・日程は？

2026年のAmazonによる大型連休セールは、「AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク」として実施される。開始は4月30日(木)9時で、ゴールデンウィーク序盤に合わせてスタートする日程となっている。

終了は5月3日(日)23時59分まで。開催期間は約4日間で、総時間にすると約87時間にわたる短期集中型のセールとして展開される。限られた時間の中で多くの割引商品が投入される点が特徴だ。

対象ジャンルは家電や日用品、ファッション、デジタル機器など多岐にわたり、タイムセールやポイントアップキャンペーンの併用も見込まれる。人気商品は早期に在庫が動く傾向があるため、スタート直後からのチェックが重要となる。

スムーズに買い物を進めるためには、事前にスケジュールを把握し、狙いの商品をあらかじめ整理しておくことがポイントとなる。

  • セール名称：AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク
  • 開始日時：2026年4月30日(木) 9:00
  • 終了日時：2026年5月3日(日) 23:59

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Amazonゴールデンウィークセールのキャンペーン内容は？

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Amazonのゴールデンウィークセールでは、単なる割引だけでなく複数のポイント還元施策が同時に実施される。中心となるのは「ポイントアップキャンペーン」で、一定条件を満たすことで購入金額に応じたポイントを獲得できる仕組みとなっている。

対象となるのは、セール期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物を行ったユーザー。なお、事前エントリーが必須となっており、登録を済ませていない場合は還元が適用されない点には注意が必要だ。

還元率は複数条件の組み合わせによって上乗せされる設計。プライム会員の利用、Amazon Mastercardでの決済、dアカウントの連携、対象カテゴリー商品の購入などを組み合わせることで、効率的にポイントを積み上げることができる。

加えて、期間中は関連サービスでもキャンペーンが展開される。Audibleの特別プランやKindleの大型セール、あと払いサービスによるポイント付与など、Amazonの各サービスを横断した特典が用意されている。

これらを組み合わせることで、単なる値引き以上のメリットを得ることが可能。事前のエントリーと条件整理が、セールを最大限活用するための鍵となる。

  • ポイントアップキャンペーン：合計10,000円以上の購入で最大8%還元(要エントリー)
  • 還元条件：プライム+1%／Amazonカード最大+3%／dアカウント+0.5%／対象商品+3.5%
  • ポイント上限：最大6,000ポイント
  • Audible特典：新規登録で3か月間99円(期間限定)
  • Kindleキャンペーン：対象作品が最大50%OFF
  • あと払い還元：最大5%ポイント付与(上限あり)

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