Amazonスマイルセールが8/28～9/3で開催！おすすめ目玉商品・ポイントアップ情報

Amazonの大型セール「AmazonスマイルSALE」が、2026年8月28日(金)から9月3日(木)まで開催される。

日用品や家電、食品、ファッション、Amazonデバイスなど幅広いカテゴリーの商品がセール対象となり、まとめ買いや買い替えを検討している人にとって注目の機会となる。

Amazonスマイルセールの日程は？

次回の「AmazonスマイルSALE」は、2026年8月28日(金)9:00から9月3日(木)23:59まで開催される。

セール期間は約1週間となっており、家電や日用品、食品、ファッション、Amazonデバイスなど幅広いカテゴリーの商品が対象となる予定だ。

開催初日の8月28日(金)は午前9:00からスタートするため、狙っている商品がある場合は早めにチェックしておきたい。

Amazonスマイルセールのポイント還元は？

AmazonスマイルSALEでは、セール期間中に合計10,000円(税込)以上の対象商品を購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」が実施される。

今回のキャンペーンでは、プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0%、Amazon Mastercardでの支払いで+3.0%、ブランドセレクション対象商品の購入で+7.0%のポイントアップが適用される。また、dアカウントとAmazonアカウントを連携したうえで合計10,000円(税込)以上購入すると、+0.5%の還元を受けられる。

さらに、ドラッグストア、ホーム用品、コスメ、ヘアケアなどの対象カテゴリー商品を合計10,000円(税込)以上購入すると+6.0%のポイント還元が受けられる。条件によって還元率が異なるため、セールでまとめ買いを予定している場合は事前にキャンペーンへエントリーしておきたい。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 最大+2.0% Amazon Mastercardで支払い +3.0% ブランドセレクション対象商品を購入 +7.0% dアカウント連携＋合計10,000円(税込)以上購入 +0.5% 対象カテゴリー商品を購入 +6.0%

Amazonスマイルセールのキャンペーン内容は？

AmazonスマイルSALEでは、通常のセール価格やポイントアップキャンペーンに加えて、条件次第でさらにポイント還元や割引を受けられる複数のキャンペーンが同時開催される。

注目したいのが、エントリー後の初回購入で10%還元を受けられるキャンペーンだ。8月31日までが対象で、エントリー後1回目の買い物に対して10%分のポイントが還元される。上限は500ポイントで、5,000円までの購入が対象となるため、スマイルSALE開始後の8月28日(金)9:00～8月31日(月)23:59に利用すれば、ポイントアップキャンペーンとの併用も狙える。

また、Amazonアカウントとdアカウントを初めて連携する場合は、連携後の買い物で10%のdポイント還元を受けられるキャンペーンも実施される。こちらも上限500ポイント、5,000円までの購入が対象。さらに、連携後に1回あたり5,000円以上購入するとdポイントが+1%、1万円以上ならさらに+0.5%が上乗せされ、Amazonポイントとの両取りも可能だ。

妊婦や子育て世帯であれば、無料で登録できる「Amazonらくらくベビー」もチェックしておきたい。対象のベビー・マタニティ用品が最大10%OFFとなる「らくベビ割引」や、「出産準備お試しBox」などの特典に加え、期間中は登録者向けのセールやポイントアップキャンペーンも用意される。

キャンペーン 主な内容 初回購入10%還元 エントリー後1回目の購入が10%還元。上限500ポイント・5,000円まで対象 dアカウント初回連携 初回連携後の買い物で10%のdポイント還元。上限500ポイント・5,000円まで対象 dポイント上乗せ 5,000円以上で+1%、1万円以上でさらに+0.5% Amazonらくらくベビー 対象商品最大10%OFF、出産準備お試しBoxなどの特典

Amazonスマイルセールの対象商品は？

AmazonスマイルSALEでは、家電やデジタル機器、日用品、コスメ、ベビー用品、ペット用品など、幅広いカテゴリーの商品がセール対象となる。

今回の対象商品には、iPad mini(第6世代)の整備済み品やCIOの急速充電器、WDのポータブルHDD、AcerのSSDといったデジタル関連商品がラインナップ。除湿機やノンフライヤーなどの生活家電も対象となっている。

また、バイオヒールボのクーリングプレートやNONIOのマウスウォッシュ、キュキュットの詰め替え用洗剤など、普段使いしやすい日用品・コスメもセール対象。さらに、猫用おもちゃやベビーストローマグ、ブースターシートなど、ペット・ベビー関連商品も含まれている。

高額なデジタル製品だけでなく、日常的に使う消耗品まで幅広く対象となるため、買い替えやまとめ買いを検討している人はセール価格をチェックしておきたい。

セール対象商品

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