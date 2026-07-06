Amazonでは、プライムデーやブラックフライデー、スマイルSALEなど、年間を通じて複数の大型セールが開催されている。セールごとに対象商品や割引率、ポイント還元の内容が異なるため、購入するタイミングによってお得度は大きく変わる。

本記事では、Amazonセールの年間の主なセールスケジュールを紹介する。

Amazonセール2026の年間スケジュールは？

Amazonでは2026年も、初売りや新生活セール、プライムデー、ブラックフライデーなど、年間を通じて複数の大型セールが開催される。セールごとに対象ジャンルや割引の傾向が異なるため、欲しい商品にあわせて購入時期を見極めることが重要だ。

特に7月のプライムデーは年間最大級のセールとして注目度が高く、AmazonデバイスやApple製品、家電、日用品など幅広い商品が対象となる。また、11月のブラックフライデーも年末商戦に向けた大型セールで、高額家電やPC、ブランド品などを狙いやすい時期となる。

月 セール名 2026年日程 1月 Amazon初売り 1月3日(土)～1月7日(水) 3月 新生活セール 3月6日(金)～3月9日(月) 4月 新生活セール Final 4月3日(金)～4月6日(月) 4月 GWスマイルSALE 4月30日(木)～5月3日(日) 5月 スマイルSALE 5月27日(水)～6月2日(火) 7月 プライムデー 7月10日(金)～7月13日(月) 9月 季節先取りSALE 8月下旬～9月上旬(予想) 10月 プライム感謝祭 10月中旬(予想) 11月 ブラックフライデー 11月下旬(予想) 12月 ホリデーセール 12月中旬(予想)

Amazonで1番安いセールは？

Amazonで特に安くなりやすい大型セールは、7月のプライムデー、10月のプライム感謝祭、11月のブラックフライデーだ。なかでもプライムデーはプライム会員限定の年間最大級セールで、AmazonデバイスやApple製品、家電、日用品など幅広い商品が割引対象となる。

Amazonデバイスを狙うなら、Fire TV、Echo、Kindleなどが年間最安値級になりやすいプライムデーが有力だ。一方、ブラックフライデーはプライム会員以外も参加できる年末最大級のセールで、大型家電やPC、型落ちモデル、在庫整理品などを安く購入できる可能性がある。

また、10月のプライム感謝祭は秋のビッグセールとして定着しており、プライムデーに近い規模で家電や日用品などが値下げされる。年末を待たずに必要な商品を安く買いたい場合は、プライム感謝祭も狙い目となる。

Amazonプライムデーの日程は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで行われる。プライムデー本番よりも前に、一部の対象商品をセール価格で購入できる期間となる。

その後、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まではAmazonプライムデー本セールが開催される。先行セールと本セールを含めると、2026年のプライムデー関連セールは合計7日間実施される形だ。

先行セールの段階でも、人気商品は在庫切れとなる可能性がある。欲しい商品が決まっている場合は、本セール開始を待つだけでなく、先行セール期間中から価格や在庫状況をチェックしておきたい。

セール名称 実施期間 プライムデー先行セール 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 Amazonプライムデー 2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

Amazonプライムデー2026の関連情報

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