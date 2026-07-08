【Amazonプライムデー】今日の売れ筋商品ランキング｜7月8日更新

Amazonプライムデー2026では、家電、ガジェット、日用品、食品、ファッション、Amazonデバイスなど、幅広いジャンルの商品が売れ筋ランキングに登場している。

本記事では、Amazonプライムデー2026の売れ筋商品を紹介する。

Amazonプライムデー2026はいつ開催？

2026年のAmazonプライムデーは、先行セールと本セールの2段階で実施される。先行セールは7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで、本セールは7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までとなっている。

先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

今日(7月8日)の売れ筋商品ランキング｜Amazonプライムデー2026

Amazonプライムデー2026では、AirPodsやiPad、Apple Watchなどのガジェットに加え、水、タオル、掃除機、洗剤、食品、プロテインなど、日常使いしやすい商品も売れ筋ランキング上位に入っている。

特にAirPodsはApple製品の中でも人気が高く、セール価格やポイント還元を狙って購入するユーザーが多い。また、水やタオルといった生活必需品はまとめ買い需要が高く、プライムデー期間中に在庫切れとなる可能性もある。

掃除機などの家電も注目ジャンルだ。通常価格が高めの商品は割引額が大きくなりやすいため、買い替えを検討している場合は、セール価格やポイント還元を含めて比較しておきたい。

セール対象商品

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

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