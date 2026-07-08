Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon-prime-day-todays-best-selling-products-rankingAmazon
Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

【Amazonプライムデー】今日の売れ筋商品ランキング｜7月8日更新

7月8日の売れ筋ランキング｜Amazonプライムデー2026で売れている商品は？家電・ガジェット・日用品・食品まで紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデー2026では、家電、ガジェット、日用品、食品、ファッション、Amazonデバイスなど、幅広いジャンルの商品が売れ筋ランキングに登場している。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライムデー2026の売れ筋商品を紹介する。

Amazonプライムデー2026はいつ開催？

2026年のAmazonプライムデーは、先行セールと本セールの2段階で実施される。先行セールは7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで、本セールは7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までとなっている。

  • 先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
  • 本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

今日(7月8日)の売れ筋商品ランキング｜Amazonプライムデー2026

Amazonプライムデー2026では、AirPodsやiPad、Apple Watchなどのガジェットに加え、水、タオル、掃除機、洗剤、食品、プロテインなど、日常使いしやすい商品も売れ筋ランキング上位に入っている。

特にAirPodsはApple製品の中でも人気が高く、セール価格やポイント還元を狙って購入するユーザーが多い。また、水やタオルといった生活必需品はまとめ買い需要が高く、プライムデー期間中に在庫切れとなる可能性もある。

掃除機などの家電も注目ジャンルだ。通常価格が高めの商品は割引額が大きくなりやすいため、買い替えを検討している場合は、セール価格やポイント還元を含めて比較しておきたい。

セール対象商品

1 sales rank 20260708Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電2 sales rank 20260708Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー3 sales rank 20260708Samsung Galaxy S26 256GB｜スカイブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.3インチ｜軽量約167g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,300mAh｜SM-S942QLBESJP
4 sales rank 20260708by Amazon 無添加泡の石けんボディソープ 大容量 詰替え用 1450ml5 sales rank 20260708【節電対策】Levoit(レボイト) 空気清浄機 ハイグレード Vital 100S 花粉 21畳 集じん 小型 ハウスダスト 脱臭強化 ホコリ・光センサー付き 四面吸気口 ペットの毛対策 静電HEPA 花粉対策 自動/ペットモード6 sales rank 20260708【革新的・極コンパクト】 SODI ノートパソコンスタンド PCスタンド 折りたたみ式 安定感 超軽量 角度調整 姿勢改善 おしゃれ laptop stand パソコン台 卓上 持ち運び 外出 自宅 リモートワーク オフィス 10-16インチ 収納ポーチ 日本語取扱説明書 スペースグレイ
4 sales rank 20260708【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー5 sales rank 20260708Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スペースブラック6 sales rank 20260708【家計お助け米】米 20kg 令和7年産 秋田県産 家計お助け米 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％（5kg×4袋）※この度、パッケージ資材の供給が追いつかず、一時的に現行のデザインを変更しております。
7 sales rank 20260708タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル ライトグレー 3枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology8 sales rank 20260708ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N :高性能ノイズキャンセリング搭載/軽量・小型設計/音質アップスケール機能搭載/連続音楽再生時間最長 7.5時間/IPX4防滴性能/急速充電対応/クリアな通話性能/マルチポイント対応 ブラック WF-C700N BZ9 sales rank 20260708【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
10 sales rank 20260708ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極11 sales rank 20260708Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】12 sales rank 20260708ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】
13 sales rank 20260708【26年5月最新】ルンバ（Roomba） Plus 415 Combo ロボット + AutoWash™ 充電ステーション アイロボット（iRobot）【水拭き両用/薄型小型/パワフル吸引力20,000Pa/隅まで届く清掃/全自動ステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/マッピング/可動式ブラシ・モップパッド/アプリ操作/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/G285060】14 sales rank 20260708シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-T60-W 除湿 5.6L/日 プラズマクラスター 7000 消臭 カビ抑制 年中乾燥 デシカント方式 真下から乾かす360度全周吹き出し コンパクト15 sales rank 20260708ウィルキンソン タンサン レモン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B]
16 sales rank 20260708by Amazon 会津産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和7年産17 sales rank 20260708コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本18 sales rank 20260708by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個 低温製法米
19 sales rank 20260708S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー&ハヤシ 全国10種セット※時期によりセット内容に変更あり【Amazon.co.jp限定】20 sales rank 20260708チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g21 sales rank 20260708WINZONE (ウィンゾーン) ホエイ プロテイン プレーン 3kg ビタミン11種 ミネラル4種 WPC 大容量 国内製造 日本新薬
22 sales rank 20260708スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口23 sales rank 20260708by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶24 sales rank 20260708コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]
1 pre prime 20260705ITO クレンジングタオル フェイシャルタオル 60枚入×3個セット OEKO-TEX認証 赤ちゃんにも優しい ITOオリジナル鮫小紋エンボス生地 敏感肌 肌荒れ対策 使い捨てタオル フェイスタオル使い捨て フェイスケア スキンケアタオル2 pre prime 20260705Notta Memo Type-C充電 AIボイスレコーダー 文字起こし/リアルタイム翻訳/AI要約/話者識別/Notta Brain 通話/会議録音モード 仕事効率化 会議・面談・講演内容自動整理 Bluetooth&Wi-Fiデータ自動同期 5つのマイク搭載 スマホ・PCアプリ連携 会議ツール連携可 単語登録 専用マグネット式Type-C充電ケース 30時間連続録音 ブラック3 pre prime 20260705【指定医薬部外品】 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤 大正製薬【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
4 pre prime 20260705by Amazon 無添加泡の石けんボディソープ 大容量 詰替え用 1450ml5 pre prime 20260705【節電対策】Levoit(レボイト) 空気清浄機 ハイグレード Vital 100S 花粉 21畳 集じん 小型 ハウスダスト 脱臭強化 ホコリ・光センサー付き 四面吸気口 ペットの毛対策 静電HEPA 花粉対策 自動/ペットモード6 pre prime 20260705【革新的・極コンパクト】 SODI ノートパソコンスタンド PCスタンド 折りたたみ式 安定感 超軽量 角度調整 姿勢改善 おしゃれ laptop stand パソコン台 卓上 持ち運び 外出 自宅 リモートワーク オフィス 10-16インチ 収納ポーチ 日本語取扱説明書 スペースグレイ
7 pre prime 20260705Ray-Ban(レイバン) サングラスRB3539 ERIKA METAL EVOLVE ユニセックス 調光 ユニバーサルフィット (鼻パッド付き)ユニセックス8 pre prime 20260705REYS レイズ 【 V ENERGY 】 Vエナジー 山澤礼明 監修 マルチビタミン タブレット 亜鉛 マカ 高麗人参 アルギニン トンカットアリ 牡蠣エキス ビタミン13種配合 栄養機能食品 国産9 pre prime 20260705[VARZAR] バザール【公式直営店】 Stud logo over fit ball cap/スタッドロゴオーバーフィットボールキャップ 全4color ユニセックス キャップ 韓スト UV対策 深め 小顔効果 SNS話題 芸能人着用
10 pre prime 20260705[ミズノ] サッカーウェア ゼログライド ショートソックス 5本指 グリップ P2MX251011 pre prime 20260705ALLOUT パワーグリップ プロ 正規品 オールアウト12 pre prime 20260705キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌
16 pre prime 20260705ピュリナワン キャットフード ドライ 避妊・去勢した猫の体重ケア 子ねこから全ての年齢に ターキー 4.4kg(440g×10袋入) 【Amazon.co.jp限定】17 pre prime 20260705【Amazon.co.jp限定】クリニカ アドバンテージ [医薬部外品] ハミガキ クールミント 130g×3個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) ムシ歯 歯垢除去18 pre prime 20260705【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭
19 pre prime 20260705アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ20 pre prime 20260705[指定医薬部外品] by Amazon 整腸薬 560錠21 pre prime 20260705ディアナチュラ カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD 540粒(90日分) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 パウチ
22 pre prime 20260705ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合23 pre prime 20260705アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ24 pre prime 20260705DHC 天然ビタミンE[大豆] 90日分
25 pre prime 20260705by Amazon ごみ袋 半透明 とって付き シャカシャカタイプ 30L 150枚26 pre prime 20260705DHC カルシウム／マグ 90日分【栄養機能食品（カルシウム・マグネシウム）】27 pre prime 20260705【レノア クエン酸in 衣類のすすぎ消臭剤 蓄積ニオイをはがす 強い香りでごまかさない超無臭 さわやかシトラスの香り 微香 詰め替え 1110mL
28 pre prime 20260705by Amazon 犬用 ウンチ処理袋 無香料 300枚 (トイレに流せる)29 pre prime 20260705GUM(ガム)プラス【医薬部外品】 デンタルペースト 薬用ハミガキ [リフレッシュミント] 120g×2個+おまけ付き【Amazon.co.jp限定品】30 pre prime 20260705DHC メリロートPlus 30日分(60粒) サプリメント
31 pre prime 20260705モンプチ クリスピーキッス 猫用おやつ 特大バラエティパック 672ｇ【Amazon.co.jp限定】32 pre prime 20260705ニャンとも清潔トイレ 猫砂 [天然素材 パワフル脱臭] 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒 4.5L システムトイレ 猫用 消臭33 pre prime 20260705Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る 贅沢バラエティ 14g×75本 猫用おやつ
34 pre prime 20260705DHC マルチビタミン 徳用90日分【栄養機能食品(ビタミンB1・ビタミンC・ビタミンE)】35 pre prime 20260705【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) 舌専用クリーニングジェル マイルドミント 45g×2個 + Y字フロス付き 舌用ジェル 舌磨き 舌苔 口臭予防 やさしく磨ける低刺激設計36 pre prime 20260705ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン 4.4kg(440g×10袋入) 【Amazon.co.jp限定】キャットフード ドライ 猫 ドライフード
37 pre prime 20260705by Amazon 【手口ふき 】 ベビー 手口ふき 純水99% 60枚入×20個 (1200枚) [ケース品] 日本製 パラベンフリー38 pre prime 20260705アテント パッド 紙パンツ用 尿とりパッド 64枚 2回吸収 さらさらパッド 通気性プラス 【大容量】39 pre prime 20260705クリニカ アドバンテージ +ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ クリアミント 130ｇ×3個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 虫歯
40 pre prime 20260705【詰め替え大容量】NONIO(ノニオ)プラスホワイトニング デンタルリンス フレッシュホワイトミント [医薬部外品] 1300ml 液体歯磨き 口臭原因菌を殺菌41 pre prime 20260705new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 【現行モデル】 GT578 P578 PT578 ゴム紐 ベルクロ マジックテープ 面ファスナー570後継品 通学 運動靴キッズスニーカー (17.0cm~25.0cm) 57842 pre prime 20260705PUMA(プーマ) カジュアル スポーツ 速乾 ESSプーマロゴ ポリ ウーブン 9 ショートパンツ 687546メンズ
4 pre pri 20260706Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電5 pre pri 20260706Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電11 pre pri 20260706Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
6 pre pri 20260706Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M7 pre pri 20260706Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応8 pre pri 20260706Apple Pencil Pro
9 pre pri 20260706Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応)10 pre pri 20260706Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー3 pre pri 20260706iPhone 15 256GB ピンク
1 sales ranks 20260708Dell S2725QC 27インチ 4K モニター(無輝点3年保証/4K/IPS非光沢/USB Type-Cx1,HDMIx2/sRGB 99%/4ms,120Hz/FreeSync Premium/HDR10/内蔵スピーカー/縦横回転,高さ調整)2 sales ranks 20260708Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni C28 (ロボット掃除機) 【26年4月最新/ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/15000Pa 吸引力/モップリフト/水拭き/マッピング/障害物回避/毛がらみ除去/アプリ操作】ホワイト3 sales ranks 20260708Anker Eufy（ユーフィ）SoloCam E30（屋外用防犯カメラ）【ソーラー充電 / 360°撮影可能 / 300万画素 / 2K画質 / 防犯対策/ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP65 防塵防水/追加料金不要 】
4 sales ranks 20260708Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）5 sales ranks 20260708SALONIA サロニア スムースシャインスマートドライヤー アッシュホワイト SAL25120AW ヘアドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン6 sales ranks 20260708【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 4TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-4T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
7 sales ranks 20260708HP ノートパソコン OmniBook 7 Aero 13-bg 13.3インチ 軽量970g IPSディスプレイ AMD Ryzen AI 5 340 プロセッサ 16GBメモリ 512GB SSD Windows11 Home グレイシャーシルバー Copilotキー搭載 AIPC NPU 50 TOPS (型番：BF8H3PA-AAAA8 sales ranks 20260708【Amazon.co.jp限定】 ケルヒャー(Karcher) 最もコンパクトな高圧洗浄機 K MINIプラス 軽量 小型 簡単接続 高い収納性 しなやか高圧ホース 洗車 泥 花粉除去効果 黄砂 (50/60Hz) 1.600-071.09 sales ranks 20260708Anker ポータブル電源 大容量 1024Wh Solix C1000 Gen 2 高出力AC 1550W リン酸鉄 世界最速充電54分 | 世界最小クラス 防災 キャンプ 車中泊 停電対策 静音 コンパクト アプリ対応 10年長寿命 (オフホワイト)
61 pre prime 20260705プレデター：バッドランド　ブルーレイ ＋ ＤＶＤ セット [Blu-ray]62 pre prime 20260705機動戦士ガンダムF91 4KリマスターBOX(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組) (特装限定版)63 pre prime 20260705機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 【Blu-ray通常版】
64 pre prime 20260705TAKANAKA - 高中正義65 pre prime 20260705Adoのベストアドバム (通常盤)(2枚組)66 pre prime 20260705天官賜福 貮　下巻(完全生産限定版) [Blu-ray]
75 prime 20260705劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』豪華版 [DVD]67 pre prime 20260705JAMBO JAPAN (通常盤) (CD) - ザ・クロマニヨンズ (特典なし)68 pre prime 2026070510 (限定盤)(2枚組)[Analog]
69 pre prime 20260705MILESixTONES -Best Tracks- (通常盤) - SixTONES(特典なし)70 pre prime 20260705永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜 (45周年記念盤)(4枚組)71 pre prime 20260705機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 【4K ULTRA HD Blu-ray】

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(8)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(9)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(10)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(11)プライム会員限定先行タイムセールタイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー