あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon-prime-big-deal-daysAmazon
【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライム感謝祭とは？プライムデーとの割引率の違い、安くなる商品まとめ

【Amazonプライム感謝祭2026】プライムデーとの違いは？割引率・安くなる商品・おすすめジャンルを紹介。

先行セールは10月13日(火)0:00～開催！
amazon appreciate 2026

Amazon

Amazonプライム感謝祭」が開催！

先行セールは10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59まで

本セールは10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」は、プライム会員を対象に実施される期間限定のセールイベントだ。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライム感謝祭とはどのようなセールなのかをはじめ、プライムデーとの違い、割引率の比較、安くなる商品や狙い目ジャンルを紹介する。

Amazonプライム感謝祭とは？

Amazonプライム感謝祭は、毎年10月頃に開催されるAmazonプライム会員限定の大型セールイベントだ。

7月に開催される「プライムデー」に次ぐ大規模な会員限定セールで、数百万点以上の商品が特別価格で登場する。

特に秋開催ということもあり、暖房器具や加湿器などの季節家電、防寒グッズ、日用品、年末に向けた準備アイテムなどがセール対象になりやすい。

項目

内容

開催時期

毎年10月頃

対象

Amazonプライム会員

規模

プライムデーに次ぐ大型セール

主な対象商品

秋冬家電、防寒グッズ、日用品、年末準備品など

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

プライム感謝祭とプライムデーの割引率の違い

プライム感謝祭とプライムデーでは、一般的な商品の割引率に大きな差はなく、全体としてはほぼ同水準とされている。

一方、Fire TVやEchoなどのAmazonデバイスについては、年間最大級のセールとなるプライムデーのほうが値引き幅が大きくなる傾向がある。

プライムデーではAmazonデバイスが50％以上割引されるケースもあり、自社製品を狙う場合はプライムデーが有力なタイミングとなる。

比較項目

プライム感謝祭

プライムデー

開催時期

10月頃

7月頃

一般商品の割引率

高い

高い

Amazonデバイス

大幅値下げあり

最大級の値下げになりやすい

季節商品

秋冬商品が狙い目

夏物・通年商品が狙い目

特徴

年末前の買い物に向く

年間最大級のセール

商品によっては、プライム感謝祭で初めて値下げされたり、プライムデーより安く販売されたりするケースもある。

そのため、Amazonデバイスや夏物、通年人気商品はプライムデー、秋冬向けの季節家電や年末準備品はプライム感謝祭で狙うのが一つの目安となる。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭2026の開催期間

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールと本セールを合わせて10月13日(火)から10月19日(月)まで実施される。

まず10月13日(火)0:00から15日(木)23:59までは先行セールが行われ、一部の商品が本番に先駆けてセール価格で販売される。

その後、10月16日(金)0:00から19日(月)23:59まで本セールが開催され、400万点以上の商品が特別価格で登場する。

セール

期間

内容

先行セール

10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59

対象商品の一部が本セール前から値下げ

プライム感謝祭 本セール

10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59

400万点以上の商品がセール対象

先行セールから参加すれば、本セール開始前に狙っている商品を購入できる可能性もあるため、欲しい商品が決まっている場合は10月13日(火)から価格を確認しておきたい。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭2026で安くなる商品・おすすめジャンル

Amazonデバイス

amazon appreciate Amazon

Amazonプライム感謝祭では、Fire TV StickやEcho、Kindle、RingなどのAmazonデバイスが通常価格より大幅に安くなる。

動画視聴向けのFire TV Stickをはじめ、Echoシリーズ、Wi-Fi 7対応のeero、防犯カメラのRing、電子書籍リーダーのKindleなど幅広いAmazonデバイスがラインナップされている。

商品

価格

Amazon Fire TV Stick 4K Plus

12,980円

Amazon eero Pro 7

44,800円

Ring Indoor Cam Plus

8,980円

Ring Outdoor Cam 2K Battery

12,980円

Amazon Echo Show 5 第3世代

17,980円

Amazon eero 7

24,800円

Amazon Echo Dot 第5世代

13,980円

Amazon Ring 防犯ドアホン プロ

54,900円

Amazon Echo Spot

19,980円

Amazon Kindle Colorsoft 16GB

44,628円

Amazon Kindle Paperwhite 16GB

39,980円

Amazon Kindle 16GB

29,980円

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど

amazon appreciate tvAmazon

ゲーミング用途ではHyperXのヘッドセットやマイク、240Hz対応のIODATAモニター、Razerのワイヤレスマウスなどが候補となる。

また、象印の炊飯器、デロンギの全自動コーヒーマシン、REGZAの75インチ4Kテレビ、Sharkの掃除機など、生活家電も幅広くラインナップされている。

商品

価格

HyperX Cloud III 有線 ゲーミングヘッドセット

10,380円

JBL PartyBox Wireless Mic 2本セット

19,818円

象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き 圧力IH NW-JZ10-BA

41,400円

HyperX SoloCast 2 コンデンサーマイク

7,630円

De'Longhi マグニフィカS ECAM22112W

69,800円

REGZA 75E350R 75インチ 4Kテレビ

180,000円

ブラウン 替刃 シリーズ9 F/C96M-b

14,366円

エレコム ワイヤレスHDMI送受信機セット DH-CW4K110EBK

13,980円

IODATA モニター 23.8インチ EX-D242SA-F

17,980円

SALONIA スムースシャイン スマートドライヤー

19,800円

象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き IH NW-VE10-BA

19,780円

IODATA GigaCrysta ゲーミングモニター 24.5型 EX-GD251UH

17,980円

Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス

17,980円

Shark スティッククリーナー CS850JBLAE

36,800円

ヤマハ 電子ピアノ P-45B

35,980円

エレコム 充電器 100W 3ポート EC-AC104100BK

4,490円

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など

amazon appreciate dailyAmazon

Amazonプライム感謝祭では、洗剤やボディソープ、ティッシュ、プロテイン、オーラルケア用品など、日常的に使う消耗品もセール対象となる。

まとめ買い向けの商品も多いため、普段使っている日用品をストックしておきたい人はチェックしておきたい。

商品

価格

アタックZERO つめかえ用 2300g

2,559円

フィニッシュ 食洗機洗剤 パワーキューブ 200回分

3,350円

ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml

1,201円

by Amazon ソフトパックティッシュ 160組×24パック

2,680円

LUX スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー 1690g

1,880円

SAVAS MILK PROTEIN 脂肪0 ストロベリー風味 200ml×24本

4,475円

ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5L×4袋

3,600円

ザバス ソイプロテイン100 ココア味 920g

4,098円

クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ コーンクリーム 15本入

1,736円

NONIO プラス ホワイトニング 130g×2個＋フロス付き

987円

アタック抗菌EX 部屋干し用 つめかえ用 2000g

1,100円

リステリン トータルケアプラス 1000ml＋100mlセット

1,098円

リステリン オリジナル 1000ml×2個

1,109円

クリニカ PROオールインワンハミガキ 95g×2個＋フロス付き

1,463円

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など

amazon appreciate 2026 life

キッチン用品やバス用品、寝具といった生活用品に加え、BOSCHのカーバッテリーや京セラのポリッシャーなどカーケア関連の商品もラインナップされている。

また、コールマンのチェアやSwitchBotのCO2センサーなど、アウトドアやスマートホームで使える商品も対象となっている。

商品

価格

BOSCH 国産車バッテリー HT-M-60/60B20L Hightec JIS EFB

7,365円

京セラ サンダポリッシャー RSE-1250

9,691円

山崎実業 引っ掛け風呂イス タワー

3,742円

タオル研究所 毎日シンプル #001 バスタオル 4枚セット

3,590円

エバークック フライパン 26cm ガス火専用

4,184円

サーモス 真空断熱スポーツボトル 1L FJU-1000

3,293円

ブリタ 浄水器 ポット型 マレーラ カートリッジ3個付

4,140円

ZINUS BASIC マットレス シングル 20cm

8,900円

コールマン インフィニティチェア

8,999円

SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計・温湿度計

7,980円

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー