Amazonプライム感謝祭とは？プライムデーとの割引率の違い、安くなる商品まとめ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」は、プライム会員を対象に実施される期間限定のセールイベントだ。

本記事では、Amazonプライム感謝祭とはどのようなセールなのかをはじめ、プライムデーとの違い、割引率の比較、安くなる商品や狙い目ジャンルを紹介する。

Amazonプライム感謝祭とは？

Amazonプライム感謝祭は、毎年10月頃に開催されるAmazonプライム会員限定の大型セールイベントだ。

7月に開催される「プライムデー」に次ぐ大規模な会員限定セールで、数百万点以上の商品が特別価格で登場する。

特に秋開催ということもあり、暖房器具や加湿器などの季節家電、防寒グッズ、日用品、年末に向けた準備アイテムなどがセール対象になりやすい。

項目 内容 開催時期 毎年10月頃 対象 Amazonプライム会員 規模 プライムデーに次ぐ大型セール 主な対象商品 秋冬家電、防寒グッズ、日用品、年末準備品など

プライム感謝祭とプライムデーの割引率の違い

プライム感謝祭とプライムデーでは、一般的な商品の割引率に大きな差はなく、全体としてはほぼ同水準とされている。

一方、Fire TVやEchoなどのAmazonデバイスについては、年間最大級のセールとなるプライムデーのほうが値引き幅が大きくなる傾向がある。

プライムデーではAmazonデバイスが50％以上割引されるケースもあり、自社製品を狙う場合はプライムデーが有力なタイミングとなる。

比較項目 プライム感謝祭 プライムデー 開催時期 10月頃 7月頃 一般商品の割引率 高い 高い Amazonデバイス 大幅値下げあり 最大級の値下げになりやすい 季節商品 秋冬商品が狙い目 夏物・通年商品が狙い目 特徴 年末前の買い物に向く 年間最大級のセール

商品によっては、プライム感謝祭で初めて値下げされたり、プライムデーより安く販売されたりするケースもある。

そのため、Amazonデバイスや夏物、通年人気商品はプライムデー、秋冬向けの季節家電や年末準備品はプライム感謝祭で狙うのが一つの目安となる。

Amazonプライム感謝祭2026の開催期間

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールと本セールを合わせて10月13日(火)から10月19日(月)まで実施される。

まず10月13日(火)0:00から15日(木)23:59までは先行セールが行われ、一部の商品が本番に先駆けてセール価格で販売される。

その後、10月16日(金)0:00から19日(月)23:59まで本セールが開催され、400万点以上の商品が特別価格で登場する。

セール 期間 内容 先行セール 10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59 対象商品の一部が本セール前から値下げ プライム感謝祭 本セール 10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59 400万点以上の商品がセール対象

先行セールから参加すれば、本セール開始前に狙っている商品を購入できる可能性もあるため、欲しい商品が決まっている場合は10月13日(火)から価格を確認しておきたい。

Amazonプライム感謝祭2026で安くなる商品・おすすめジャンル

Amazonデバイス

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Amazonプライム感謝祭では、Fire TV StickやEcho、Kindle、RingなどのAmazonデバイスが通常価格より大幅に安くなる。

動画視聴向けのFire TV Stickをはじめ、Echoシリーズ、Wi-Fi 7対応のeero、防犯カメラのRing、電子書籍リーダーのKindleなど幅広いAmazonデバイスがラインナップされている。

生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど

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ゲーミング用途ではHyperXのヘッドセットやマイク、240Hz対応のIODATAモニター、Razerのワイヤレスマウスなどが候補となる。

また、象印の炊飯器、デロンギの全自動コーヒーマシン、REGZAの75インチ4Kテレビ、Sharkの掃除機など、生活家電も幅広くラインナップされている。

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など

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Amazonプライム感謝祭では、洗剤やボディソープ、ティッシュ、プロテイン、オーラルケア用品など、日常的に使う消耗品もセール対象となる。

まとめ買い向けの商品も多いため、普段使っている日用品をストックしておきたい人はチェックしておきたい。

ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など

キッチン用品やバス用品、寝具といった生活用品に加え、BOSCHのカーバッテリーや京セラのポリッシャーなどカーケア関連の商品もラインナップされている。

また、コールマンのチェアやSwitchBotのCO2センサーなど、アウトドアやスマートホームで使える商品も対象となっている。

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