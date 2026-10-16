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Apple's New iPhone 18 Goes On Sale In London StoresGetty Images News
【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライム感謝祭で最新のiPhoneは安くなる？セール対象機種は？

Amazonプライム感謝祭でApple製品がお得！セール対象商品・デバイスは？

先行セールは10月13日(火)0:00～開催！
amazon appreciate 2026

Amazon

Amazonプライム感謝祭」が開催！

先行セールは10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59まで

本セールは10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」では、iPhoneを含むApple製品がセール対象として登場することがある。

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライム感謝祭でセール対象となるiPhoneについて紹介する。

Amazonプライム感謝祭で最新のiPhoneは安くなる？

Amazonプライム感謝祭2026では、最新iPhoneシリーズのうち、iPhone Airがセール対象となっている。

iPhone Air 256GBは、参考価格189,800円から149,800円の21％OFFで販売されており、通常より40,000円安く購入できる。

一方、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxはセール対象となっておらず、現時点ではプライム感謝祭による値下げは確認できない。

機種

セール対象

セール価格・状況

iPhone Air 256GB

189,800円→149,800円（21％OFF）

iPhone 18 Pro

×

セールによる値下げなし

iPhone 18 Pro Max

×

セールによる値下げなし

Apple製品

※最新の価格は、各商品ページでご確認ください。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

Apple AirPods Pro 3

42,800円

36,800円

14%OFF

Apple Watch Series 11 GPSモデル 46mm

76,800円

64,900円

15%OFF

Apple 11インチ iPad Air（M4）256GB

146,801円

133,800円

9%OFF

Apple Leather Sleeve MagSafe（iPhone 12 Pro Max用）

2,390円（過去価格）

1,915円

20%OFF

Apple Pencil Pro

23,800円（参考価格）

20,800円

13%OFF

【整備済み品】Apple iPad 第8世代 Wi-Fi 32GB スペースグレイ

23,202円（過去価格）

20,717円

11%OFF

【整備済み品】Apple MacBook Pro 2020 13インチ 16GB RAM／512GB SSD

76,000円（参考価格）

68,400円

10%OFF

Apple シリコンケース（iPhone 11 Pro Max用）Seafoam

1,847円（過去価格）

1,249円

32%OFF

【整備済み品】Apple iPad Air 11インチ（M3）Wi-Fi+Cellular 128GB パープル

119,000円（過去価格）

110,960円

7%OFF

【整備済み品】Apple iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB シルバー




【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭のポイント還元でApple製品をお得に購入！

campaign amazon appreciation 2026Amazon

Amazonプライム感謝祭2026では、セール期間中の購入金額に応じてAmazonポイントが還元される「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」も開催される。

2026年9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59のエントリー期間中にキャンペーンにエントリーしたうえで、10月13日(火)0:00～19日(月)23:59のお買い物期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、対象商品・支払い方法などの条件に応じて追加ポイントが還元される。

AirPodsやApple Watch、iPadなどのApple製品もセール対象として登場しているため、対象商品を購入する場合はセール価格だけでなく、ポイントアップキャンペーンを組み合わせることでさらにお得に購入できる可能性がある。

プライム会員はポイント還元率がアップするため、30日間無料体験を利用してセールに参加する場合も、Apple製品を購入する前にポイントアップキャンペーンへのエントリーを済ませておきたい。

  • エントリー期間：9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59
  • 購入対象期間：10月13日(火)0:00～10月19日(月)23:59
  • 購入条件：期間中に合計10,000円(税込)以上
  • ポイント還元：条件に応じて追加還元で最大18％（上限10,000ポイント）
  • 大抽選会：条件達成者を対象に最大100,000ポイントが当たる抽選を実施
  • Apple製品：AirPods、Apple Watch、iPadなどのセール対象商品もキャンペーンとあわせてチェック

※一部対象外商品あり。還元率は会員状況・支払い方法・購入商品などによって異なる。Apple製品についても、購入前に各商品ページとキャンペーンページでポイント還元の対象条件を確認してほしい。

【ポイント還元率アップ詳細】

point up amazon appreciation 2026Amazon

Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンでは、条件を満たすことで最大18％のポイント還元を受けられる。

ポイント還元率は、プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0％、Amazon Mastercardでのお買い物で最大3.0％（通常還元率を含む）。さらに、ブランドセレクション対象商品(対象ブランドはこちら)の購入で+7.0％、対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品）の購入で+6.0％が適用される。

ポイントアップ条件

還元率

プライム会員

10,000円以上：+1.0％
15,000円以上：+1.5％
20,000円以上：+2.0％

Amazon Mastercardで支払い

最大3.0％（通常還元率を含む）

ブランドセレクション対象商品

+7.0％

対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品）

+6.0％

最大還元率

18.0％

※対象カテゴリーは家電を除く。一部商品は対象外。

最大18％の還元を受けるには、20,000円(税込)以上の購入に加え、Amazon Mastercardでの支払い、ブランドセレクション・対象カテゴリー商品の購入などの条件を満たす必要がある。

▶Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーン・対象商品を確認する

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Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムでは、プライム感謝祭などの会員限定セールに加えて、配送や動画配信、音楽、電子書籍などの特典も利用できる。

内容

特典

(1)商品の無料配送

対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料

(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料

Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料

(3)Prime Video

会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題

(4)Prime Videoチャンネル

スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴

(5)Prime Music

追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける

(6)Prime Reading

対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題

(7)Amazon Music Unlimited

プライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる

(8)Prime Gaming

Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる

(9)Amazon Photos

Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる

(10)Amazonフレッシュ

生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス

(11)プライム会員限定先行タイムセール

タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能

(12)ベビー用おむつとおしりふきの10%OFF割引

おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典

(13)家族と使い放題

プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能

(14)プライム限定価格

一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

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