【Amazonプライム感謝祭】昨年の売れ筋は？狙うべき人気商品を紹介

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」では、毎年さまざまなジャンルの商品が特別価格で販売される。

本記事では、Amazonプライム感謝祭で昨年売れ筋となった商品や人気ジャンルを振り返りながら、今回のセールで狙いたい注目商品を紹介する。

Amazonプライム感謝祭の昨年の売れ筋商品は？

Amazonプライム感謝祭では、毎年Amazonデバイスや家電、日用品、食品・飲料、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品が売れ筋となる。

昨年も、普段使いしやすい消耗品に加え、Fire TV StickやEchoシリーズといったAmazonデバイス、掃除機やイヤホンなどの家電・ガジェット類が注目を集めた。

特に、セール期間中に割引率が高くなる商品や、日常的に消費する食品・飲料、洗剤、ペット用品などはまとめ買い需要も高まりやすい。

売れ筋ジャンル 主な商品例 Amazonデバイス Fire TV Stick、Echoシリーズ、Kindle 家電・ガジェット 掃除機、ロボット掃除機、イヤホン、モニター Apple製品 AirPods、Apple Watch、iPad 日用品 洗剤、ハンドソープ、ボディソープ 食品・飲料 水、炭酸水、コーヒー、パックご飯 コスメ・美容 シャンプー、クレンジング、フェイスマスク ファッション スニーカー、Tシャツ、バッグ ペット用品 ペットシーツ、猫砂、ペットフード

昨年の傾向を見ると、単価の高い家電だけでなく、普段から購入する日用品や食品なども人気を集めやすい。

今年のプライム感謝祭でも同様のジャンルが値下げされる可能性があるため、狙っている商品がある場合は事前にほしい物リストへ追加し、セール開始後の価格を確認するといい。

Amazonプライム感謝祭2026で狙うべき人気商品は？

Amazonプライム感謝祭2026では、AmazonデバイスやApple製品、家電、日用品、食品・飲料、コスメ、ファッション、ペット用品など、幅広いカテゴリーの商品がセール対象となっている。

中でも、割引率が高い商品や通常価格が高めの家電、日常的に使う消耗品は、セール期間中に狙いたいジャンルだ。

特に注目したいのは、50％前後またはそれ以上の割引となっている商品だ。また、AirPods Pro 3やApple Watch Series 11、Dyson、デロンギなど、通常価格が高めの商品は割引率が10～30％程度でも値引き額が大きくなりやすい。

一方、食品や飲料、日用品、ペット用品などは1点あたりの価格が比較的安くても、普段から使用する商品であればまとめ買いによる節約につなげやすい。

Amazonデバイス

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Fire TV Stick 4K SelectとFire TV Stick 4Kは50％OFF、Echo Show 5は54％OFFとなっており、プライム感謝祭の中でも値引き幅の大きいカテゴリーとなっている。

Apple製品

Amazonプライム感謝祭2026では、AirPods ProやApple Watch、iPad AirなどのApple製品もセール対象となっている。

食品・飲料

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Amazonプライム感謝祭2026では、飲料やコーヒー、米、プロテイン、チョコレートなど、日常的に購入する食品・飲料も幅広くセール対象となっている。

大容量商品やケース販売の商品も多いため、普段から購入している飲料や食品をまとめ買いしたい場合にもチェックしておきたい。

コスメ・美容・ヘアケア

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コスメ・美容関連では、BIOHEAL BOHのクリームが29％OFF、YOLUとDoveが28％OFF、VT COSMETICSが27％OFF、BOTANISTやOBgEなどが25％OFFとなっている。

家電・生活家電

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特にECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、Dyson Micro Plusは49％OFF、ブラウンの電気シェーバーは46％OFFとなっており、値引き幅の大きい商品も目立つ。

また、デロンギの全自動コーヒーマシンや東芝のオーブンレンジ、空気清浄機、除湿機など、生活家電の買い替えを検討している人向けの商品もセール対象となっている。

ペット用品・ペットフード

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ペット用品では、かさばりやすい猫砂やペットシーツ、大容量のペットフードなどもまとめて値下げされている。特にアイリスオーヤマのペットシーツは参考価格5,793円から2,816円の51％OFFとなっており、今回のラインナップの中でも割引率が高い。

毎日使用する消耗品や大容量の商品も多く、アイリスオーヤマのペットシーツは51％OFF、Amazonベーシックのペットシーツは30％OFF、カルカンのウェットフードは28％OFFとなっている。

ファッション・シューズ・バッグ

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adidasのジャージは56％OFF、アディダスのスニーカーは44％OFF、Under ArmourのロングスリーブTシャツは44％OFFとなっており、ウェアやシューズを中心に値引き幅の大きい商品も見られる。ファッション関連では、adidasのジャージが参考価格7,150円から3,157円の56％OFF、アディダスのアドバンコートが44％OFF、HanesのBEEFY-Tが40％OFFとなっている。

シューズだけでなく、リカバリーウェアやビジネスシャツ、旅行用リュック、スーツケースなども対象となっているため、衣類から旅行用品までまとめてチェックできる。

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