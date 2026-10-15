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【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

【Amazonプライム感謝祭】昨年の売れ筋は？狙うべき人気商品を紹介

【Amazonプライム感謝祭】昨年の売れ筋は？人気商品・おすすめジャンル・今年狙うべき目玉アイテムまとめ。

先行セールは10月13日(火)0:00～開催！
amazon appreciate 2026

Amazon

Amazonプライム感謝祭」が開催！

先行セールは10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59まで

本セールは10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」では、毎年さまざまなジャンルの商品が特別価格で販売される。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライム感謝祭で昨年売れ筋となった商品や人気ジャンルを振り返りながら、今回のセールで狙いたい注目商品を紹介する。

Amazonプライム感謝祭の昨年の売れ筋商品は？

Amazonプライム感謝祭では、毎年Amazonデバイスや家電、日用品、食品・飲料、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品が売れ筋となる。

昨年も、普段使いしやすい消耗品に加え、Fire TV StickやEchoシリーズといったAmazonデバイス、掃除機やイヤホンなどの家電・ガジェット類が注目を集めた。

特に、セール期間中に割引率が高くなる商品や、日常的に消費する食品・飲料、洗剤、ペット用品などはまとめ買い需要も高まりやすい。

売れ筋ジャンル

主な商品例

Amazonデバイス

Fire TV Stick、Echoシリーズ、Kindle

家電・ガジェット

掃除機、ロボット掃除機、イヤホン、モニター

Apple製品

AirPods、Apple Watch、iPad

日用品

洗剤、ハンドソープ、ボディソープ

食品・飲料

水、炭酸水、コーヒー、パックご飯

コスメ・美容

シャンプー、クレンジング、フェイスマスク

ファッション

スニーカー、Tシャツ、バッグ

ペット用品

ペットシーツ、猫砂、ペットフード

昨年の傾向を見ると、単価の高い家電だけでなく、普段から購入する日用品や食品なども人気を集めやすい。

今年のプライム感謝祭でも同様のジャンルが値下げされる可能性があるため、狙っている商品がある場合は事前にほしい物リストへ追加し、セール開始後の価格を確認するといい。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭2026で狙うべき人気商品は？

Amazonプライム感謝祭2026では、AmazonデバイスやApple製品、家電、日用品、食品・飲料、コスメ、ファッション、ペット用品など、幅広いカテゴリーの商品がセール対象となっている。

中でも、割引率が高い商品や通常価格が高めの家電、日常的に使う消耗品は、セール期間中に狙いたいジャンルだ。

特に注目したいのは、50％前後またはそれ以上の割引となっている商品だ。また、AirPods Pro 3やApple Watch Series 11、Dyson、デロンギなど、通常価格が高めの商品は割引率が10～30％程度でも値引き額が大きくなりやすい。

一方、食品や飲料、日用品、ペット用品などは1点あたりの価格が比較的安くても、普段から使用する商品であればまとめ買いによる節約につなげやすい。

Amazonデバイス

amazon appreciate Amazon

Fire TV Stick 4K SelectとFire TV Stick 4Kは50％OFF、Echo Show 5は54％OFFとなっており、プライム感謝祭の中でも値引き幅の大きいカテゴリーとなっている。

商品

通常・過去価格

セール価格

割引率

Amazon Fire TV Stick 4K Select

7,980円

3,980円

50%OFF

Amazon Fire TV Stick 4K

11,980円

5,980円

50%OFF

Amazon Fire TV Stick 4K Plus＋Amazon Fire TV Soundbar Plus

32,780円

25,780円

21%OFF

Amazon Kindle 16GB 広告なし

19,980円

16,980円

15%OFF

Amazon Echo Show 5 第3世代

12,980円

5,980円

54%OFF

Amazon Echo Spot 2024年モデル

11,480円

6,980円

39%OFF

Amazon Kindle Colorsoft 16GB

39,980円

29,980円

25%OFF

Amazon Echo Dot Max 2025年モデル

14,980円

8,980円

40%OFF

Amazon Echo Show 8 2025年モデル

34,980円

23,980円

31%OFF

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64GB

115,980円

93,980円

19%OFF

Amazon Kindle Scribe 32GB

89,980円

69,980円

22%OFF

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Apple製品

Amazonプライム感謝祭2026では、AirPods ProやApple Watch、iPad AirなどのApple製品もセール対象となっている。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

Apple AirPods Pro 3

42,800円

36,800円

14%OFF

Apple Watch Series 11 GPSモデル 46mm

76,800円

64,900円

15%OFF

Apple 11インチ iPad Air（M4）256GB

146,801円

133,800円

9%OFF

Apple Leather Sleeve MagSafe（iPhone 12 Pro Max用）

2,390円

1,915円

20%OFF

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食品・飲料

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Amazonプライム感謝祭2026では、飲料やコーヒー、米、プロテイン、チョコレートなど、日常的に購入する食品・飲料も幅広くセール対象となっている。

大容量商品やケース販売の商品も多いため、普段から購入している飲料や食品をまとめ買いしたい場合にもチェックしておきたい。

商品

通常・過去価格

セール価格

割引率

明治 チョコレート効果 カカオ72% 大容量ボックス 1kg

6,210円

4,098円

34%OFF

UCC ゴールドスペシャル スペシャルブレンド コーヒー 粉 1000g

3,489円

2,490円

29%OFF

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml×24本

1,380円

1,180円

14%OFF

by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本

1,488円

1,413円

5%OFF

い・ろ・は・す 2L ラベルレス×8本

1,112円

890円

20%OFF

SAVAS MILK PROTEIN 脂肪0 ミルク風味 200ml×24本

3,647円

3,021円

17%OFF

UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー マイルドブレンド 100杯

3,594円

2,870円

20%OFF

by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g×12缶

1,663円

1,413円

15%OFF

アサヒ スーパードライ 350ml×24本

4,895円

4,398円

10%OFF

by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個

4,555円

3,280円

28%OFF

by Amazon 千葉県産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和8年産

3,080円

2,770円

10%OFF

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本

3,272円

2,781円

15%OFF

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 100本

2,379円

1,898円

20%OFF

ウィルキンソン タンサン ラベルレス 500ml×24本

2,291円

1,698円

26%OFF

サントリー天然水 ラベルレス 2L×9本

1,476円

1,108円

25%OFF

ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック 95g×2本

2,454円

1,696円

31%OFF

やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650ml×24本

2,009円

1,655円

18%OFF

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

コスメ・美容・ヘアケア

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コスメ・美容関連では、BIOHEAL BOHのクリームが29％OFF、YOLUとDoveが28％OFF、VT COSMETICSが27％OFF、BOTANISTやOBgEなどが25％OFFとなっている。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

VTCOSMETICS AZケアマスク

2,640円

1,927円

27%OFF

YOLU メロウナイトリペア シャンプー・トリートメント 大容量詰め替えセット

7,200円

5,220円

28%OFF

アテニア スキンクリア クレンズ オイル 350mL

3,960円

3,564円

10%OFF

アロベビー ミルクローション 150ml

2,640円

2,303円

13%OFF

Dove ボディウォッシュ シアバター＆バニラ 2.8kg

2,293円

1,647円

28%OFF

キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 800ml×2個＋除菌シート

1,150円

919円

20%OFF

BIOHEAL BOH プロバイオダーム 3Dリフティングクリーム 50mL×2個

5,940円

4,217円

29%OFF

BOTANIST シャンプー・トリートメント 大容量詰め替えセット スカルプクレンズ

7,260円

5,445円

25%OFF

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム 75g

2,970円

2,376円

20%OFF

Neutrogena ディープモイスチャー ボディミルク 450ml

1,145円

1,010円

12%OFF

OBgE ナチュラルカバーファンデーション PRO #3 サンド

3,980円

2,985円

25%OFF

FANCL マイルドクレンジングオイル 120mL＋詰め替え2袋

5,410円

4,598円

15%OFF

Lashaddict アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス 5ml

11,000円

9,350円

15%OFF

ビオレu 泡ハンドソープ 詰め替え用 1.52L

1,298円

983円

24%OFF

ANUA PDRN ヒアルロン酸カプセル100 セラム 1ml×10本

2,800円

2,485円

11%OFF

ビオルチア アイラッシュセラム 6mL

3,980円

2,980円

25%OFF

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家電・生活家電

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特にECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、Dyson Micro Plusは49％OFF、ブラウンの電気シェーバーは46％OFFとなっており、値引き幅の大きい商品も目立つ。

また、デロンギの全自動コーヒーマシンや東芝のオーブンレンジ、空気清浄機、除湿機など、生活家電の買い替えを検討している人向けの商品もセール対象となっている。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

Dyson V12 Detect Slim Absolute

77,800円

59,900円

23%OFF

ECOVACS DEEBOT T50S OMNI

109,800円

39,800円

64%OFF

シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-TH150-W

52,800円

38,800円

27%OFF

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10

29,990円

24,990円

17%OFF

Airdog X5D

167,200円

150,480円

10%OFF

COSORI スマートノンフライヤー

16,980円

14,400円

15%OFF

Dyson Micro Plus

78,870円

39,900円

49%OFF

シャープ 空気清浄機 KC-S50W-W

24,980円

20,980円

16%OFF

Airdog X5D マットブラック

172,700円

155,430円

10%OFF

デロンギ マグニフィカ スタート ECAM22062B

128,000円

84,800円

34%OFF

VAKUEN プレミアム真空保存容器 4.0L

6,399円

4,799円

25%OFF

ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 52-M1200s

15,800円

8,500円

46%OFF

TOSHIBA 石窯ドーム ER-D70A(W)

31,800円

26,500円

17%OFF

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7104

5,980円

4,730円

21%OFF

タニタ 体組成計 BC-768

11,000円

6,610円

40%OFF

COMFEE' エアコン 6畳 2026年モデル

45,800円

40,850円

11%OFF

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ペット用品・ペットフード

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ペット用品では、かさばりやすい猫砂やペットシーツ、大容量のペットフードなどもまとめて値下げされている。特にアイリスオーヤマのペットシーツは参考価格5,793円から2,816円の51％OFFとなっており、今回のラインナップの中でも割引率が高い。

毎日使用する消耗品や大容量の商品も多く、アイリスオーヤマのペットシーツは51％OFF、Amazonベーシックのペットシーツは30％OFF、カルカンのウェットフードは28％OFFとなっている。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

ライオン ニオイをとる砂 5.5L×4袋

3,600円

3,060円

15%OFF

アイリスオーヤマ ペットシーツ 厚型 ワイド 200枚

5,793円

2,816円

51%OFF

カルカン パウチ やわらかパテ 成猫用 60g×36袋

3,670円

2,633円

28%OFF

ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 4.5L×4個

5,932円

4,499円

24%OFF

ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア サーモン＆ツナ

4,999円

4,589円

8%OFF

ペットアンドミー ペットシーツ W消臭 厚型スーパー 100枚

4,598円

3,998円

13%OFF

ヒルズ サイエンスダイエット 成犬用 小粒 チキン 12kg

9,900円

8,818円

11%OFF

Amazonベーシック ペットシーツ 厚型 ワイド 84枚

4,083円

2,876円

30%OFF

デオトイレ 消臭・抗菌サンド 18L

7,248円

6,160円

15%OFF

シーバ デュオ 香りのまぐろセレクション 200g×12箱

4,790円

3,576円

25%OFF

Figaro CIAOちゅ～る 贅沢バラエティ 14g×75本

2,998円

2,698円

10%OFF

ヒルズ サイエンスダイエット 大型犬用 成犬 大粒 チキン 12kg

10,069円

8,818円

12%OFF

ヒルズ プリスクリプションダイエット 腸内バイオーム 小粒 チキン 3kg

9,461円

7,719円

18%OFF

Figaro CIAOちゅ～る かつお節ミックス味 14g×45本

2,076円

1,761円

15%OFF

Figaro CIAOちゅ～る まぐろバラエティ 14g×75本

2,998円

2,698円

10%OFF

ネオ・ルーライフ ネオシーツ カーボンDX レギュラー 352枚

7,055円

5,644円

20%OFF

デオシート しっかり超吸収 レギュラー 336枚

6,736円

5,390円

20%OFF

モンプチ クリスピーキッス 特大バラエティパック 672g

3,181円

2,719円

15%OFF

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ファッション・シューズ・バッグ

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adidasのジャージは56％OFF、アディダスのスニーカーは44％OFF、Under ArmourのロングスリーブTシャツは44％OFFとなっており、ウェアやシューズを中心に値引き幅の大きい商品も見られる。ファッション関連では、adidasのジャージが参考価格7,150円から3,157円の56％OFF、アディダスのアドバンコートが44％OFF、HanesのBEEFY-Tが40％OFFとなっている。

シューズだけでなく、リカバリーウェアやビジネスシャツ、旅行用リュック、スーツケースなども対象となっているため、衣類から旅行用品までまとめてチェックできる。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

ニューバランス レディース 327

13,970円

11,642円

17%OFF

TEXCY LUXE メンズ TU-7774 ビジネスシューズ

8,800円

5,980円

32%OFF

adidas ジャージ トラックTP レディース

7,150円

3,157円

56%OFF

TENTIAL BAKUNE Dry Women's 上下セット

24,860円

22,374円

10%OFF

adidas アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円

3,978円

44%OFF

TENTIAL BAKUNE スウェット メンズ 上下セット

26,840円

24,156円

10%OFF

Hanes BEEFY-T 半袖Tシャツ 2枚組

4,620円

2,772円

40%OFF

瞬足 キッズスニーカー

4,730円

3,618円

24%OFF

new balance キッズ Y996／YV996

7,590円

4,809円

37%OFF

ニューバランス ミッドレングス3Pソックス

1,430円

898円

37%OFF

i-shirt 完全ノーアイロン 長袖ワイシャツ

5,610円

3,980円

29%OFF

tomtoc 旅行リュック 40L

10,790円

7,655円

29%OFF

EXCITECH Biz スーツケース Sサイズ

11,900円

7,490円

37%OFF

コールマン ウォーカー15

5,830円

4,170円

28%OFF

Under Armour UA Tech 2.0 ロングスリーブ メンズ

3,850円

2,174円

44%OFF

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