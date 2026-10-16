Amazonプライム感謝祭でApple製品がお得！セール対象商品・デバイスは？

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」では、iPhoneやAirPods、Apple Watch、iPadなどのApple製品もセール対象として登場するのかにも注目が集まる。

本記事では、Amazonプライム感謝祭でお得に購入できるApple製品やセール対象デバイス、注目商品、割引情報を紹介する。

Amazonプライム感謝祭でApple製品は安くなる？

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Amazonプライム感謝祭では、AirPodsやApple Watch、iPadなどがセール対象となっている。

AirPods Pro 3は36,800円、Apple Watch Series 11は64,900円、11インチiPad Air（M4）は133,800円まで値下げされている。

Apple製品はもともとの価格が高いため、割引率だけでなく実際の値引き額も確認して選ぶのがおすすめだ。

Amazonプライム感謝祭のポイント還元でApple製品をお得に購入！

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Amazonプライム感謝祭2026では、セール期間中の購入金額に応じてAmazonポイントが還元される「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」も開催される。

2026年9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59のエントリー期間中にキャンペーンにエントリーしたうえで、10月13日(火)0:00～19日(月)23:59のお買い物期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、対象商品・支払い方法などの条件に応じて追加ポイントが還元される。

AirPodsやApple Watch、iPadなどのApple製品もセール対象として登場しているため、対象商品を購入する場合はセール価格だけでなく、ポイントアップキャンペーンを組み合わせることでさらにお得に購入できる可能性がある。

プライム会員はポイント還元率がアップするため、30日間無料体験を利用してセールに参加する場合も、Apple製品を購入する前にポイントアップキャンペーンへのエントリーを済ませておきたい。

エントリー期間：9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59

購入対象期間：10月13日(火)0:00～10月19日(月)23:59

購入条件：期間中に合計10,000円(税込)以上

ポイント還元：条件に応じて追加還元で最大18％（上限10,000ポイント）

大抽選会：条件達成者を対象に最大100,000ポイントが当たる抽選を実施

Apple製品：AirPods、Apple Watch、iPadなどのセール対象商品もキャンペーンとあわせてチェック

※一部対象外商品あり。還元率は会員状況・支払い方法・購入商品などによって異なる。Apple製品についても、購入前に各商品ページとキャンペーンページでポイント還元の対象条件を確認してほしい。

【ポイント還元率アップ詳細】

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Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンでは、条件を満たすことで最大18％のポイント還元を受けられる。

ポイント還元率は、プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0％、Amazon Mastercardでのお買い物で最大3.0％（通常還元率を含む）。さらに、ブランドセレクション対象商品(対象ブランドはこちら)の購入で+7.0％、対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品）の購入で+6.0％が適用される。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 10,000円以上：+1.0％

15,000円以上：+1.5％

20,000円以上：+2.0％ Amazon Mastercardで支払い 最大3.0％（通常還元率を含む） ブランドセレクション対象商品 +7.0％ 対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品） +6.0％ 最大還元率 18.0％

※対象カテゴリーは家電を除く。一部商品は対象外。

最大18％の還元を受けるには、20,000円(税込)以上の購入に加え、Amazon Mastercardでの支払い、ブランドセレクション・対象カテゴリー商品の購入などの条件を満たす必要がある。

▶Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーン・対象商品を確認する

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムでは、プライム感謝祭などの会員限定セールに加えて、配送や動画配信、音楽、電子書籍などの特典も利用できる。

Amazonプライム感謝祭2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。