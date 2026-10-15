Amazonプライム感謝祭2026の10月16日に買うべきおすすめ商品は？

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」が、10月16日(金)から本セールに突入する。
記事では、Amazonプライム感謝祭2026の10月16日に買うべきおすすめ商品を紹介する。
Amazonプライム感謝祭2026の開催日程は？
Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めて2026年10月13日(火)から10月19日(月)まで開催される。
まず、10月13日(火)0:00から10月15日(木)23:59までは先行セールが実施され、一部の商品が本セールに先駆けて割引価格で販売される。
その後、10月16日(金)0:00から10月19日(月)23:59まで本セールが開催され、400万点以上の商品が特別価格で登場する予定だ。
セール
開催期間
主な内容
先行セール
2026年10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59
一部の商品を本セール前から特別価格で販売
本セール
2026年10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59
400万点以上の商品がセール対象として登場
Amazonプライム感謝祭2026｜10月16日に買うべきおすすめ商品
Amazonプライム感謝祭2026の本セール初日となる10月16日は、家電やパソコン、Apple製品、日用品、食品など幅広いジャンルの商品がセール価格となっている。
特に、ECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、BLUETTIのポータブル電源は55％OFF、ASUSのノートパソコンは53％OFFとなっており、高額商品の大幅値引きに注目したい。
売り上げ上位商品
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
167,200円
150,480円
10%OFF
139,800円
62,909円
55%OFF
42,800円
36,800円
14%OFF
189,800円
89,800円
53%OFF
189,800円
149,800円
21%OFF
181,468円
109,800円
39%OFF
1,112円
890円
20%OFF
109,800円
39,800円
64%OFF
2,647円
1,979円
25%OFF
52,800円
38,800円
27%OFF
6,210円
4,098円
34%OFF
14,990円
11,290円
25%OFF
3,080円
2,460円
20%OFF
1,890円
1,589円
16%OFF
1,031円
822円
20%OFF
Amazonデバイス
Fire TV Stick 4K SelectとFire TV Stick 4Kは50％OFF、Echo Show 5は54％OFFとなっており、プライム感謝祭の中でも値引き幅の大きいカテゴリーとなっている。
商品
通常・過去価格
セール価格
割引率
7,980円
3,980円
50%OFF
11,980円
5,980円
50%OFF
32,780円
25,780円
21%OFF
19,980円
16,980円
15%OFF
12,980円
5,980円
54%OFF
11,480円
6,980円
39%OFF
39,980円
29,980円
25%OFF
14,980円
8,980円
40%OFF
34,980円
23,980円
31%OFF
115,980円
93,980円
19%OFF
89,980円
69,980円
22%OFF
Apple製品
Amazonプライム感謝祭2026では、AirPods ProやApple Watch、iPad AirなどのApple製品もセール対象となっている。
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
42,800円
36,800円
14%OFF
76,800円
64,900円
15%OFF
146,801円
133,800円
9%OFF
2,390円
1,915円
20%OFF
食品・飲料
Amazonプライム感謝祭2026では、飲料やコーヒー、米、プロテイン、チョコレートなど、日常的に購入する食品・飲料も幅広くセール対象となっている。
大容量商品やケース販売の商品も多いため、普段から購入している飲料や食品をまとめ買いしたい場合にもチェックしておきたい。
商品
通常・過去価格
セール価格
割引率
6,210円
4,098円
34%OFF
3,489円
2,490円
29%OFF
1,380円
1,180円
14%OFF
1,488円
1,413円
5%OFF
1,112円
890円
20%OFF
3,647円
3,021円
17%OFF
3,594円
2,870円
20%OFF
1,663円
1,413円
15%OFF
4,895円
4,398円
10%OFF
4,555円
3,280円
28%OFF
3,080円
2,770円
10%OFF
3,272円
2,781円
15%OFF
2,379円
1,898円
20%OFF
2,291円
1,698円
26%OFF
1,476円
1,108円
25%OFF
2,454円
1,696円
31%OFF
2,009円
1,655円
18%OFF
コスメ・美容・ヘアケア
コスメ・美容関連では、BIOHEAL BOHのクリームが29％OFF、YOLUとDoveが28％OFF、VT COSMETICSが27％OFF、BOTANISTやOBgEなどが25％OFFとなっている。
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
2,640円
1,927円
27%OFF
7,200円
5,220円
28%OFF
3,960円
3,564円
10%OFF
2,640円
2,303円
13%OFF
2,293円
1,647円
28%OFF
1,150円
919円
20%OFF
5,940円
4,217円
29%OFF
7,260円
5,445円
25%OFF
2,970円
2,376円
20%OFF
1,145円
1,010円
12%OFF
3,980円
2,985円
25%OFF
5,410円
4,598円
15%OFF
11,000円
9,350円
15%OFF
1,298円
983円
24%OFF
2,800円
2,485円
11%OFF
3,980円
2,980円
25%OFF
家電・生活家電
特にECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、Dyson Micro Plusは49％OFF、ブラウンの電気シェーバーは46％OFFとなっており、値引き幅の大きい商品も目立つ。
また、デロンギの全自動コーヒーマシンや東芝のオーブンレンジ、空気清浄機、除湿機など、生活家電の買い替えを検討している人向けの商品もセール対象となっている。
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
77,800円
59,900円
23%OFF
109,800円
39,800円
64%OFF
52,800円
38,800円
27%OFF
29,990円
24,990円
17%OFF
167,200円
150,480円
10%OFF
16,980円
14,400円
15%OFF
78,870円
39,900円
49%OFF
24,980円
20,980円
16%OFF
172,700円
155,430円
10%OFF
128,000円
84,800円
34%OFF
6,399円
4,799円
25%OFF
15,800円
8,500円
46%OFF
31,800円
26,500円
17%OFF
5,980円
4,730円
21%OFF
11,000円
6,610円
40%OFF
45,800円
40,850円
11%OFF
ペット用品・ペットフード
ペット用品では、かさばりやすい猫砂やペットシーツ、大容量のペットフードなどもまとめて値下げされている。特にアイリスオーヤマのペットシーツは参考価格5,793円から2,816円の51％OFFとなっており、今回のラインナップの中でも割引率が高い。
毎日使用する消耗品や大容量の商品も多く、アイリスオーヤマのペットシーツは51％OFF、Amazonベーシックのペットシーツは30％OFF、カルカンのウェットフードは28％OFFとなっている。
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
3,600円
3,060円
15%OFF
5,793円
2,816円
51%OFF
3,670円
2,633円
28%OFF
5,932円
4,499円
24%OFF
4,999円
4,589円
8%OFF
4,598円
3,998円
13%OFF
9,900円
8,818円
11%OFF
4,083円
2,876円
30%OFF
7,248円
6,160円
15%OFF
4,790円
3,576円
25%OFF
2,998円
2,698円
10%OFF
10,069円
8,818円
12%OFF
9,461円
7,719円
18%OFF
2,076円
1,761円
15%OFF
2,998円
2,698円
10%OFF
7,055円
5,644円
20%OFF
6,736円
5,390円
20%OFF
3,181円
2,719円
15%OFF
ファッション・シューズ・バッグ
adidasのジャージは56％OFF、アディダスのスニーカーは44％OFF、Under ArmourのロングスリーブTシャツは44％OFFとなっており、ウェアやシューズを中心に値引き幅の大きい商品も見られる。ファッション関連では、adidasのジャージが参考価格7,150円から3,157円の56％OFF、アディダスのアドバンコートが44％OFF、HanesのBEEFY-Tが40％OFFとなっている。
シューズだけでなく、リカバリーウェアやビジネスシャツ、旅行用リュック、スーツケースなども対象となっているため、衣類から旅行用品までまとめてチェックできる。
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
13,970円
11,642円
17%OFF
8,800円
5,980円
32%OFF
7,150円
3,157円
56%OFF
24,860円
22,374円
10%OFF
7,150円
3,978円
44%OFF
26,840円
24,156円
10%OFF
4,620円
2,772円
40%OFF
4,730円
3,618円
24%OFF
7,590円
4,809円
37%OFF
1,430円
898円
37%OFF
5,610円
3,980円
29%OFF
10,790円
7,655円
29%OFF
11,900円
7,490円
37%OFF
5,830円
4,170円
28%OFF
3,850円
2,174円
44%OFF
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