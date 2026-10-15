Amazonプライム感謝祭2026の10月16日に買うべきおすすめ商品は？

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」が、10月16日(金)から本セールに突入する。

記事では、Amazonプライム感謝祭2026の10月16日に買うべきおすすめ商品を紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026の開催日程は？

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めて2026年10月13日(火)から10月19日(月)まで開催される。

まず、10月13日(火)0:00から10月15日(木)23:59までは先行セールが実施され、一部の商品が本セールに先駆けて割引価格で販売される。

その後、10月16日(金)0:00から10月19日(月)23:59まで本セールが開催され、400万点以上の商品が特別価格で登場する予定だ。

セール 開催期間 主な内容 先行セール 2026年10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59 一部の商品を本セール前から特別価格で販売 本セール 2026年10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59 400万点以上の商品がセール対象として登場

Amazonプライム感謝祭2026｜10月16日に買うべきおすすめ商品

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Amazonプライム感謝祭2026の本セール初日となる10月16日は、家電やパソコン、Apple製品、日用品、食品など幅広いジャンルの商品がセール価格となっている。

特に、ECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、BLUETTIのポータブル電源は55％OFF、ASUSのノートパソコンは53％OFFとなっており、高額商品の大幅値引きに注目したい。

売り上げ上位商品

Amazonデバイス

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Fire TV Stick 4K SelectとFire TV Stick 4Kは50％OFF、Echo Show 5は54％OFFとなっており、プライム感謝祭の中でも値引き幅の大きいカテゴリーとなっている。

Apple製品

Amazonプライム感謝祭2026では、AirPods ProやApple Watch、iPad AirなどのApple製品もセール対象となっている。

食品・飲料

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Amazonプライム感謝祭2026では、飲料やコーヒー、米、プロテイン、チョコレートなど、日常的に購入する食品・飲料も幅広くセール対象となっている。

大容量商品やケース販売の商品も多いため、普段から購入している飲料や食品をまとめ買いしたい場合にもチェックしておきたい。

コスメ・美容・ヘアケア

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コスメ・美容関連では、BIOHEAL BOHのクリームが29％OFF、YOLUとDoveが28％OFF、VT COSMETICSが27％OFF、BOTANISTやOBgEなどが25％OFFとなっている。

家電・生活家電

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特にECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、Dyson Micro Plusは49％OFF、ブラウンの電気シェーバーは46％OFFとなっており、値引き幅の大きい商品も目立つ。

また、デロンギの全自動コーヒーマシンや東芝のオーブンレンジ、空気清浄機、除湿機など、生活家電の買い替えを検討している人向けの商品もセール対象となっている。

ペット用品・ペットフード

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ペット用品では、かさばりやすい猫砂やペットシーツ、大容量のペットフードなどもまとめて値下げされている。特にアイリスオーヤマのペットシーツは参考価格5,793円から2,816円の51％OFFとなっており、今回のラインナップの中でも割引率が高い。

毎日使用する消耗品や大容量の商品も多く、アイリスオーヤマのペットシーツは51％OFF、Amazonベーシックのペットシーツは30％OFF、カルカンのウェットフードは28％OFFとなっている。

ファッション・シューズ・バッグ

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adidasのジャージは56％OFF、アディダスのスニーカーは44％OFF、Under ArmourのロングスリーブTシャツは44％OFFとなっており、ウェアやシューズを中心に値引き幅の大きい商品も見られる。ファッション関連では、adidasのジャージが参考価格7,150円から3,157円の56％OFF、アディダスのアドバンコートが44％OFF、HanesのBEEFY-Tが40％OFFとなっている。

シューズだけでなく、リカバリーウェアやビジネスシャツ、旅行用リュック、スーツケースなども対象となっているため、衣類から旅行用品までまとめてチェックできる。

Amazonプライム感謝祭2026の関連情報

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