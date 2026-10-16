Amazonプライム感謝祭2026 Switch 2本体はセール対象？

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」では、家電やゲーム関連商品など幅広いアイテムが特別価格で販売される。

本記事では、Amazonプライム感謝祭2026でNintendo Switch 2本体がセール対象になるのかについて紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026でSwitch 2本体はセール対象？

Amazonプライム感謝祭2026では、Nintendo Switch 2本体はセール対象となっていない。

Amazonでは「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」や「Nintendo Switch 2 スプラトゥーン レイダース セット」などが販売されているものの、現時点ではプライム感謝祭による値下げは確認できない。

セール期間中に対象商品が追加される可能性もあるため、購入前にAmazonの商品ページで最新の価格とセール表示を確認してほしい。

Amazonプライム感謝祭2026ではSwitch 2周辺機器がセール対象

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Nintendo Switch 2本体はセール対象外となっている一方で、保護フィルムやケース、ドック、冷却ファンなどのSwitch 2向け周辺機器は複数の商品が値下げされている。

なかには40％を超える割引商品もあるため、すでにSwitch 2を持っている人や、本体購入に合わせてアクセサリーをそろえたい人はチェックしておきたい。本体自体は安くなっていないが、フィルム・ケース・ドックなど周辺機器をまとめて購入するならプライム感謝祭を活用しやすい。特にガラスザムライの保護フィルムは43％OFF、Switch 2対応ドックは32％OFFとなっている。

Amazonプライム感謝祭のポイント還元でSwitch 2本体をお得に購入！

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Amazonプライム感謝祭2026では、セール期間中の購入金額に応じてAmazonポイントが還元される「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」も開催される。

2026年9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59のエントリー期間中にキャンペーンにエントリーしたうえで、10月13日(火)0:00～19日(月)23:59のお買い物期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、対象商品・支払い方法などの条件に応じて追加ポイントが還元される。

Nintendo Switch 2本体はセール対象外となっているものの、保護フィルムやケース、ドック、冷却ファンなどのSwitch 2向け周辺機器はセール対象として登場している。対象商品を購入する場合は、セール価格だけでなくポイントアップキャンペーンも組み合わせることで、さらにお得に購入できる可能性がある。

プライム会員はポイント還元率がアップするため、30日間無料体験を利用してセールに参加する場合も、Switch 2本体や周辺機器を購入する前にポイントアップキャンペーンへのエントリーを済ませておきたい。

エントリー期間：9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59

購入対象期間：10月13日(火)0:00～10月19日(月)23:59

購入条件：期間中に合計10,000円(税込)以上

ポイント還元：条件に応じて追加還元で最大18％（上限10,000ポイント）

大抽選会：条件達成者を対象に最大100,000ポイントが当たる抽選を実施

Switch 2関連商品：本体はセール対象外だが、フィルム・ケース・ドックなどの周辺機器はセール対象商品あり

※一部対象外商品あり。還元率は会員状況・支払い方法・購入商品などによって異なる。Switch 2本体や周辺機器についても、購入前に各商品ページとキャンペーンページでポイント還元の対象条件を確認してほしい。

【ポイント還元率アップ詳細】

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Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンでは、条件を満たすことで最大18％のポイント還元を受けられる。

ポイント還元率は、プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0％、Amazon Mastercardでのお買い物で最大3.0％（通常還元率を含む）。さらに、ブランドセレクション対象商品(対象ブランドはこちら)の購入で+7.0％、対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品）の購入で+6.0％が適用される。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 10,000円以上：+1.0％

15,000円以上：+1.5％

20,000円以上：+2.0％ Amazon Mastercardで支払い 最大3.0％（通常還元率を含む） ブランドセレクション対象商品 +7.0％ 対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品） +6.0％ 最大還元率 18.0％

※対象カテゴリーは家電を除く。一部商品は対象外。

最大18％の還元を受けるには、20,000円(税込)以上の購入に加え、Amazon Mastercardでの支払い、ブランドセレクション・対象カテゴリー商品の購入などの条件を満たす必要がある。

▶Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーン・対象商品を確認する

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムでは、プライム感謝祭などの会員限定セールに加えて、配送や動画配信、音楽、電子書籍などの特典も利用できる。

Amazonプライム感謝祭2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。