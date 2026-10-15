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【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライム感謝祭2026のギフトカードキャンペーンとは？ポイント還元率・参加条件まとめ

【Amazonプライム感謝祭2026】ギフトカードキャンペーンまとめ｜還元率・エントリー条件・注意点

先行セールは10月13日(火)0:00～開催！
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Amazonプライム感謝祭」が開催！

先行セールは10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59まで

本セールは10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」にあわせて、Amazonギフトカード関連のキャンペーンにも注目が集まっている。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライム感謝祭2026で実施されるギフトカードキャンペーンの内容や参加条件、ポイント還元、注意点について紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026のギフトカードキャンペーン内容

Amazonプライム感謝祭2026では、対象のブランドギフトカードを購入するとAmazonポイントが還元されるキャンペーンが実施される。

キャンペーン期間中に対象のブランドギフトカードを合計10,000円以上購入すると、1,000ポイントの期間限定ポイントが付与される。10,000円ちょうど購入した場合は、実質10％相当の還元となる。

項目

内容

開催期間

2026年10月1日(木)0:00～10月19日(月)23:59

購入条件

対象のブランドギフトカードを合計10,000円以上購入

特典

1,000ポイント

ポイント種別

期間限定ポイント

付与上限

1人1回まで

実質還元率

10,000円購入時で10％相当

付与時期

条件達成後またはキャンペーン終了後から約2週間後

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Amazonプライム感謝祭2026のギフトカードキャンペーン参加方法

キャンペーンを利用する場合は、対象者であることを確認したうえで、ギフトカードを購入する前にエントリーを済ませる必要がある

参加手順は以下の通り。

  1. キャンペーンページを開き、エントリーボタンが表示されているか確認する
  2. 「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押す
  3. キャンペーン期間中に対象のブランドギフトカードを合計10,000円以上購入する
  4. 条件達成後、期間限定のAmazonポイント1,000ポイントが付与される

本キャンペーンは対象者限定となっており、すべてのAmazonユーザーが参加できるわけではない。

また、エントリー前に購入したギフトカードはキャンペーンの対象金額に含まれないため、必ず**「エントリー→購入」**の順番で手続きを進めたい。

対象となるブランドギフトカード

Amazonで販売されているすべてのギフトカードが対象になるわけではなく、キャンペーン対象として指定されたブランドギフトカードのみがポイント還元の対象となる。

ブランドギフトカード

キャンペーン対象

Apple Gift Card

Google Play ギフトコード

DMM プリペイドカード

U-NEXT ギフトコード

LINE プリペイドカード

DAZN ギフトコード

Amazonギフトカード

×

Uberギフトカード

×

吉野家デジタルギフト

×

購入時には、商品ページの販売元が「Amazon Gift Cards Japan合同会社」となっているかも確認しておきたい。

ポイント還元の上限と付与時期

キャンペーンの条件を満たすと、1,000ポイントの期間限定ポイントが付与される。

ポイント付与は1人1回までとなっており、対象カードを20,000円や30,000円購入しても、獲得できるポイントは最大1,000ポイントだ。

そのため、ポイント還元率だけで見ると、最低条件となる10,000円分を購入した場合が実質10％相当となり、最も還元率が高い。

ポイントは条件達成後、またはキャンペーン終了後から約2週間後を目安に付与される。

Amazonギフトカードは対象外

今回のキャンペーンでは、Amazonギフトカード自体は対象外となっている。

Amazonギフトカードを10,000円以上購入しても、1,000ポイント還元の購入金額にはカウントされない。

また、Uberギフトカードや吉野家デジタルギフトなども対象外となっているため、購入前にキャンペーンページで対象商品を確認しておきたい。

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キャンペーン利用時の注意点

Amazonプライム感謝祭2026のギフトカードキャンペーンを利用する際は、以下のポイントに注意が必要だ。

  • 対象者限定のため、キャンペーンページで参加対象か確認する
  • ギフトカード購入前にキャンペーンへエントリーする
  • 対象カードを合計10,000円以上購入する
  • Amazonギフトカードなど一部の商品は対象外
  • 販売元が「Amazon Gift Cards Japan合同会社」か確認する
  • ポイント付与は1人1回、最大1,000ポイント
  • 付与されるポイントは期間限定ポイント
  • ポイント付与後は有効期限内に利用する

特に、エントリー前に購入した商品は対象外となるため、購入前にエントリーが完了しているかを必ず確認しておきたい。

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