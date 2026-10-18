Amazonプライム感謝祭2026 最終日に買うべきおすすめ目玉商品は？

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」は、いよいよ最終日を迎える。家電やAmazonデバイス、Apple製品、日用品、食品など、幅広いカテゴリーの商品がセール価格で販売されている。
本記事では、Amazonプライム感謝祭2026の最終日に買うべきおすすめ目玉商品を厳選し、家電・Apple製品・Amazonデバイス・日用品・食品などジャンル別に紹介する。
Amazonプライム感謝祭2026は10月19日(月)まで！
Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めて10月13日(火)から10月19日(月)まで開催される。
本セールは10月16日(金)0:00にスタートしており、10月19日(月)23:59で終了予定。最終日を迎えるため、気になっている商品がある場合はセール終了前に価格や在庫状況を確認しておきたい。
セール
開催期間
内容
先行セール
10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59
一部商品を本セールに先駆けて値下げ
プライム感謝祭 本セール
10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59
400万点以上の商品がセール対象
先行セールから継続して値下げされている商品に加え、本セール期間中に注目を集めている商品も多数ある。
セールは10月19日(月)23:59で終了するため、買い忘れを避けたい場合は最終日のうちに購入を済ませておこう。
Amazonプライム感謝祭2026の最終日に買うべきおすすめ目玉商品は？
Amazonプライム感謝祭2026は10月19日(月)23:59で終了する。最終日にチェックしておきたいのは、割引率の大きい家電・パソコンに加え、Apple製品や日用品、食品など普段使いしやすいセール対象商品だ。
売り上げ上位商品
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
189,800円
149,800円
21%OFF
24,980円
20,980円
16%OFF
14,990円
11,290円
25%OFF
189,800円
89,800円
53%OFF
29,990円
24,990円
17%OFF
34,680円
30,390円
12%OFF
16,038円
11,380円
29%OFF
146,801円
133,800円
9%OFF
167,200円
150,480円
10%OFF
5,990円
4,990円
17%OFF
1,031円
822円
20%OFF
6,210円
4,098円
34%OFF
2,680円
2,144円
20%OFF
3,080円
2,460円
20%OFF
2,647円
1,979円
25%OFF
3,980円
2,499円
37%OFF
109,800円
39,800円
64%OFF
139,800円
62,909円
55%OFF
1,112円
890円
20%OFF
76,800円
64,900円
15%OFF
1,488円
1,413円
5%OFF
3,625円
3,152円
13%OFF
1,890円
1,589円
16%OFF
42,800円
36,800円
14%OFF
99,899円
69,980円
30%OFF
52,800円
38,800円
27%OFF
181,468円
109,800円
39%OFF
3,984円
2,999円
25%OFF
1,476円
1,108円
25%OFF
Amazonデバイス
商品
通常・過去価格
セール価格
割引率
34,980円
23,980円
31%OFF
7,980円
3,980円
50%OFF
39,980円
29,980円
25%OFF
89,980円
69,980円
22%OFF
11,480円
6,980円
39%OFF
12,980円
5,980円
54%OFF
14,980円
8,980円
40%OFF
19,980円
16,980円
15%OFF
11,980円
5,980円
50%OFF
32,780円
25,780円
21%OFF
115,980円
93,980円
19%OFF
食品・飲料
商品
通常・過去価格
セール価格
割引率
6,210円
4,098円
34%OFF
1,380円
1,180円
14%OFF
2,379円
1,898円
20%OFF
3,080円
2,770円
10%OFF
2,291円
1,698円
26%OFF
3,647円
3,021円
17%OFF
4,555円
3,280円
28%OFF
1,476円
1,108円
25%OFF
2,454円
1,696円
31%OFF
3,272円
2,781円
15%OFF
1,488円
1,413円
5%OFF
4,895円
4,398円
10%OFF
3,489円
2,490円
29%OFF
1,112円
890円
20%OFF
1,663円
1,413円
15%OFF
2,009円
1,655円
18%OFF
3,594円
2,870円
20%OFF
Apple製品
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
42,800円
36,800円
14%OFF
76,800円
64,900円
15%OFF
146,801円
133,800円
9%OFF
2,390円
1,915円
20%OFF
コスメ・美容・ヘアケア
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
3,960円
3,564円
10%OFF
5,940円
4,217円
29%OFF
1,150円
919円
20%OFF
2,800円
2,485円
11%OFF
2,293円
1,647円
28%OFF
2,970円
2,376円
20%OFF
7,200円
5,220円
28%OFF
3,980円
2,980円
25%OFF
1,298円
983円
24%OFF
2,640円
2,303円
13%OFF
5,410円
4,598円
15%OFF
3,980円
2,985円
25%OFF
1,145円
1,010円
12%OFF
2,640円
1,927円
27%OFF
7,260円
5,445円
25%OFF
11,000円
9,350円
15%OFF
家電・生活家電
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
109,800円
39,800円
64%OFF
6,399円
4,799円
25%OFF
172,700円
155,430円
10%OFF
11,000円
6,610円
40%OFF
52,800円
38,800円
27%OFF
77,800円
59,900円
23%OFF
16,980円
14,400円
15%OFF
15,800円
8,500円
46%OFF
45,800円
40,850円
11%OFF
5,980円
4,730円
21%OFF
167,200円
150,480円
10%OFF
29,990円
24,990円
17%OFF
78,870円
39,900円
49%OFF
128,000円
84,800円
34%OFF
24,980円
20,980円
16%OFF
31,800円
26,500円
17%OFF
Amazonプライム感謝祭2026の関連情報
- Amazonプライム感謝祭2026はいつから？安くなるもの・攻略法・キャンペーン情報
- Amazonプライム感謝祭とは？プライムデーとの割引率の違い、安くなる商品まとめ
- Amazonプライム感謝祭は安くない？評判や口コミを調査
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。