【目玉商品一覧】2026年Amazonプライム感謝祭先行セールで買うべき対象商品は？

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」に先駆け、対象商品を一足早く購入できる先行セールが実施される。

記事では、Amazonプライム感謝祭2026の先行セールで狙いたい目玉商品を一覧で紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026の開催スケジュール

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めて10月13日(火)から10月19日(月)までの7日間にわたって実施される。

本セールに先駆けて、10月13日(火)0:00から15日(木)23:59までは先行セールを開催。一部の商品が通常より安い価格で販売され、本番前からセール対象商品を購入できる。

本セールは10月16日(金)0:00から19日(月)23:59まで行われ、400万点以上の商品が特別価格で登場する。

セール区分 実施期間 内容 先行セール 10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59 一部商品が本セール前からセール価格に プライム感謝祭 本セール 10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59 400万点以上の商品が特別価格で販売

先行セールの段階から値下げされる商品もあるため、狙っている商品がある場合は本セール開始を待たず、10月13日(火)から価格を確認しておきたい。

Amazonプライム感謝祭2026の目玉商品一覧は？

Amazonデバイス

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プライム感謝祭では、Amazonが展開する各種デバイスもセール対象となり、通常時より割安な価格で購入できる商品が登場する。

対象には、テレビで動画配信サービスを楽しめるFire TV StickやスマートスピーカーのEcho、Wi-Fi環境を整えられるeero、防犯用途に使えるRing、電子書籍向けのKindleなどが含まれ、用途に応じて幅広いラインナップから選べる。

生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど

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ゲーム関連では、HyperXのヘッドセットやUSBマイクに加え、高リフレッシュレート対応のIODATAゲーミングモニター、Razerのワイヤレスマウスなどが狙い目となる。

そのほか、象印の炊飯器やデロンギの全自動コーヒーマシン、REGZAの大型4Kテレビ、Sharkのコードレス掃除機など、日常使いしやすい家電製品もセール対象として幅広くそろっている。

スマホ・PC・ゲーミング関連

美容・生活・その他

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など

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プライム感謝祭では、洗濯洗剤やボディソープ、ティッシュ、プロテイン、オーラルケア用品といった日常使いの消耗品も多数値下げされる。

大容量タイプやセット商品など、まとめ買いに向いた商品も多く、普段から使っている日用品をお得に買い足したい人にとって狙い目のタイミングとなる。

洗濯・掃除・キッチン用品

ボディケア・オーラルケア

食品・プロテイン・サプリ

ペット用品

ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など

キッチン用品やバス用品、寝具といった生活用品に加え、BOSCHのカーバッテリーや京セラのポリッシャーなどカーケア関連の商品もラインナップされている。

また、コールマンのチェアやSwitchBotのCO2センサーなど、アウトドアやスマートホームで使える商品も対象となっている。

ファッション・スポーツウェア

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プライム感謝祭では、ジャケットやスポーツウェア、シューズ、靴下などのファッションアイテムもセール対象となる。

THE NORTH FACEやアンダーアーマー、adidas、ミズノなどの人気ブランド商品も含まれており、普段着からランニング・トレーニング用途まで幅広くチェックできる。

ゲーム・Blu-ray・映像作品

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プライム感謝祭では、ゲーム周辺機器やBlu-ray BOX、4K UHD作品などのエンタメ商品もセール対象となる。

Nintendo Switch 2向けケースをはじめ、人気ドラマ・アニメ・映画・プロレス作品のBlu-ray BOXなどもラインナップされており、映像作品をまとめて購入したい人にもチェックしやすい内容となっている。

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