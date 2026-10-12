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【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

【目玉商品一覧】2026年Amazonプライム感謝祭先行セールで買うべき対象商品は？

【Amazonプライム感謝祭2026】先行セールの目玉商品は？今買うべきおすすめ対象商品・家電・日用品を一覧紹介。

先行セールは10月13日(火)0:00～開催！
amazon appreciate 2026

Amazon

Amazonプライム感謝祭」が開催！

先行セールは10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59まで

本セールは10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」に先駆け、対象商品を一足早く購入できる先行セールが実施される。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

記事では、Amazonプライム感謝祭2026の先行セールで狙いたい目玉商品を一覧で紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026の開催スケジュール

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めて10月13日(火)から10月19日(月)までの7日間にわたって実施される。

本セールに先駆けて、10月13日(火)0:00から15日(木)23:59までは先行セールを開催。一部の商品が通常より安い価格で販売され、本番前からセール対象商品を購入できる。

本セールは10月16日(金)0:00から19日(月)23:59まで行われ、400万点以上の商品が特別価格で登場する。

セール区分

実施期間

内容

先行セール

10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59

一部商品が本セール前からセール価格に

プライム感謝祭 本セール

10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59

400万点以上の商品が特別価格で販売

先行セールの段階から値下げされる商品もあるため、狙っている商品がある場合は本セール開始を待たず、10月13日(火)から価格を確認しておきたい。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭2026の目玉商品一覧は？

Amazonデバイス

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プライム感謝祭では、Amazonが展開する各種デバイスもセール対象となり、通常時より割安な価格で購入できる商品が登場する。

対象には、テレビで動画配信サービスを楽しめるFire TV StickやスマートスピーカーのEcho、Wi-Fi環境を整えられるeero、防犯用途に使えるRing、電子書籍向けのKindleなどが含まれ、用途に応じて幅広いラインナップから選べる。

商品

価格

Amazon Fire TV Stick 4K Plus

12,980円

Amazon eero Pro 7

44,800円

Ring Indoor Cam Plus

8,980円

Ring Outdoor Cam 2K Battery

12,980円

Amazon Echo Show 5 第3世代

17,980円

Amazon eero 7

24,800円

Amazon Echo Dot 第5世代

13,980円

Amazon Ring 防犯ドアホン プロ

54,900円

Amazon Echo Spot

19,980円

Amazon Kindle Colorsoft 16GB

44,628円

Amazon Kindle Paperwhite 16GB

39,980円

Amazon Kindle 16GB

29,980円

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど

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ゲーム関連では、HyperXのヘッドセットやUSBマイクに加え、高リフレッシュレート対応のIODATAゲーミングモニター、Razerのワイヤレスマウスなどが狙い目となる。

そのほか、象印の炊飯器やデロンギの全自動コーヒーマシン、REGZAの大型4Kテレビ、Sharkのコードレス掃除機など、日常使いしやすい家電製品もセール対象として幅広くそろっている。

商品

価格

REGZA 75E350R 75インチ 4Kテレビ

180,000円

シャープ AQUOS 4T-C55FN2 55V型 4Kテレビ

109,800円

De'Longhi マグニフィカS ECAM22112W

69,800円

Shark スティッククリーナー CS850JBLAE

36,800円

象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き 圧力IH NW-JZ10-BA

41,400円

象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き IH NW-VE10-BA

19,780円

TOSHIBA 電子レンジ 17L ER-S17ZB(W)

13,430円

スマホ・PC・ゲーミング関連

商品

価格

Xiaomi POCO M8 5G 8GB+256GB

36,400円

IODATA GigaCrysta ゲーミングモニター 24.5型 EX-GD251UH

17,980円

IODATA モニター 23.8インチ EX-D242SA-F

17,980円

MSI PRO MP251W E2 24.5インチモニター

13,800円

Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス

17,980円

HyperX Cloud III 有線 ゲーミングヘッドセット

10,380円

HyperX SoloCast 2 コンデンサーマイク

7,630円

エレコム ワイヤレスHDMI送受信機セット DH-CW4K110EBK

13,980円

エレコム 充電器 100W 3ポート EC-AC104100BK

4,490円

美容・生活・その他

商品

価格

ヤマハ 電子ピアノ P-45B

35,980円

SALONIA スムースシャイン スマートドライヤー

19,800円

SALONIA EMS リフトブラシ シルバー

16,500円

キヤノン インクジェット複合機 TS5630

16,500円

JBL PartyBox Wireless Mic 2本セット

19,818円

ブラウン 替刃 シリーズ9 F/C96M-b

14,366円

キングジム ラベルライター「テプラ」PRO SR170

7,295円

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食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など

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プライム感謝祭では、洗濯洗剤やボディソープ、ティッシュ、プロテイン、オーラルケア用品といった日常使いの消耗品も多数値下げされる。

大容量タイプやセット商品など、まとめ買いに向いた商品も多く、普段から使っている日用品をお得に買い足したい人にとって狙い目のタイミングとなる。

洗濯・掃除・キッチン用品

商品

価格

アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 2300g

2,570円

アタックZERO つめかえ用 2300g

2,559円

レノア 煮沸レベル超消臭 抗菌ビーズ SPORTS 1810mL

2,340円

フィニッシュ 食洗機洗剤 パワーキューブ 200回分

3,350円

キュキュット CLEAR泡スプレー 無香性 つめかえ用 1250ml

1,121円

スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー 400g×3本

798円

アタック抗菌EX 部屋干し用 つめかえ用 2000g

1,100円

by Amazon ソフトパックティッシュ 160組×24パック

2,680円

ボディケア・オーラルケア

商品

価格

ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml

1,201円

LUX スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー 1690g

1,880円

クリニカ PROオールインワンハミガキ 95g×2個＋フロス付き

1,463円

リステリン オリジナル 1000ml×2個

1,109円

リステリン トータルケアプラス 1000ml＋100mlセット

1,098円

NONIO プラス ホワイトニング 130g×2個＋フロス付き

987円

食品・プロテイン・サプリ

商品

価格

SAVAS MILK PROTEIN 脂肪0 ストロベリー風味 200ml×24本

4,475円

ザバス ソイプロテイン100 ココア味 920g

4,098円

クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ コーンクリーム 15本入

1,736円

ディアナチュラスタイル 鉄×マルチビタミン 90粒

1,691円

ペット用品

商品

価格

ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5L×4袋

3,600円

デオトイレ 消臭・抗菌サンド 4.5L

1,859円

ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒 4.5L

1,668円

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ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など

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キッチン用品やバス用品、寝具といった生活用品に加え、BOSCHのカーバッテリーや京セラのポリッシャーなどカーケア関連の商品もラインナップされている。

また、コールマンのチェアやSwitchBotのCO2センサーなど、アウトドアやスマートホームで使える商品も対象となっている。

商品

価格

BOSCH 国産車バッテリー HT-M-60/60B20L Hightec JIS EFB

7,365円

京セラ サンダポリッシャー RSE-1250

9,691円

山崎実業 引っ掛け風呂イス タワー

3,742円

タオル研究所 毎日シンプル #001 バスタオル 4枚セット

3,590円

エバークック フライパン 26cm ガス火専用

4,184円

サーモス 真空断熱スポーツボトル 1L FJU-1000

3,293円

ブリタ 浄水器 ポット型 マレーラ カートリッジ3個付

4,140円

ZINUS BASIC マットレス シングル 20cm

8,900円

コールマン インフィニティチェア

8,999円

SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計・温湿度計

7,980円

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ファッション・スポーツウェア

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プライム感謝祭では、ジャケットやスポーツウェア、シューズ、靴下などのファッションアイテムもセール対象となる。

THE NORTH FACEやアンダーアーマー、adidas、ミズノなどの人気ブランド商品も含まれており、普段着からランニング・トレーニング用途まで幅広くチェックできる。

商品

価格

THE NORTH FACE コンパクトジャケット

12,900円

アンダーアーマー UAヒートギアアーマー コンプレッション ロングスリーブ

3,331円

グンゼ 子供肌着 タンクトップ 綿100％

881円

アンダーアーマー UAテック グラフィック ショーツ メンズ

2,009円

Under Armour UA TC 3pk No Show ソックス

969円

adidas キッズ Entrada 22 ショーツ

1,590円

オカモト ココピタ レディース フットカバー 3足組

1,210円

オカモト ココピタ メンズ スニーカーソックス

1,088円

PYKES PEAK 大型収納バッグ キャンプバッグ

2,399円

adidas アドバンコート スニーカー

4,934円

ミズノ マキシマイザー27 ランニングシューズ

5,039円

UNDER ARMOUR UAアイソチル ローンチ アジャスタブル キャップ

2,752円

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ゲーム・Blu-ray・映像作品

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プライム感謝祭では、ゲーム周辺機器やBlu-ray BOX、4K UHD作品などのエンタメ商品もセール対象となる。

Nintendo Switch 2向けケースをはじめ、人気ドラマ・アニメ・映画・プロレス作品のBlu-ray BOXなどもラインナップされており、映像作品をまとめて購入したい人にもチェックしやすい内容となっている。

商品

価格

Belkin Nintendo Switch 2 ケース キャリングケース

3,620円

魔王 Blu-ray BOX

23,384円

花より男子 Blu-ray Disc Box

21,139円

宇宙よりも遠い場所 Blu-ray BOX

17,616円

初代タイガーマスク デビュー40周年記念Blu-ray BOX

16,364円

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 4K Ultra HD Blu-ray

16,200円

STEINS;GATE コンプリート Blu-ray BOX スタンダードエディション

15,529円

スター・ファイター コレクターズ・エディション Blu-ray

6,017円

ジャグラー／ニューヨーク25時 4K修復版 UHD＋Blu-ray 2枚組

6,017円

楽園追放 Expelled from Paradise 完全生産限定版 Blu-ray

5,950円

落下の王国 4Kデジタルリマスター UHD＋BD 2枚組

5,664円

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