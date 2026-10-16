Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」では、家電やAmazonデバイス、Apple製品、日用品、食品など幅広いジャンルの商品が特別価格で販売される。
本記事では、Amazonプライム感謝祭2026のおすすめ目玉商品を一覧で紹介する。
Amazonプライム感謝祭の開催日程は？
Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めて2026年10月13日(火)から10月19日(月)まで開催される。
10月13日(火)0:00から10月15日(木)23:59までは先行セールが行われ、一部の商品が本セールに先駆けて特別価格で販売される。
その後、10月16日(金)0:00から10月19日(月)23:59まで本セールが実施され、家電やAmazonデバイス、Apple製品、日用品、食品など幅広いジャンルの商品がセール対象として登場する。
セール
開催期間
先行セール
2026年10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59
本セール
2026年10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59
Amazonプライム感謝祭2026のおすすめ目玉商品一覧
Amazonプライム感謝祭2026では、家電やApple製品、パソコン、イヤホン、日用品、食品、プロテインなど幅広いジャンルの商品がセール対象となっている。
売り上げ上位商品
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
167,200円
150,480円
10%OFF
139,800円
62,909円
55%OFF
42,800円
36,800円
14%OFF
76,800円
64,900円
15%OFF
189,800円
89,800円
53%OFF
189,800円
149,800円
21%OFF
181,468円
109,800円
39%OFF
1,112円
890円
20%OFF
109,800円
39,800円
64%OFF
2,647円
1,979円
25%OFF
52,800円
38,800円
27%OFF
6,210円
4,098円
34%OFF
14,990円
11,290円
25%OFF
3,080円
2,460円
20%OFF
1,890円
1,589円
16%OFF
1,031円
822円
20%OFF
3,625円
3,152円
13%OFF
1,488円
1,413円
5%OFF
24,980円
20,980円
16%OFF
146,801円
133,800円
9%OFF
34,680円
30,390円
12%OFF
3,980円
2,499円
37%OFF
29,990円
24,990円
17%OFF
2,680円
2,144円
20%OFF
99,899円
69,980円
30%OFF
3,984円
2,999円
25%OFF
16,038円
11,380円
29%OFF
1,476円
1,108円
25%OFF
5,990円
4,990円
17%OFF
Apple製品
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
42,800円
36,800円
14%OFF
76,800円
64,900円
15%OFF
146,801円
133,800円
9%OFF
2,390円
1,915円
20%OFF
Amazonデバイス
商品
通常・過去価格
セール価格
割引率
34,980円
23,980円
31%OFF
7,980円
3,980円
50%OFF
115,980円
93,980円
19%OFF
11,480円
6,980円
39%OFF
19,980円
16,980円
15%OFF
14,980円
8,980円
40%OFF
32,780円
25,780円
21%OFF
39,980円
29,980円
25%OFF
11,980円
5,980円
50%OFF
89,980円
69,980円
22%OFF
12,980円
5,980円
54%OFF
家電・生活家電
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
11,000円
6,610円
40%OFF
77,800円
59,900円
23%OFF
6,399円
4,799円
25%OFF
167,200円
150,480円
10%OFF
15,800円
8,500円
46%OFF
29,990円
24,990円
17%OFF
128,000円
84,800円
34%OFF
16,980円
14,400円
15%OFF
109,800円
39,800円
64%OFF
24,980円
20,980円
16%OFF
31,800円
26,500円
17%OFF
172,700円
155,430円
10%OFF
52,800円
38,800円
27%OFF
45,800円
40,850円
11%OFF
78,870円
39,900円
49%OFF
5,980円
4,730円
21%OFF
食品・飲料
商品
通常・過去価格
セール価格
割引率
2,291円
1,698円
26%OFF
4,555円
3,280円
28%OFF
2,454円
1,696円
31%OFF
1,112円
890円
20%OFF
6,210円
4,098円
34%OFF
1,476円
1,108円
25%OFF
3,594円
2,870円
20%OFF
1,488円
1,413円
5%OFF
3,272円
2,781円
15%OFF
3,489円
2,490円
29%OFF
3,647円
3,021円
17%OFF
2,379円
1,898円
20%OFF
4,895円
4,398円
10%OFF
1,380円
1,180円
14%OFF
2,009円
1,655円
18%OFF
3,080円
2,770円
10%OFF
1,663円
1,413円
15%OFF
コスメ・美容・ヘアケア
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
5,940円
4,217円
29%OFF
2,640円
2,303円
13%OFF
3,980円
2,985円
25%OFF
7,200円
5,220円
28%OFF
1,298円
983円
24%OFF
11,000円
9,350円
15%OFF
2,293円
1,647円
28%OFF
2,800円
2,485円
11%OFF
2,640円
1,927円
27%OFF
5,410円
4,598円
15%OFF
2,970円
2,376円
20%OFF
1,145円
1,010円
12%OFF
7,260円
5,445円
25%OFF
1,150円
919円
20%OFF
3,960円
3,564円
10%OFF
3,980円
2,980円
25%OFF
ペット用品・ペットフード
商品
通常・参考価格
セール価格
割引率
3,600円
3,060円
15%OFF
5,793円
2,816円
51%OFF
3,670円
2,633円
28%OFF
5,932円
4,499円
24%OFF
4,999円
4,589円
8%OFF
4,598円
3,998円
13%OFF
9,900円
8,818円
11%OFF
4,083円
2,876円
30%OFF
7,248円
6,160円
15%OFF
4,790円
3,576円
25%OFF
2,998円
2,698円
10%OFF
10,069円
8,818円
12%OFF
9,461円
7,719円
18%OFF
2,076円
1,761円
15%OFF
2,998円
2,698円
10%OFF
7,055円
5,644円
20%OFF
6,736円
5,390円
20%OFF
3,181円
2,719円
15%OFF
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