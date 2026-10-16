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【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライム感謝祭2026のおすすめ目玉商品一覧

【Amazonプライム感謝祭2026】おすすめ目玉商品一覧｜家電・Apple製品・日用品・食品の注目セールまとめ

先行セールは10月13日(火)0:00～開催！
amazon appreciate 2026

Amazon

Amazonプライム感謝祭」が開催！

先行セールは10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59まで

本セールは10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」では、家電やAmazonデバイス、Apple製品、日用品、食品など幅広いジャンルの商品が特別価格で販売される。

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライム感謝祭2026のおすすめ目玉商品を一覧で紹介する。

Amazonプライム感謝祭の開催日程は？

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めて2026年10月13日(火)から10月19日(月)まで開催される。

10月13日(火)0:00から10月15日(木)23:59までは先行セールが行われ、一部の商品が本セールに先駆けて特別価格で販売される。

その後、10月16日(金)0:00から10月19日(月)23:59まで本セールが実施され、家電やAmazonデバイス、Apple製品、日用品、食品など幅広いジャンルの商品がセール対象として登場する。

セール

開催期間

先行セール

2026年10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59

本セール

2026年10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭2026のおすすめ目玉商品一覧

Amazonプライム感謝祭2026では、家電やApple製品、パソコン、イヤホン、日用品、食品、プロテインなど幅広いジャンルの商品がセール対象となっている。

売り上げ上位商品

amazon 2025 popular productsAmazon

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

Airdog X5D エアドッグ

167,200円

150,480円

10%OFF

BLUETTI ポータブル電源 AORA100 V2

139,800円

62,909円

55%OFF

Apple AirPods Pro 3

42,800円

36,800円

14%OFF

Apple Watch Series 11 GPSモデル 46mm

76,800円

64,900円

15%OFF

ASUS Vivobook 15 M1502XA

189,800円

89,800円

53%OFF

Apple iPhone Air 256GB SIMフリー

189,800円

149,800円

21%OFF

HP ノートパソコン 15-fd

181,468円

109,800円

39%OFF

い・ろ・は・す 2L×8本 ラベルレス

1,112円

890円

20%OFF

ECOVACS DEEBOT T50S OMNI

109,800円

39,800円

64%OFF

アタックZERO ドラム式専用 2300g

2,647円

1,979円

25%OFF

シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-TH150-W

52,800円

38,800円

27%OFF

明治 チョコレート効果 カカオ72％ 1kg

6,210円

4,098円

34%OFF

Anker Soundcore Liberty 5

14,990円

11,290円

25%OFF

アリエール ジェルボール 80個

3,080円

2,460円

20%OFF

タオル研究所 ボリュームリッチ #003 フェイスタオル 5枚セット

1,890円

1,589円

16%OFF

アタック抗菌EX つめかえ用 2000g

1,031円

822円

20%OFF

ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g

3,625円

3,152円

13%OFF

by Amazon 炭酸水 レモン 500ml×24本

1,488円

1,413円

5%OFF

シャープ 空気清浄機 KC-S50W-W

24,980円

20,980円

16%OFF

Apple 11インチ iPad Air（M4）256GB

146,801円

133,800円

9%OFF

WD Red Plus 内蔵HDD 4TB

34,680円

30,390円

12%OFF

VALX ハイブリッドプロテイン 420g

3,980円

2,499円

37%OFF

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10

29,990円

24,990円

17%OFF

パンパース 肌へのいちばん パンツL 48枚

2,680円

2,144円

20%OFF

エプソン 家庭用プロジェクター EF-61WA

99,899円

69,980円

30%OFF

ボールド ジェルボール 96個

3,984円

2,999円

25%OFF

COSORI ノンフライヤー 4.7L

16,038円

11,380円

29%OFF

サントリー天然水 ラベルレス 2L×9本

1,476円

1,108円

25%OFF

Anker Soundcore P31i

5,990円

4,990円

17%OFF

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Apple製品

amazon-new-life-final-sale-2026-are-apple-products-cheaperAmazon

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

Apple AirPods Pro 3

42,800円

36,800円

14%OFF

Apple Watch Series 11 GPSモデル 46mm

76,800円

64,900円

15%OFF

Apple 11インチ iPad Air（M4）256GB

146,801円

133,800円

9%OFF

Apple Leather Sleeve MagSafe（iPhone 12 Pro Max用）

2,390円

1,915円

20%OFF

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonデバイス

amazon appreciate Amazon

商品

通常・過去価格

セール価格

割引率

Amazon Echo Show 8 2025年モデル

34,980円

23,980円

31%OFF

Amazon Fire TV Stick 4K Select

7,980円

3,980円

50%OFF

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64GB

115,980円

93,980円

19%OFF

Amazon Echo Spot 2024年モデル

11,480円

6,980円

39%OFF

Amazon Kindle 16GB 広告なし

19,980円

16,980円

15%OFF

Amazon Echo Dot Max 2025年モデル

14,980円

8,980円

40%OFF

Amazon Fire TV Stick 4K Plus＋Amazon Fire TV Soundbar Plus

32,780円

25,780円

21%OFF

Amazon Kindle Colorsoft 16GB

39,980円

29,980円

25%OFF

Amazon Fire TV Stick 4K

11,980円

5,980円

50%OFF

Amazon Kindle Scribe 32GB

89,980円

69,980円

22%OFF

Amazon Echo Show 5 第3世代

12,980円

5,980円

54%OFF

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

家電・生活家電

amazon appreciate tvAmazon

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

タニタ 体組成計 BC-768

11,000円

6,610円

40%OFF

Dyson V12 Detect Slim Absolute

77,800円

59,900円

23%OFF

VAKUEN プレミアム真空保存容器 4.0L

6,399円

4,799円

25%OFF

Airdog X5D

167,200円

150,480円

10%OFF

ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 52-M1200s

15,800円

8,500円

46%OFF

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10

29,990円

24,990円

17%OFF

デロンギ マグニフィカ スタート ECAM22062B

128,000円

84,800円

34%OFF

COSORI スマートノンフライヤー

16,980円

14,400円

15%OFF

ECOVACS DEEBOT T50S OMNI

109,800円

39,800円

64%OFF

シャープ 空気清浄機 KC-S50W-W

24,980円

20,980円

16%OFF

TOSHIBA 石窯ドーム ER-D70A(W)

31,800円

26,500円

17%OFF

Airdog X5D マットブラック

172,700円

155,430円

10%OFF

シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-TH150-W

52,800円

38,800円

27%OFF

COMFEE' エアコン 6畳 2026年モデル

45,800円

40,850円

11%OFF

Dyson Micro Plus

78,870円

39,900円

49%OFF

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7104

5,980円

4,730円

21%OFF

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

食品・飲料

amazon appreciate dailyAmazon

商品

通常・過去価格

セール価格

割引率

ウィルキンソン タンサン ラベルレス 500ml×24本

2,291円

1,698円

26%OFF

by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個

4,555円

3,280円

28%OFF

ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック 95g×2本

2,454円

1,696円

31%OFF

い・ろ・は・す 2L ラベルレス×8本

1,112円

890円

20%OFF

明治 チョコレート効果 カカオ72% 大容量ボックス 1kg

6,210円

4,098円

34%OFF

サントリー天然水 ラベルレス 2L×9本

1,476円

1,108円

25%OFF

UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー マイルドブレンド 100杯

3,594円

2,870円

20%OFF

by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本

1,488円

1,413円

5%OFF

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本

3,272円

2,781円

15%OFF

UCC ゴールドスペシャル スペシャルブレンド コーヒー 粉 1000g

3,489円

2,490円

29%OFF

SAVAS MILK PROTEIN 脂肪0 ミルク風味 200ml×24本

3,647円

3,021円

17%OFF

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 100本

2,379円

1,898円

20%OFF

アサヒ スーパードライ 350ml×24本

4,895円

4,398円

10%OFF

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml×24本

1,380円

1,180円

14%OFF

やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650ml×24本

2,009円

1,655円

18%OFF

by Amazon 千葉県産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和8年産

3,080円

2,770円

10%OFF

by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g×12缶

1,663円

1,413円

15%OFF

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

コスメ・美容・ヘアケア

amazon makeAmazon

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

BIOHEAL BOH プロバイオダーム 3Dリフティングクリーム 50mL×2個

5,940円

4,217円

29%OFF

アロベビー ミルクローション 150ml

2,640円

2,303円

13%OFF

OBgE ナチュラルカバーファンデーション PRO #3 サンド

3,980円

2,985円

25%OFF

YOLU メロウナイトリペア シャンプー・トリートメント 大容量詰め替えセット

7,200円

5,220円

28%OFF

ビオレu 泡ハンドソープ 詰め替え用 1.52L

1,298円

983円

24%OFF

Lashaddict アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス 5ml

11,000円

9,350円

15%OFF

Dove ボディウォッシュ シアバター＆バニラ 2.8kg

2,293円

1,647円

28%OFF

ANUA PDRN ヒアルロン酸カプセル100 セラム 1ml×10本

2,800円

2,485円

11%OFF

VTCOSMETICS AZケアマスク

2,640円

1,927円

27%OFF

FANCL マイルドクレンジングオイル 120mL＋詰め替え2袋

5,410円

4,598円

15%OFF

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム 75g

2,970円

2,376円

20%OFF

Neutrogena ディープモイスチャー ボディミルク 450ml

1,145円

1,010円

12%OFF

BOTANIST シャンプー・トリートメント 大容量詰め替えセット スカルプクレンズ

7,260円

5,445円

25%OFF

キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 800ml×2個＋除菌シート

1,150円

919円

20%OFF

アテニア スキンクリア クレンズ オイル 350mL

3,960円

3,564円

10%OFF

ビオルチア アイラッシュセラム 6mL

3,980円

2,980円

25%OFF

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

ペット用品・ペットフード

Amazon petAmazon

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

ライオン ニオイをとる砂 5.5L×4袋

3,600円

3,060円

15%OFF

アイリスオーヤマ ペットシーツ 厚型 ワイド 200枚

5,793円

2,816円

51%OFF

カルカン パウチ やわらかパテ 成猫用 60g×36袋

3,670円

2,633円

28%OFF

ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 4.5L×4個

5,932円

4,499円

24%OFF

ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア サーモン＆ツナ

4,999円

4,589円

8%OFF

ペットアンドミー ペットシーツ W消臭 厚型スーパー 100枚

4,598円

3,998円

13%OFF

ヒルズ サイエンスダイエット 成犬用 小粒 チキン 12kg

9,900円

8,818円

11%OFF

Amazonベーシック ペットシーツ 厚型 ワイド 84枚

4,083円

2,876円

30%OFF

デオトイレ 消臭・抗菌サンド 18L

7,248円

6,160円

15%OFF

シーバ デュオ 香りのまぐろセレクション 200g×12箱

4,790円

3,576円

25%OFF

Figaro CIAOちゅ～る 贅沢バラエティ 14g×75本

2,998円

2,698円

10%OFF

ヒルズ サイエンスダイエット 大型犬用 成犬 大粒 チキン 12kg

10,069円

8,818円

12%OFF

ヒルズ プリスクリプションダイエット 腸内バイオーム 小粒 チキン 3kg

9,461円

7,719円

18%OFF

Figaro CIAOちゅ～る かつお節ミックス味 14g×45本

2,076円

1,761円

15%OFF

Figaro CIAOちゅ～る まぐろバラエティ 14g×75本

2,998円

2,698円

10%OFF

ネオ・ルーライフ ネオシーツ カーボンDX レギュラー 352枚

7,055円

5,644円

20%OFF

デオシート しっかり超吸収 レギュラー 336枚

6,736円

5,390円

20%OFF

モンプチ クリスピーキッス 特大バラエティパック 672g

3,181円

2,719円

15%OFF

【10/16(金)0:00から】Amazonプライム感謝祭本セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

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