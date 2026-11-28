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Amazonブラックフライデー期間中に、Amazonふるさと納税では最大10,000ポイントが当たる抽選イベントを実施する。

本記事では、Amazonふるさと納税のイベント情報を紹介する。

Amazonふるさと納税｜イベント概要

「Amazonふるさと納税」では、ブラックフライデーふるさとまつりを実施。「Amazon ブラックフライデー」期間中に、最大10,000 Amazonポイントが当たる抽選イベントを行う。

イベントページを訪問するだけで抽選にエントリーすることができ、プライム会員は当選確率が4倍になる。イベントページでは初利用の方向けにおすすめの返礼品や、リピーターの多い返礼品を特集。寄付額帯別の返礼品も紹介されており、ふるさと納税を行ったことがない人でも安心して利用することができる。

プライム会員に登録し、ふるさと納税を行いAmazonポイントを獲得しよう。

開催期間 獲得ポイント 11月19日(木)～12月7日(月) 1等：10,000ポイント(5名)

2等：5,000ポイント(15名)

3等：2,000ポイント(50名)

4等：1,000ポイント(200名)

5等：500ポイント(1,500名)

6等：100ポイント(3,230名)

【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

Apple製品

Amazonデバイス

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ホーム・キッチン用品

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。