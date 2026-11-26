「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」が2026年12月31日(水)まで開催される。
本記事では、「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」の概要や還元額、参加方法などを紹介する。
Amazon Payのギフトカード大還元祭とは？
「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」は、キャンペーン対象となるECサイト(キャンペーン参加店)でAmazon Payを利用し、期間中合計5,000円以上(税込)を利用した場合、「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」などが当たる抽選に参加できるキャンペーンだ。
開催期間は、2026年10月30日(金)00:00～2026年12月31日(木)23:59となっている。
抽選では、「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」が1等、「10円分のAmazonギフトカード」が2等となっている。
Amazon Payのギフトカード大還元祭の参加方法
「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」への応募は、2026年10月30日(金)00:00～2026年12月31日(木)23:59のキャンペーン期間中にエントリーし、対象のECサイトでAmazon Payを用いて合計5,000円(税込)以上のお買い物をするだけ。対象となるECサイトは多岐にわたるが、キャンペーンページから確認することができる。
また、Amazon Payの使い方も以下の通りシンプルだ。
- お買い物の際、決済方法で"Amazon Pay”を選択
- いつものAmazonアカウントでログインし、住所・お支払い方法を確認して「続行」を押す
- お支払いが完了
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