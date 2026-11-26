3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

Amazonの年末最後の大型セール「Amazonブラックフライデー2026」では、Fire TV StickをはじめとするAmazonデバイスが大幅値下げされる。

本記事では、Fire TV Stickのモデル別セール価格や、注目のAmazonデバイスを紹介する。

Fire TV Stickが半額以下に！ブラックフライデーのセール価格は？

11月27日(金)0:00からスタートするAmazonブラックフライデー2026の先行セールでは、Fire TV Stick HDが3,980円(税込)、Fire TV Stick 4Kが5,980円(税込)で販売される予定だ。

9月30日(水)に発売された新型Fire TV Stick 4Kは、発売時の価格11,980円(税込)から約50%OFF。4K Plusや4K Maxも値下げが予定されている。

※セール価格は11月25日(水)時点の事前公開情報。販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Fire TV Stickはどれを買うべき？

Fire TV StickはテレビのHDMI端子に接続することで、Prime VideoやNetflixなどの動画配信サービスをテレビで視聴できるデバイスだ。

フルHDテレビで視聴するなら3,980円のHDモデルで十分。4Kテレビを使用している場合は、HDモデルとの価格差が2,000円の新型4Kがおすすめだ。Dolby VisionやDolby Atmosに対応するテレビ・音響機器がある場合は4K Plus、アプリの起動速度やWi-Fi 6E対応を重視するなら4K Maxも選択肢となる。

Amazonブラックフライデー2026で注目のAmazonデバイス一覧

Fire TV Stick以外にも、スマートスピーカーのEchoや電子書籍リーダーのKindleなどがセール対象となる予定だ。各シリーズの注目商品を紹介する。

Echoシリーズ

音楽の再生や家電の操作などを音声で行えるAlexa搭載デバイス。Echo Dot(第5世代)は13,980円から5,480円に、Echo Spotは19,980円から7,480円に値下げされる予定だ。10月に登場したEcho Timeもセール対象となっている。

Kindleシリーズ

電子書籍専用端末のKindleは、最新の16GBモデルが24,980円、32GBモデルが27,980円で販売予定。カラー表示に対応したKindle Colorsoftや子ども向けのKindleも割引対象となる。

Amazon キッズ タブレット

子ども向けのタブレットは8.7インチと11インチのモデルがラインナップ。対象年齢やカバーのデザインが異なり、人気キャラクター「ちいかわ」のエディションも登場する。

eero・Ringシリーズ

自宅のWi-Fi環境を整えたい方はメッシュWi-Fiルーターのeero、ペットや自宅の見守りにはRingシリーズにも注目したい。

【eero】

【Ring】

Amazonデバイスを安く買えるのはいつ？

Amazonブラックフライデー2026は11月27日(金)の先行セールから12月7日(月)まで、合計11日間開催される。Amazonデバイスは先行セールから値下げが予定されているため、購入したい商品は事前にチェックしておこう。

セール 開催期間 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59

ポイントアップキャンペーンは先行セールから対象

Fire TV StickやEchoなど複数の商品を購入する場合は、ポイントアップキャンペーンも活用したい。エントリーのうえ、先行セールを含む期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする(追加付与上限10,000ポイント)。

プライム会員は+1.5%、Amazon Mastercardでの支払いは最大3.0%(通常還元率を含む)。ブランドセレクション対象商品は+7.0%、家電を除くホーム用品は+6.5%となる。すべての特典が重複適用される場合の合計は18%だが、Amazonデバイスにすべての特典が適用されるわけではない。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリー

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。