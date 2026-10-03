チェンソーマン レゼ篇はどこで見られる？配信視聴方法

劇場版の『チェーンソーマン レゼ篇』が大きな話題を集めている。劇場公開時、大きなムーブメントを起こした作品がPrime Videoにて独占配信が開始された。

本記事では、『チェーンソーマン レゼ篇』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

『チェーンソーマン レゼ篇』とは？

世界中で爆発的なヒットを記録したTVアニメ『チェンソーマン』の続きを描く物語となっているのが『チェーンソーマン レゼ篇』。監督・𠮷原達矢氏をはじめとする精鋭スタッフ陣とアニメーション制作スタジオ・MAPPAが圧倒的なクオリティで映像化。予測不能なストーリー展開と息をのむ爆発的なアクション演出、そして儚く美しい情緒が見事に融合したヒット作となっている。

ストーリーとしては、公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ (戸谷菊之介)の前に、“レゼ” (上田麗奈)という少女と出会うところから始まる。そこから日常が変わり、予想外の熾烈な戦いへと導かれていくのであった――。

『チェーンソーマン レゼ篇』｜テレビ放送・ネット配信予定

『チェーンソーマン レゼ篇』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占見放題配信される。劇場公開から1周年となる2026年9月19日（土）から配信がスタートしている。

『チェーンソーマン レゼ篇』｜Amazonプライムビデオの視聴方法

『チェーンソーマン レゼ篇』は『Amazonプライムビデオ』が独占配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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