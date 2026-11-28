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Amazonブラックフライデーが11月30日から行われ、先行セールが27日にスタートした。

本記事では、「Amazonネットスーパー」のセール情報を紹介する。

Amazon Beauty Collection Boxとは？

「Amazon Beauty Collection Box」は、コスメのおすすめ商品を詰め込んだセット。多様な美容アイテムがセットとなっており、お得に購入することができる。

5年目を迎えた2026年は、4種類のBOXが販売。合計5,000個の数量限定となっている（おひとり様各種1点まで）。

「Amazon Beauty Collection Box」の内容と、販売日時は以下のとおり。

名称 内容 主なラインナップ 販売日時 テラコッタBOX 人気の韓国コスメブランドのアイテム全14点 medicubeのプラセンタカプセルセラム、Biodanceのフェイスマスク、mixsoonのPDRNコラーゲンセラム、ロムアンドの眉マスカラ、BANILA COのリッププランパー、UNOVEのヘアマスクなど 11/30(月)12:00- フォレストグリーンBOX 実力派の韓国コスメブランドのアイテム全15点 REJURANのシートマスク、MEDIHEALのセラムマスク、d'AlbaのトーンアップUV下地、Cell Fusion Cのサンセラム、Lakaのリップマスク、DOMINASの美容液など 12/1(火)12:00- スマイルオレンジBOX Amazonがセレクトした人気ブランドのアイテム全19点 モルトンブラウンのオードトワレ、KERASTASEのヘアオイル、メディバイオセルのリペアクリーム、medicubeのプラセンタカプセルセラム、Biodanceのフェイスマスク、Viséeのリッププランパーなど 12/2(水)12:00- ミッドナイトブラックBOX Amazonが選りすぐったブランドのアイテム全20点 KERASTASE・ロレアルプロフェッショナルのヘアケア、オバジの化粧水、マキアージュの化粧下地、REJURANのシートマスク、モルトンブラウンのオードパルファンなど 12/3(木)12:00-

【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

Apple製品

Amazonデバイス

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ホーム・キッチン用品

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

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