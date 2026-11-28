Amazonブラックフライデーが11月30日から行われ、先行セールが27日にスタートした。
本記事では、「Amazonネットスーパー」のセール情報を紹介する。
Amazon Beauty Collection Boxとは？
「Amazon Beauty Collection Box」は、コスメのおすすめ商品を詰め込んだセット。多様な美容アイテムがセットとなっており、お得に購入することができる。
5年目を迎えた2026年は、4種類のBOXが販売。合計5,000個の数量限定となっている（おひとり様各種1点まで）。
「Amazon Beauty Collection Box」の内容と、販売日時は以下のとおり。
名称
内容
主なラインナップ
販売日時
テラコッタBOX
人気の韓国コスメブランドのアイテム全14点
medicubeのプラセンタカプセルセラム、Biodanceのフェイスマスク、mixsoonのPDRNコラーゲンセラム、ロムアンドの眉マスカラ、BANILA COのリッププランパー、UNOVEのヘアマスクなど
11/30(月)12:00-
フォレストグリーンBOX
実力派の韓国コスメブランドのアイテム全15点
REJURANのシートマスク、MEDIHEALのセラムマスク、d'AlbaのトーンアップUV下地、Cell Fusion Cのサンセラム、Lakaのリップマスク、DOMINASの美容液など
12/1(火)12:00-
スマイルオレンジBOX
Amazonがセレクトした人気ブランドのアイテム全19点
モルトンブラウンのオードトワレ、KERASTASEのヘアオイル、メディバイオセルのリペアクリーム、medicubeのプラセンタカプセルセラム、Biodanceのフェイスマスク、Viséeのリッププランパーなど
12/2(水)12:00-
ミッドナイトブラックBOX
Amazonが選りすぐったブランドのアイテム全20点
KERASTASE・ロレアルプロフェッショナルのヘアケア、オバジの化粧水、マキアージュの化粧下地、REJURANのシートマスク、モルトンブラウンのオードパルファンなど
12/3(木)12:00-
【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧
Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。
なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。
Apple製品
Amazonデバイス
食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品
ホーム・キッチン用品
洋服・シューズ・バッグ
ゲーム・DVD・ソフトウェア
Amazonブラックフライデー2026｜関連情報
セール情報
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