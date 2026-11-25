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Amazonでは、年に一度の大型セールとして「ブラックフライデー」「プライムデー」「プライム感謝祭」が開催される。

本記事では、Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いを比較し、どのセールが安いのかを紹介する。

Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いを比較

Amazonの3大セール「ブラックフライデー」「プライムデー」「プライム感謝祭」は、開催時期や参加条件、対象となる商品ジャンルが異なる。

プライムデーとプライム感謝祭はAmazonプライム会員限定だが、ブラックフライデーは会員以外でも参加できるのが特徴だ。

比較項目 プライムデー プライム感謝祭 ブラックフライデー 開催時期 7月頃 10月頃 11月下旬～12月上旬 参加条件 プライム会員限定 プライム会員限定 誰でも参加可能 主な対象商品 Amazonデバイス・家電 日用品・秋冬商品 家電・日用品・ギフト 主な特徴 Amazon最大級の会員限定セール 秋冬の買い物に適した大型セール 幅広い商品を購入できる年末セール

いずれもAmazonデバイスや家電などが割引対象となるが、ブラックフライデーは年末商戦に合わせて、おもちゃやクリスマスギフトなども充実する傾向にある。

Amazonブラックフライデーとプライムデーはどっちが安い？

Amazonの3大セールは商品によって最安値になるタイミングが異なり、必ずしもブラックフライデーが最も安いとは限らない。

実際に、Amazonデバイスや一部の家電では、プライム感謝祭とブラックフライデーで同じセール価格になるケースもある。

Amazonデバイスを購入するなら7月のプライムデーが有力だが、10月のプライム感謝祭や11月のブラックフライデーでも同等の価格になる可能性がある。一方、日用品のまとめ買いやクリスマスプレゼントを探している場合は、ブラックフライデーがおすすめだ。

商品ジャンル おすすめのセール 理由 Fire TV・Echo・Kindle プライムデー 年間最安値を狙いやすい 大型家電・ガジェット プライムデー・ブラックフライデー 大幅値引きやポイント還元に期待できる 暖房器具・加湿器 プライム感謝祭 冬本番前に購入できる 冬物衣料・寝具 プライム感謝祭 人気商品の売り切れを避けやすい 洗剤・飲料などの日用品 ブラックフライデー ストック用品のまとめ買いに適している おもちゃ・クリスマスギフト ブラックフライデー 年末向けの商品が充実する

Amazonのセールで安く買うためのポイント

Amazonの大型セールでは、商品の割引率だけでなく、ポイント還元や過去の販売価格も比較することが重要だ。

特に以下のポイントを確認しておきたい。

過去の価格を比較する ： Keepaなどの価格追跡ツールを利用し、セール価格が本当に安いか確認する。

： Keepaなどの価格追跡ツールを利用し、セール価格が本当に安いか確認する。 ポイントアップキャンペーンに参加する ： 事前エントリーを済ませ、合計購入金額などの条件を満たしてポイント還元を受ける。

： 事前エントリーを済ませ、合計購入金額などの条件を満たしてポイント還元を受ける。 実質価格で比較する： 商品の販売価格から獲得予定ポイントを差し引き、どのセールがお得か判断する。

2026年のAmazonブラックフライデーでも、合計1万円(税込)以上の購入などを条件としたポイントアップキャンペーンが実施される。

欲しい商品を事前にリストアップし、価格推移とポイント還元率を確認することで、よりお得に買い物できる。

Amazonブラックフライデー2026の開催日程は？先行セールは11月27日から

2026年のAmazonブラックフライデーは、11月30日(月)から12月7日(月)までの8日間にわたって実施される。

また、11月27日(金)からは3日間限定の先行セールがスタート。本番と合わせて11日間のセール期間が設けられ、家電やガジェット、食品、生活用品などが割引価格で登場する。

開催内容 開始日時 終了日時 先行セール 11月27日(金)0:00 11月29日(日)23:59 ブラックフライデー本セール 11月30日(月)0:00 12月7日(月)23:59

先行セールから本セールまでは途切れることなく開催されるため、11月27日(金)から12月7日(月)までの期間中に気になる商品の価格をチェックしておきたい。

Amazonブラックフライデー｜おすすめ目玉商品まとめ

プライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、ブラックフライデー2026をお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

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