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Amazonの年末大型セールとして知られる「ブラックフライデー」と「サイバーマンデー」。どちらも家電やガジェット、日用品などをお得に購入できるイベントだが、開催時期や、セールの特徴には違いがある。

本記事では、Amazonブラックフライデーとサイバーマンデーの違いを紹介する。

Amazonブラックフライデーとサイバーマンデーの違いは？

ブラックフライデーとサイバーマンデーの主な違いは、開催日とセールの実施場所にある。

ブラックフライデーは実店舗を中心に広まった大型セールで、サイバーマンデーはネット通販向けのセールとして誕生した。

比較項目 ブラックフライデー サイバーマンデー 開催日 感謝祭翌日の金曜日 感謝祭明けの月曜日 2026年の日程 11月27日(金) 11月30日(月) 主な販売場所 実店舗・ネット通販 ネット通販 特徴 年末商戦の幕開けとなる大型セール ECサイトを中心とした割引セール

現在では両セールともオンラインで広く開催されており、対象商品や割引内容に大きな違いがないケースもある。

Amazonのサイバーマンデー2026は開催される？

日本のAmazonでは、2021年以降、ブラックフライデーとサイバーマンデーが一本化されており、サイバーマンデー単独のセールは開催されていない。

2026年も独立したサイバーマンデーの開催予定はなく、11月27日(金)から12月7日(月)までブラックフライデーが実施される。

そのため、サイバーマンデーまで待つ必要はなく、ブラックフライデー期間中に購入するのがおすすめだ。

ただし、商品によって価格が変動する場合もあるため、先行セールと本セールの販売価格を比較して購入したい。

セール 2026年の開催日程 ブラックフライデー先行セール 11月27日(金)～29日(日) ブラックフライデー本セール 11月30日(月)～12月7日(月) サイバーマンデー単独セール 開催予定なし

Amazonブラックフライデー2026でセール対象となる注目商品まとめ

プライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、ブラックフライデー2026をお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。