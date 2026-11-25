Amazonの年末大型セールとして知られる「ブラックフライデー」と「サイバーマンデー」。どちらも家電やガジェット、日用品などをお得に購入できるイベントだが、開催時期や、セールの特徴には違いがある。
本記事では、Amazonブラックフライデーとサイバーマンデーの違いを紹介する。
Amazonブラックフライデーとサイバーマンデーの違いは？
ブラックフライデーとサイバーマンデーの主な違いは、開催日とセールの実施場所にある。
ブラックフライデーは実店舗を中心に広まった大型セールで、サイバーマンデーはネット通販向けのセールとして誕生した。
比較項目
ブラックフライデー
サイバーマンデー
開催日
感謝祭翌日の金曜日
感謝祭明けの月曜日
2026年の日程
11月27日(金)
11月30日(月)
主な販売場所
実店舗・ネット通販
ネット通販
特徴
年末商戦の幕開けとなる大型セール
ECサイトを中心とした割引セール
現在では両セールともオンラインで広く開催されており、対象商品や割引内容に大きな違いがないケースもある。
Amazonのサイバーマンデー2026は開催される？
日本のAmazonでは、2021年以降、ブラックフライデーとサイバーマンデーが一本化されており、サイバーマンデー単独のセールは開催されていない。
2026年も独立したサイバーマンデーの開催予定はなく、11月27日(金)から12月7日(月)までブラックフライデーが実施される。
そのため、サイバーマンデーまで待つ必要はなく、ブラックフライデー期間中に購入するのがおすすめだ。
ただし、商品によって価格が変動する場合もあるため、先行セールと本セールの販売価格を比較して購入したい。
セール
2026年の開催日程
ブラックフライデー先行セール
11月27日(金)～29日(日)
ブラックフライデー本セール
11月30日(月)～12月7日(月)
サイバーマンデー単独セール
開催予定なし
Amazonブラックフライデー2026でセール対象となる注目商品まとめ
プライム会員の特典一覧
Amazonプライムに登録すると、ブラックフライデー2026をお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。
内容
特典
対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画購入が500円から)
スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
追加料金なしで200万曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
最初の3ヶ月無料(2026/1/11まで)
30日の無料体験
最初の3ヶ月99円(2026/12/13まで)
Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
おむつとおしりふきが定期おトク便で15%OFFになる特典
プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
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