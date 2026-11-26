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Amazonブラックフライデー2026が、いよいよ11月27日(金)0:00からスタートする！

「セールは何時から始まる？」「先行セールと本セールで開始時間は違う？」「最終日は何時まで買える？」など、開催時間が気になっている人も多いのではないだろうか。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026が何時から何時まで開催されるのかをはじめ、先行セール・本セールの詳しい日程や終了時間を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026は何時から何時まで？

Amazonブラックフライデー2026は、11月27日(金)0:00から先行セールがスタートし、12月7日(月)23:59まで開催される。

先行セールは11月29日(日)までの3日間、本セールは11月30日(月)からの8日間となり、合計11日間にわたって家電やガジェット、日用品などが特別価格で販売される。

セール 開始日時 終了日時 開催日数 先行セール 11月27日(金)0:00 11月29日(日)23:59 3日間 本セール 11月30日(月)0:00 12月7日(月)23:59 8日間 全体の開催期間 11月27日(金)0:00 12月7日(月)23:59 11日間

先行セールと本セールはいずれも深夜0時に開始される。特に人気商品は早期に売り切れる可能性があるため、購入予定の商品がある場合は開始時間を確認しておきたい。

先行セールと本セールの違い・注意点

先行セールで割引対象となった商品は、本セール期間中も原則として同じ価格で販売されるため、欲しい商品が見つかれば早めに購入するのもおすすめだ。

また、最大11%のポイントアップキャンペーンは先行セール期間中の購入も対象となる。事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の購入などが条件となるため、注文前に確認しておこう。

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元・キャンペーン一覧

Amazonブラックフライデー2026では、商品の値引きに加え、ポイントアップや抽選会なども実施される。

キャンペーン 主な特典 ポイントアップキャンペーン 最大11%還元・上限10,000ポイント 大抽選会 最大100,000ポイントが当たる Amazonスタンプラリー 最大50,000ポイントが当たる Amazonふるさと納税 最大10,000ポイントが当たる dポイント連携 総額5,000万ポイント山分け ブランドギフトカード 対象者限定で1,500ポイント還元

ポイントアップキャンペーン・大抽選会

事前エントリーのうえ、対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて最大11%のポイント還元が受けられる。

さらに、条件を達成すると最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

ポイントDeal祭り・dポイント連携

資生堂やAnker、BEAMS、Onなどの対象ブランドでは「ポイントDeal祭り」が開催され、対象商品の購入で5%以上のポイント還元が受けられる。

また、dポイント連携キャンペーンでは、アカウント連携とエントリー、累計200ポイント以上のdポイント利用などを条件に、総額5,000万ポイントの山分けに参加できる。

Amazonスタンプラリー・ふるさと納税

Amazonスタンプラリーでは、指定された4つの条件を達成すると、抽選で500ポイントまたは50,000ポイントが当たる。

Amazonふるさと納税でも、特設ページへの訪問で最大10,000ポイントが当たる抽選を実施。プライム会員は当選確率が4倍となる。

Kindle+・Amazon Music Unlimited・Audibleの割引特典

電子書籍や音楽、オーディオブックを楽しめるAmazonのサブスクリプションサービスでも、対象者向けの特別キャンペーンが用意されている。

Kindle+は3ヶ月99円、Amazon Music Unlimitedは3ヶ月無料、Audibleは3ヶ月間月額99円などの特典が案内されている。

各キャンペーンは対象者やエントリー条件、開催期間が異なるため、購入・登録前に詳細を確認しておきたい。

【先行セール】Amazonブラックフライデー2026のおすすめ商品一覧

Amazonブラックフライデー2026では、人気ブランドのファッションアイテムや家電、Apple製品、日用品などが幅広くセール対象となる。

Anker製品

Amazonデバイス

Apple製品

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ゲーム・DVD・ソフトウェア

洋服・シューズ・バッグ

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。