Amazonは、2026年の大型セール「Amazonブラックフライデー」の開催日程を発表した。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026の開催日程、セール内容について紹介する。

Amazonブラックフライデー2026はいつからいつまで？

Amazonの大型セール「Amazonブラックフライデー2026」は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59まで開催される。

本セールに先駆け、11月27日(金)から29日(日)までの3日間は先行セールも実施。両期間を合わせて計11日間にわたり、家電や食品、日用品など幅広い商品が特別価格で販売される。

セール 開催期間 日数 先行セール 2026年11月27日(金)0:00～29日(日)23:59 3日間 本セール 2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 8日間 全体の開催期間 2026年11月27日(金)～12月7日(月) 11日間

Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーン

Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーのうえ、対象期間中に税込合計10,000円以上購入するとポイントアップキャンペーンに参加できる。

プライム会員特典やAmazon Mastercardでの決済、対象カテゴリー・ブランド商品の購入などを組み合わせることで、ポイント還元率がアップする。

キャンペーン・条件 特典内容 プライム会員・税込1万円以上購入 ＋1.0% プライム会員・税込2万円以上購入 ＋1.5% プライム会員・税込5万円以上購入 ＋2.5% Amazon Mastercard決済 最大＋3.0%(通常還元分を含む) 対象カテゴリー・ブランド 商品に応じてポイントアップ ポイント獲得上限 最大10,000ポイント 大抽選会 最大100,000ポイントが当たる

また、Amazonアカウントとdアカウントを連携し、エントリー後にdポイントを累計200ポイント以上利用すると、総額5,000万ポイントの山分けキャンペーンにも参加できる。

各特典には適用条件が設けられているため、購入前にエントリー状況を確認しておきたい。

Amazonブラックフライデー2026でお得に買う方法・事前準備

Amazonブラックフライデー2026でお得に買い物するには、セール開始前にキャンペーンへのエントリーや購入商品のチェックを済ませておくことが重要だ。

特に、ポイントアップキャンペーンや割引クーポンを活用することで、セール価格からさらにお得に購入できる場合がある。

おすすめの事前準備は以下の通り。

キャンペーンに事前エントリーする：ポイントアップや抽選会など、参加できるキャンペーンは購入前にエントリーしておく。 ほしいものリストに商品を登録する：購入予定の商品を登録し、Amazonアプリなどで価格や在庫状況を確認しやすくする。 割引クーポンをチェックする：商品ページや特設ページでクーポンが配布されている場合は、利用条件を確認して取得する。

なお、クーポンには利用期限や対象商品などの条件が設けられている場合があるため、注文確定前に割引が適用されているか確認しておきたい。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。