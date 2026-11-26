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ブラックフライデーでお得に買い物するためには、セール開始前の準備が重要になる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026のセール開始前に準備すべきことを紹介する。

Amazonブラックフライデー2026のセール前に準備すべきこと7選

Amazonブラックフライデー2026でお得に買い物するためには、ポイントアップキャンペーンへのエントリーや購入予定商品の価格チェックなど、事前準備が重要だ。

特に、合計1万円(税込)以上の購入で適用されるポイント還元や、決済方法ごとのキャンペーンは、セール開始前に確認しておきたい。

事前準備 内容・メリット 【1】ポイントアップキャンペーンにエントリー 合計1万円以上の購入でポイント還元率アップ 【2】ほしい物リスト・カートの活用 商品の値下がりを確認しやすくなる 【3】Keepaで価格を比較 過去の最安値や通常価格をチェック 【4】日用品・消耗品をリストアップ ポイントアップの購入金額条件を達成しやすくする 【5】決済キャンペーンを確認 メルペイ・au PAYなどの還元特典を活用 【6】Amazonスタンプラリーに参加 条件達成で最大50,000ポイントの抽選 【7】受け取り方法を設定 ロッカーやコンビニでの受け取りに対応

【1】ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonブラックフライデー2026では、キャンペーンにエントリーし、対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。

さらに、エントリーと購入条件を満たすと、最大100,000 Amazonポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

ポイントの取りこぼしを防ぐため、買い物前にエントリーを済ませておこう。

【2】ほしい物リスト・カートに商品を登録する

購入予定の商品は、あらかじめ「ほしい物リスト」やカートに追加しておくのがおすすめだ。

ほしい物リストに登録すると、対象商品の値下がりを確認しやすくなり、設定によってはセール開始や価格変更の通知を受け取れる。

また、カートに商品を入れておけば、セール開始後に探す手間を省ける。ただし、カート追加時の価格は保証されないため、注文確定前に販売価格を確認しておきたい。

【3】Keepaで過去の価格推移を確認する

Amazonのセールでは、表示されている割引率だけでなく、通常時の販売価格と比較することが重要だ。

価格追跡ツール「Keepa」などを利用すれば、過去の値動きや最安値を確認できる。

セール直前の値上げによって大幅割引に見える商品もあるため、本当に安くなっているかをチェックしてから購入したい。

【4】日用品・消耗品の購入リストを作成する

ポイントアップキャンペーンの条件となる合計10,000円(税込)に届かない場合は、日用品や食品のまとめ買いを検討したい。

洗剤やトイレットペーパー、飲料、おむつなど、普段から使用する商品を事前にリストアップしておくと便利だ。

ただし、ポイント還元を受けるためだけに不要な商品を購入すると、かえって出費が増えるため注意しよう。

【5】決済方法・ポイント還元キャンペーンを確認する

Amazonブラックフライデー2026では、支払い方法によって追加のポイント還元を受けられる場合がある。

各キャンペーンには対象者やエントリー条件、ポイント付与上限が設定されている。

セール開始前に利用できる特典を確認し、必要に応じてアカウント連携やチャージを済ませておこう。

【6】Amazonスタンプラリーに参加する

プライム会員は、Amazonブラックフライデー期間中に開催されるスタンプラリーもチェックしておきたい。

ポイントアップキャンペーンへのエントリーやPrime Videoの視聴、Amazon Music Primeの利用、2,000円以上の買い物など、指定された4つの条件を達成すると、最大50,000ポイントが当たる抽選に参加できる。

プライム会員の30日間無料体験中でも参加できるため、対象条件を確認しておこう。

【7】Amazonロッカー・コンビニ受け取りを設定する

ブラックフライデーでは、Amazonロッカーやコンビニなど、自宅以外の受け取り場所も活用できる。

クリスマスプレゼントや家族へのサプライズギフトを購入する場合は、受け取り場所を事前に設定しておくと便利だ。

ただし、商品サイズや配送方法によっては利用できない場合もあるため、購入時に対象の受け取りスポットを確認しておきたい。

Amazonブラックフライデー2026で安く買う方法は？

Amazonブラックフライデー2026でお得に買い物するには、セール価格だけでなく、ポイント還元や支払い方法を比較することが重要だ。

特に以下の4つを意識することで、実質的な購入金額を抑えられる。

攻略方法 ポイント ポイント還元を活用 1万円以上購入でポイントアップ、対象商品は5%以上還元 支払い方法を工夫 メルペイ最大45%、au PAY最大40%、Amazon Mastercard最大3%還元 過去の価格を比較 Keepaで通常価格や過去の最安値を確認 日用品をまとめ買い 必要な商品を組み合わせて1万円以上の購入条件を達成

ポイントアップキャンペーンでは、条件達成で追加ポイントが付与されるほか、最大10万ポイントが当たる抽選にも参加できる。

また、メルペイやau PAYなどの初回限定特典は還元率が高いため、対象者は積極的に活用したい。

ただし、各キャンペーンには付与上限や適用条件がある。割引後の価格から獲得予定ポイントを差し引いた実質価格を比較し、必要な商品を購入するのがおすすめだ。

Amazonブラックフライデー2026の日程は？

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間開催される。

本セールに先駆けて11月27日(金)から3日間の先行セールも実施され、合計11日間にわたって家電やガジェット、食品、日用品など400万点以上の商品が特別価格で販売される。

ブラックフライデーはAmazonプライム会員以外も参加可能だが、プライム会員なら対象商品の配送料無料やポイントアップなどの特典を利用できる。

また、先行セール期間中の購入もポイントアップキャンペーンの対象となるため、気になる商品は早めにチェックしておきたい。

項目 開催日程 先行セール 2026年11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 合計開催期間 11日間 セール対象商品 400万点以上

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率は？最大11%還元の条件

Amazonブラックフライデー2026では、キャンペーンへのエントリーと合計10,000円(税込)以上の購入を条件に、Amazonポイントの還元率が最大11%にアップする。

プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリー・ブランド商品の購入などによって、追加ポイントを獲得できる。

ポイントアップ条件 還元率 Amazonプライム会員 最大＋1.5% Amazon Mastercardでの購入 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品 ＋7.0% ホーム用品(家電を除く) ＋6.5%

Amazon Mastercardの最大3.0%還元はプライム会員が対象で、ブランドセレクション特典は販売元・出荷元がAmazon.co.jpの商品に限られる。

なお、ポイント還元率は購入商品や適用条件によって異なり、すべての特典を単純に合算できるわけではない。買い物前にエントリーを済ませ、対象商品の還元率や獲得上限を確認しておきたい。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

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