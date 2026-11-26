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年に一度の大型セールということで、欲しかった家電やガジェット、日用品などをお得に購入しようと考えている人も多いのではないだろうか。

今年は400万点以上の商品がセール対象となり、Fire TV StickやAnker製品をはじめ、さまざまな人気アイテムが特別価格で登場する。

ただし、何も準備せずにセール当日を迎えるのは少しもったいない。Amazonブラックフライデーでは、事前エントリーが必要なポイントアップキャンペーンや、あらかじめチェックしておきたい割引クーポンなどが用意されている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026が始まる前にやっておきたい準備をまとめて紹介する。

Amazonブラックフライデー2026のセール開始前にやるべき準備・エントリーまとめ

Amazonブラックフライデー2026は、11月27日(金)0:00から先行セールが始まり、12月7日(月)までの11日間開催される。

セールでは商品の値引きだけでなく、ポイント還元や抽選キャンペーンも実施される。ただし、事前エントリーが必要なものもあるため、買い物前に確認しておきたい。

Amazonブラックフライデーでは、最大11%のポイント還元をはじめ、条件達成でAmazonポイントが当たるキャンペーンが用意されている。

キャンペーン 主な特典 ポイントアップキャンペーン 最大11%還元・上限10,000ポイント 大抽選会 最大100,000ポイントが当たる Amazonスタンプラリー 最大50,000ポイントが当たる Amazonふるさと納税 最大10,000ポイントが当たる dポイント連携 総額5,000万ポイント山分け ブランドギフトカード 対象者限定で1,500ポイント還元

ポイントアップキャンペーン｜最大11%還元

事前エントリーのうえ、11月27日(金)から12月7日(月)までに合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて最大11%のポイント還元が受けられる。

プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーの商品購入などが還元率アップの条件となる。

さらに、条件を達成すると最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

Amazonスタンプラリー｜最大50,000ポイントが当たる

Amazonスタンプラリーでは、ポイントアップキャンペーンへのエントリーやPrime Videoの視聴など、4つの条件を達成すると抽選に参加できる。

12月9日(水)までに参加登録が必要となるため、セール開始前に確認しておこう。

その他のポイント還元・抽選キャンペーン

Amazonふるさと納税では、特設ページへのアクセスで最大10,000ポイントが当たる抽選に参加できる。

また、dポイント連携キャンペーンでは、アカウント連携とエントリー、累計200ポイント以上の利用などを条件に、総額5,000万ポイントの山分けが実施される。

対象者限定でブランドギフトカードの購入によるポイント還元も用意されている。

Amazonブラックフライデー2026の買い物前に準備すること

セール開始前には、購入予定商品の整理や価格比較、支払い方法の確認を済ませておくのがおすすめだ。

事前準備 確認すること ほしい物リスト 購入予定の商品を登録 アプリ通知 セール開始や値下げ情報を確認 価格比較 通常価格や過去の販売価格を調べる 支払い方法 Amazon Mastercardなどの還元特典を確認 プライム会員 対象キャンペーンや無料体験を確認

特に人気商品は早期に売り切れる可能性があるため、購入したい商品を事前にリストアップしておきたい。

また、セール価格が必ずしも過去最安値とは限らないため、価格履歴を確認できる「Keepa」などを活用するのもおすすめだ。

事前エントリーや支払い方法の確認を済ませ、Amazonブラックフライデー2026をお得に活用しよう。

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