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ブラックフライデーでは、条件達成でAmazonポイントが還元されるポイントアップキャンペーンが開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率やキャンペーン一覧を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率は？

Amazonブラックフライデー2026では、プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーの商品購入などを組み合わせることで、最大11%のポイント還元が受けられる。

キャンペーンへのエントリーと対象期間中の合計10,000円(税込)以上の購入が条件となり、ポイント付与上限は10,000ポイントとなる。

プライム会員特典の最大2.5%、Amazon Mastercardの最大3.0%、対象カテゴリーの5.5%を組み合わせることで、最大11%還元となる。

ただし、対象カテゴリーとブランドセレクションにはそれぞれ適用条件があり、すべての還元率を単純に合算できるわけではない。

ポイントアップ条件 還元率 Amazonプライム会員 最大＋2.5% Amazon Mastercardでの支払い 最大3.0%(通常還元を含む) 対象カテゴリーの商品購入 ＋5.5% ブランドセレクション対象商品 ＋7.0% 合計最大還元率 11%

Amazonブラックフライデー2026のポイントアップ・キャンペーン一覧

Amazonブラックフライデー2026では、最大11%のポイントアップキャンペーンに加え、最大10万ポイントが当たる大抽選会やdポイント連携、ポイントDeal祭りなどの特典が用意されている。

【1】ポイントアップキャンペーン・最大10万ポイント大抽選会

ポイントアップキャンペーンにエントリーし、11月27日(金)から12月7日(月)までに合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて最大11%のポイント還元が受けられる。

さらに、購入条件を達成すると、最大100,000 Amazonポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

【2】ポイントDeal祭り

AnkerやBEAMSなどの人気ブランドを対象に、5%以上のAmazonポイントが還元される「ポイントDeal祭り」が開催される。

対象商品には「ポイントDeal」のバッジが表示されるため、割引後の販売価格とポイント還元率を比較しながら購入するのがおすすめだ。

【3】dポイント連携キャンペーン

Amazonアカウントとdアカウントを連携し、エントリー後に累計200ポイント以上のdポイントを利用すると、総額5,000万ポイントの山分けキャンペーンに参加できる。

また、初めてアカウントを連携する場合は、初回購入金額の20%がdポイントで還元される特典も用意されている。

【4】Amazonふるさと納税・スタンプラリー

Amazonふるさと納税では、特設イベントページへのアクセスで最大10,000ポイントが当たる抽選を実施する。プライム会員は当選確率が4倍となる。

Amazonスタンプラリーでは、ポイントアップキャンペーンへのエントリーやPrime Videoなどの対象サービス利用、指定金額以上の買い物といった条件を達成することで、最大50,000ポイントが当たる抽選に参加できる。

【5】Amazon Beauty Collection Box・ネットスーパー特典

Amazonブラックフライデー2026では、人気コスメやスキンケア用品を詰め合わせた数量限定の「Amazon Beauty Collection Box」が全4種類登場する。

また、Amazonネットスーパーでは対象の食品や日用品が最大50%OFFとなるほか、対象エリアのAmazon Nowでは配送料や小口注文手数料が無料になるキャンペーンも実施される。

各キャンペーンは開催期間や参加条件、ポイント付与上限が異なるため、利用前に詳細を確認しておきたい。

【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

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食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ホーム・キッチン用品

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。