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今回のブラックフライデーでは、400万点以上の商品が特別価格で登場し、ポイントアップキャンペーンを活用すれば、さらにお得に購入できる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026のおすすめ商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2026はいつから？

「Amazonブラックフライデー2026」は、11月27日(金)0:00から12月7日(月)23:59まで、合計11日間にわたって開催される。

先行セールは11月27日(金)から11月29日(日)までの3日間。本セールは11月30日(月)から12月7日(月)までの8日間となる。

最大11%還元のポイントアップは、11月19日(木)からエントリーを受け付けている。先行セールの購入も対象となるため、買い物前にエントリーを済ませておきたい。

Amazonブラックフライデー2026で買うべきものは？

Amazonブラックフライデー2026では、Amazon純正デバイスやApple製品、Ankerのガジェット、生活家電、コスメ、日用品など幅広いカテゴリーの商品が割引対象となる。

特にFire TV StickやEchoシリーズなどのAmazon純正デバイスは大幅な値引きが期待できるほか、Anker製品も最大53%OFFで登場する。

カテゴリー 主なおすすめ商品・対象ジャンル 割引情報 Amazon純正デバイス Fire TV Stick・Echo・Kindle・Ring 最大60%OFF Apple製品 ワイヤレスイヤホン・スマートウォッチ・タブレット・PC 商品によって異なる Anker製品 イヤホン・充電器・モバイルバッテリー・ロボット掃除機 最大53%OFF 生活家電・大型家電 調理家電・掃除機・洗濯機・テレビ 商品によって異なる コスメ・ビューティー スキンケア・美容家電・メイク用品 対象商品がセール価格 日用品・食品 飲料・洗剤・お米・食品 商品によって異なる

Amazon純正デバイス｜最大60%OFFの目玉カテゴリー

Amazonブラックフライデーで特に注目したいのが、Fire TV StickやEcho、KindleなどのAmazon純正デバイスだ。

Fire TV Stick HDは3,980円の特別価格で登場するほか、Echo Popは最大60%OFFとなる。

また、読書専用端末のKindleシリーズや、スマートホーム向けのRingシリーズも狙い目だ。Ring Indoor Camは1,990円の特別価格で販売される。

Apple製品｜普段値下げされにくい人気ガジェット

Apple製品もAmazonブラックフライデーでチェックしておきたいカテゴリーの一つだ。

ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ、iPad、MacBookなどがセール対象となる場合があり、通常よりもお得に購入できる可能性がある。

割引率だけでなく、ポイント還元を含めた実質価格も確認しておきたい。

Anker製品｜300製品以上が最大53%OFF

Ankerは、過去最多となる300製品以上を対象に、最大53%OFFのブラックフライデーセールを実施する。

完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」は、9,990円の特別価格で登場する。

そのほか、モバイルバッテリーや急速充電器、ロボット掃除機なども幅広く割引対象となるため、スマートフォン周辺機器や家電の買い替えを検討している人にもおすすめだ。

生活家電・大型家電｜調理家電や掃除機などが狙い目

生活家電や大型家電も、Amazonブラックフライデーで注目したいカテゴリーだ。

調理家電やロボット掃除機、洗濯乾燥機、4Kテレビなど、普段の生活を便利にする商品がセール対象となる。

特に高額な家電は、割引率が同じでも値引き額が大きくなりやすい。購入を検討している商品がある場合は、通常価格や過去の販売価格と比較しておきたい。

コスメ・ビューティー｜限定BOXやポイント還元に注目

コスメや美容家電、スキンケア用品などもブラックフライデーのおすすめカテゴリーだ。

今回のセールでは、人気コスメを詰め合わせた「Amazon Beauty Collection Box」が全4種類、合計5,000個限定で登場する。

また、対象のコスメ商品では最大2,000ポイントが付与されるキャンペーンも実施されるため、割引価格とポイント還元の両方を確認しておくとよい。

日用品・飲料・食品｜まとめ買いで生活費を節約

洗剤や飲料、食品などの生活必需品も、Amazonブラックフライデーで購入しておきたい商品だ。

ミネラルウォーターや洗濯洗剤、お米、保存食品などは日常的に消費するため、セール期間中のまとめ買いに適している。

また、ポイントアップキャンペーンは合計10,000円(税込)以上の購入が条件となる。家電やガジェットと合わせて日用品を購入することで、条件を達成しやすくなる。

ただし、まとめ買いでは内容量や単価、保管スペースなども考慮し、必要なものを選ぶことが重要だ。

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率は？

プライム会員のポイントアップは購入金額に応じて段階的に上昇し、合計5万円以上の購入で最大＋2.5%となる。

なお、カテゴリー別特典やブランドセレクションの還元率は対象商品によって異なり、すべての特典を単純に合算できるわけではない。

ポイント還元を最大限活用するためにも、購入前に対象商品や適用条件、付与上限を確認しておきたい。

ポイント還元率の内訳は以下の通り。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員・合計1万円以上購入 ＋1.0% プライム会員・合計2万円以上購入 ＋1.5% プライム会員・合計5万円以上購入 ＋2.5% Amazon Mastercardでの支払い 最大3.0%(通常還元率を含む) 対象カテゴリー(ホーム用品・業務用品・DIY用品など) ＋5.5% ブランドセレクション対象商品 ＋7.0%

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

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