Amazonの大型セール「Amazonブラックフライデー2026」が、11月30日(月)から12月7日(月)まで開催される。11月27日(金)からは先行セールもスタートし、人気の電子書籍リーダー「Kindle」シリーズが大幅値下げされる。
本記事では、Amazonブラックフライデー2026で安くなるKindle端末のおすすめモデルを紹介する。
Kindle端末とは？特徴やおすすめの使い方
Kindle端末とは、Amazonが販売する電子書籍専用のリーダー端末だ。小説や漫画、ビジネス書、雑誌などを1台にまとめて保存でき、外出先でも手軽に読書を楽しめる。
スマートフォンやタブレットとは異なり、紙の本に近い見え方の電子ペーパーディスプレイを採用しているのが特徴だ。
画面サイズや機能によって複数のモデルが展開されており、防水対応の「Kindle Paperwhite」、カラー表示が可能な「Kindle Colorsoft」、手書きメモに対応した「Kindle Scribe」などがある。
Kindleモデル
主な特徴
おすすめの用途
Kindle
軽量・コンパクトな設計
通勤・通学、旅行先での読書
Kindle Paperwhite
防水機能・色調調節ライト搭載
小説・ビジネス書、お風呂での読書
Kindle Colorsoft
7インチのカラーディスプレイ
カラー漫画・雑誌
Kindle Scribe
大画面・手書きペン対応
読書・ノート作成
スタンダードモデルのKindleは、コンパクトで持ち運びやすく、初めて電子書籍リーダーを購入する人におすすめだ。
Kindle Paperwhiteは、IPX8等級の防水性能や最大12週間持続するバッテリーを備えており、お風呂やプールサイドなどでも読書を楽しめる。
一方、カラー漫画や雑誌を読む機会が多い人にはKindle Colorsoft、読書中にメモを取ったりノートを作成したりしたい人にはKindle Scribeが適している。
また、電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited」を利用すれば、対象の小説や漫画、ビジネス書などを追加料金なしで読むことも可能だ。なお、Kindle Unlimitedの利用には別途登録が必要となる。
Amazonブラックフライデー2026でKindle端末の購入を検討している場合は、セール価格だけでなく、画面サイズや防水性能、カラー表示の有無などを比較し、自分の読書スタイルに合ったモデルを選びたい。
Amazonブラックフライデー2026で安くなるKindle端末は？
Amazonブラックフライデーで安くなるKindle端末は、6インチのKindle 16GB、容量重視のKindle 32GB、7インチカラーディスプレイのKindle Colorsoftの3モデルは、読書スタイルに合わせて選びやすいラインアップだ。
おすすめのKindle端末
Amazon Kindle Scribe Colorsoft 11インチカラー 32GB プレミアムペン付き グラファイト
Amazon キッズ Kindle Colorsoft 16GB 最新モデル 7インチカラー キッズカバー付き フォレストグリーンカバー
Apple製品
Amazonデバイス
Amazonブラックフライデー2026の開催日程
Amazonブラックフライデー2026は、2026年11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間で開催される。
今回のAmazonブラックフライデーでは、昨年を大幅に超える400万点以上のアイテムが値下げ対象となる。生活家電やデジタル機器をはじめ、食料品、生活必需品、衣料品など多彩なカテゴリーでお得なセールが展開される。
項目
開催日程
先行セール
2026年11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59
本セール
2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59
合計開催期間
11日間
セール対象商品
400万点以上
Amazonブラックフライデー2026｜関連情報
セール情報
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サブスクのキャンペーン情報
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